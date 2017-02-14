ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ
ທ່ານ Justin Trudeau ຍັງມີຄວາມເຫັນຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງໃຫຍ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Trump ຕົບມື ໃຫ້ແກ່ການປາບປາມ
ເພື່ອເນລະເທດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ແລະທ່ານ Trudeau ໄດ້ກ່າວອ້າງ
ເຖິງຄວາມສຳເລັດ ຂອງອົບພະຍົບຊີເຣຍ ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Trudeau ໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກອົບພະຍົບຊາວຊີເຣຍ 40 ພັນ ຄົນ ເຂົ້າໄປຍັງການາ
ດາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ຊອກຫາທາງທີ່ຈະໂຈະການຮັບເອົາພວກອົບພະຍົບ
ຊາວຊີເຣຍ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ສານໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ແຜນການ
ໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຈາກ 7 ປະເທດທີ່ມີປະຫວັດໃນການກໍ່ການຮ້າຍ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trump ກ່າວເຖິງ ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ສະຫະລັດ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ທ່ານໝັ້ນໃຈຫລືບໍ່ ກ່ຽວກັບຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ
ມີຄວາມປອດໄພ ໂດຍມີຊາວຊີເຣຍຢູ່ທີ່ການາດານັ້ນ ທ່ານ Trump ໄດ້ບອກໃນກອງ
ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ທ່ານຈະບໍ່ມາສາດໝັ້ນໃຈ ທັງໝົດດອກ.”
ແຕ່ຫລັງຈາກການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ
ສະຫະລັດ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມາ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເນລະເທດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທີ່ມີປະຫວັດຄວາມຜິດໃນຄະດີອາຍາຕ່າງໆ ຜູ້ນຳອາເມຣິກັນຄົນໃໝ່ ໄດ້ປະກາດອອກ
ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຈະເອົາພວກເຂົາອອກໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະກະທຳໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເວົ້າອອກໄປວ່າຈະເຮັດ” ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trudeau ໃຫ້ການຖະແຫຼງການເລື່ອງອົບພະຍົບ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
“ພວກເຮົາຈະຈັດການກັບພວກອາຊະຍະກອນ ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ ພວກເຮົາແມ່ນຈະຈັດການເອົາພວກທີ່ຊົ່ວຊ້ານີ້ອອກ...,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວໄວ້
ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ພວກປະຊາຊົນ ແມ່ນຈະມີຄວາມດີອົກດີໃຈຫຼາຍ.”
ທ່ານ Trump ກ່າວເຖິງການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ວ່າ ມັນເປັນທ່າທີຕາມປົກກະຕິ. ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ 75 ເປີເຊັນ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທີ່ ບໍ່ມີເອກກະສານ ຈຳນວນ 680 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ມີປະຫວັດ
ຄວາມຜິດໃນຄະດີອາຍາຕ່າງໆ ມາກ່ອນ.
ເຊີນຊົມ : ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ຍັງສືບຕໍ່ສາຍພົວພັນ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ທ່ານ Trudeau ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງພວກຊາວຊີເຣຍໄດ້ທີ່ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນການາດາ
ວ່າ ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາກໍເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການ
ຕ້ອນຮັບເອົາອົບພະຍົບຂອງການາດາ ຈາກປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປະສົບກັບ ໄພສົງຄາມນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າຜູ້ນຳການາດາ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຕິຕຽນ ນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ Trump
ໂດຍກ່າວວ່າ “ສິ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ການາດາ ຕ້ອງການ” ແມ່ນໃຫ້ທ່ານ “ລົງມາຢ້ຽມຢາມ
ປະເທດອື່ນ ແລະສັ່ງສອນພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trump ກ່າວຍັງຢືນຢັນເຖິງການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະເທດຕົນ
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ