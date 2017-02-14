ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ທ່ານ Trump ແລະທ່ານ Trudeau ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ ໃນຫຼາຍໆເລື່ອງ

ປ. Donald Trump, right, ຈັບມື ກັບທ່ານ Justin Trudeau ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼັງຂ່າວ ໃນຫ້ອງ East Room ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Washington, 13 ກຸທພາ, 2017.

ປ. Donald Trump, right, ຈັບມື ກັບທ່ານ Justin Trudeau ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼັງຂ່າວ ໃນຫ້ອງ East Room ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Washington, 13 ກຸທພາ, 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ແລະ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາ​ນາ​ດາ
ທ່ານ Justin Trudeau ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນວານ​ນີ້ ​
ກ່ຽວ​ກັບນະ​ໂຍບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ Trump ​ຕົບມື ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປາບ​ປາມ
​ເພື່ອ​ເນລະ​ເທດພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະສາ​ນ ​ແລະ​ທ່ານ Trudeau ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ
​ເຖິງຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ ຂອງ​ອົບ​ພະຍົບຊີ​ເຣຍ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ Trudeau ​ໄດ້​ຕ້ອນຮັບພວກອົບ​ພະຍົບຊາວຊີ​ເຣຍ 40 ພັນ ຄົນ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ກາ​ນາ
​ດາ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ທາງທີ່​ຈະໂຈະການ​ຮັບ​ເອົາພວກອົບ​ພະຍົບ
ຊາວຊີ​ເຣຍ ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງທີ່​ສານ​ໄດ້​ຂັດຂວາງຕໍ່​ແຜນການ
ໂຈະການເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດ ຈາກ 7 ປະ​ເທດທີ່​ມີ​ປະຫວັດ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trump ກ່າວເຖິງ ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ສະຫະລັດ

Trump on biggest national security threat for US
please wait
0:00:54
0:00:00 /0:00:54
ລິງໂດຍກົງ

​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ວ່າ​ ທ່ານໝັ້ນໃຈ​ຫລື​ບໍ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
ມີ​ຄວາມປອດ​ໄພ ​ໂດຍ​ມີ​ຊາວ​ຊີ​ເຣຍ​ຢູ່​ທີ່ກາ​ນາ​ດານັ້ນ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ບອກ​ໃນ​ກອງ
​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວວ່າ “ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ສາດ​ໝັ້ນ​ໃຈ ​ທັງ​ໝົດ​ດອກ.”

​ແຕ່​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດຄົ້ນ ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​
ສະຫະລັດ ​ໃນ​ໄລຍະ​ສອງ​ສາມມື້ຜ່ານ​ມາ ທີ່ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເນລະ​ເທດ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​
ທີ່​ມີປະຫວັດ​ຄວາມ​ຜິດໃນ​ຄະດີ​ອາຍາ​ຕ່າງໆ ຜູ້ນຳ​ອາ​ເມຣິກັນ​ຄົນ​ໃໝ່ ​ໄດ້​ປະກາດ​ອອກ
​ໄປ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ໄປ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກະທຳ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ໄດ້​ເວົ້າ​ອອກ​ໄປວ່າ​ຈະ​ເຮັດ” ​ ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ປະທານາທິບໍ​ດີ​ສະຫະລັດ​ນັ້ນ.

ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trudeau ໃຫ້ການຖະແຫຼງການເລື່ອງອົບພະຍົບ

Trudeau on Welcoming Refugees, Protecting Security
please wait
0:00:43
0:00:00 /0:00:43
ລິງໂດຍກົງ

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຈັດການ​ກັບ​ພວກ​ອາ​ຊະຍະ​ກອນ​ ພວກ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈັດການ​ເອົາ​ພວກ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຊ້າ​ນີ້​ອອກ...,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ກ່າ​ວໄວ້ ​
ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອີກ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ປະຊາຊົນ ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ດີ​ອົກ​ດີ​ໃຈຫຼາຍ.”

ທ່ານ Trump ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດຄົ້ນຂອງ​ລັດຖະບາ​ນ ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ
​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ທ່າ​ທີ​ຕາມ​ປົກກະຕິ. ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ 75 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ
​ທີ່​ ບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະສາ​ນ ຈຳນວນ 680 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ​ໃນ​ຫວ່າ​ງມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ມີປະຫວັດ​
ຄວາມຜິດ​ໃນ​ຄະດີ​ອາຍາ​ຕ່າງໆ ມາ​ກ່ອນ.

ເຊີນຊົມ : ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ຍັງສືບຕໍ່ສາຍພົວພັນ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ

Trudeau: 'U.S.-Canada Will 'Remain Each Other’s Most Essential Partner'
please wait
0:01:16
0:00:00 /0:01:16
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ Trudeau ​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ເຖິງພວກ​ຊາວ​ຊີ​ເຣຍ​ໄດ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ການາ​ດາ​
ວ່າ ປະສົບ​ຄວາ​ມສຳ​ເລັດ​ຫຼາຍ ​ແລະ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ເຂົ້າ​ໃຈ ກ່ຽວກັບ​ການ
​ຕ້ອນຮັບ​ເອົາ​ອົບ​ພະຍົບຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ ​ໄພ​ສົງຄາມ​ນັ້ນ.

​ແຕ່​ວ່າ​ຜູ້ນຳ​ກາ​ນາ​ດາ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ຕິຕຽນ ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຂອງ Trump ​
ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ທີ່ກາ​ນາ​ດາ​ ຕ້ອງການ” ​ແມ່ນໃຫ້ທ່ານ “ລົງມາ​ຢ້ຽມຢາມ
ປະ​ເທດ​ອື່ນ ​ແລະ​ສັ່ງສອນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trump ກ່າວຍັງຢືນຢັນເຖິງການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະເທດຕົນ

Trump to Trudeau: Promise to Work Towards 'Mutual Interests'
please wait
0:00:45
0:00:00 /0:00:45
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG