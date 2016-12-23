ທ່ານທຣຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຂະຫຍາຍ ຄວາມສາ ມາດ ດ້ານນິວເຄລຍ ຂອງ ສຫລ

ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຜ່ານທາງ Twitter ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ຢ່າງເປັນການໃຫຍ່ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ ກວ່າຈະເຖິງເວລາ ທີ່ໂລກຂອງເຮົາຈະເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນິວເຄລຍ.”
ຄະນະທີມງານຂອງທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນອັນທີ່ເບິ່ງກັນ ວ່າເປັນຄຳເຕືອນ ຈາກປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ກ່ຽວກັບການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງປະເທດ.
ທ່ານ Trump ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆວ່າທ່ານໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທ້າຍປີຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນຫຍັງຜິດປົກກະຕິ ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຂອງທ່ານ Trump ທີ່ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ແລ້ວໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Putin ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດມີກຳລັງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ມອງເຫັນວ່າ ອາເມຣິກັນອາດຈະເປັນຜູ້ຮຸກຮານ ແລະການເພັ່ງເລັງຂອງຣັດເຊັຍ ຄວນ ຈະແມ່ນໃນເລື້ອງລູກສອນໄຟທີ່ສາມາດເຈາະຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ John Kirby ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານ ນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ “ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະນຳພາພວກເຮົາ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ໂລກປອດຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນໂດຍການຫຼຸດການເກັບສະ ສົມແລະເຄື່ອງຍິງຂອງພວກເຮົາ ສອງມາຕັດຮອນບົດບາດຂອງອາວຸດນິວເຄລຍໃນຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາລົງ ແລະສາມບັນລຸການຕົກລົງກັບອີຣ່ານ.”
ໂຄສົກ ຄະນະໂອນອຳນາດ ຂອງທ່ານ Trump ທ່ານ Jason Miller ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາວຸດນິວເຄລຍ ຕົກໄປຢູ່ໃນກຳມືຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະບັນດາຜູ້ນຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງໂລກ.
ທ່ານ Miller ກ່າວວ່າ “ທ່ານ Trump ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ແມ່ນໝາຍເຖິງການແຜ່ຜາຍຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອາວຸດນິວເຄລຍແລະຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຳຄັນເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໝູ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະອຳນາດການປົກຄອງທີ່ໂລເລທີ່ບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການຄວບຄຸມອາວຸດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄັງອາວຸດຂອງຕົນ ເກືອບເທົ່າໆກັນ ຄື ແຕ່ລະຝ່າຍມີຫລາຍກວ່າ 7,000 ລູກ.
ແຕ່ຖ້າທ່ານ Trump ຕັດສິນໃຈຈະຂະຫຍາຍຄັງອາວຸດນິວເຄລຍ ມັນອາດຈະເປັນການຕ່າວປີ້ນທີ່ສຳຄັນ ໃນນະໂຍບາຍ ທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 50 ປີ ຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ແຕ່ການຫລຸດຜ່ອນອາວຸດນິວເຄລຍລົງນັ້ນ.
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