ປ. ທຣຳ ຄວນສົ່ງສັນຍານ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃຫ້ຈີນ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານ ລູກສອນໄຟ THAAD

ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ກ່ຽວກັບ
ການຕິດຕັ້ງ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ນັ້ນ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ
ສະເໜີແນະວ່າ ສະຫະລັດຄວນສົ່ງສັນຍານຢ່າງຈະແຈ້ງ ອີກເທືື່ອນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ວ່າ ການກະທຳຂອງ
ສະຫະລັດນັ້ນ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຈີນ ເຫັນວ່າເປັນການບຸກລຸກ ຫຼື ຮຸກຮານ.
ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອຕິດຕັ້ງລະບົບ
ຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງມາຈາກລະດັບສູງ ຫຼື THAAD ໃສ່ແຫລມເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ
ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫຼັງຈາກ ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟ ຂອງພຽງຢາງໃນປີກາຍນີ້.
ຈີນ ໄດ້ປະນາມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ລະບົບ
ເຣດາ ຂອງ THAAD ນັ້ນ ຈະສາມາດເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນເຂດແດນຂອງຕົນ ແລະ
ສຳຫລວດກອງທັບຂອງຕົນ ແລະ ບັດນີ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຂອງລະບົບສະກັດກັ້ນ
ລູກສອນໄຟ ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໄປແລ້ວ ປັກກິ່ງ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະມີແຜນການຕອບໂຕ້
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ໂຊລ.
ວໍຊິງຕັນ ກຳລັງເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກັບຈີນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂອງລະບົບ THAAD ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍ ປາກົດວ່າ ຍັງຕົກລົງ
ກັນາບໍ່ໄດ້ເທື່ອ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານ Wang Yi ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມ
ບໍ່ພໍໃຈ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ກ່ຽວກັບລະບົບ THAAD ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນ ເມື່ອ
ທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ດັ່ງທີ່ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ
ໄດ້ກ່າວເມື່ອວັນພຸດວານນີ້. ສ່ວນ ທ່ານ Joseph Yun ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ຮັບຜິດຊອບ
ນະໂຍບາຍເກົາຫຼີເໜືອຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ບອກຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຝ່າຍເກົາຫຼີ
ໃຕ້ ທ່ານ Kim Hong-kyun ວ່າ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວ “ຢ່າງແຂງຂັນທີ່ສຸດ” ຕໍ່
ຝ່າຍຈີນ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ລະບົບ THAAD ແມ່ນມາດຕະການປ້ອງກັນ ຕໍ່ການຍິງລູກ
ສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ.
ນັກການທູດສະຫະລັດ ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ “ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້
ກ່າວໃນການພົບປະກັນເປັນສ່ວນຕົວ ວ່າ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ລະບົບປ້ອງກັນ ຊຶ່ງຝ່າຍ
ຈີນໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດເລີຍ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມກັງວົນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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