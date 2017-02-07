ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ຢືນຢັນວ່າ ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜູນ ອົງການ NATO

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານ ທ່ຽງກັບທະຫານ ​ຢູ່​​ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ກຳລັງ ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຫລື CENTCOM​ ທີ່ລັດ Florida.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານ ທ່ຽງກັບທະຫານ ​ຢູ່​​ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ກຳລັງ ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຫລື CENTCOM​ ທີ່ລັດ Florida.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້ຢືນຢັນ​ອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ​ໃນ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະໜັບສະໜູນ​ ​ອົງການ NATO ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ໃຫ້​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດຈ່າຍ​ເງິນ​ໃນສ່ວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວຄຳ​ປາ​ໄສ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຕໍ່ພວກ​ທະຫານ​ຢູ່ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ກຳລັງ ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຫລື CENTCOM​.

ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ໄດ້​ກ່າວໃນລະຫວ່າງ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດທີ່ກອງ​ບັນ
ຊາ​ການ CENTCOM ທີ່​ຮວມ​ທັງ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ທະຫານວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສະໜັບ
ສະໜູນອົງການ NATO ຢ່າງແຂງ​ຂັນ. ພວກ​ເຮົາ​ພຽງ​ແຕ່ວ່າ ຢາກ​ໃຫ້ສະມະ​ຊິກອົງການ NATO ທັງ​ໝົດຈ່າຍເງິນ​ເຂົາ​ໃນ​ສ່ວນ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ເຕັມ​ແລະ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງແກ່ອົງການ​ພັນທະມິດ NATO ຊຶ່ງ​ຫຼາຍປະ​ເທດ​ໃນ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ.”

Trump: Will Defeat ISIS, ‘Radical Islamic Terrorists’
please wait
0:01:23
0:00:00 /0:01:23
ລິງໂດຍກົງ

ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງເປັນ​ປະທານາ ທິບໍດີວ່າ NATO ​ເປັນ​ການ​ທີ່ ​“ລ້າ​ສະ​ໄໝ” ​ແລະ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ​ມາ​ຊ່ວຍປົກ​ປ້ອງ​ສະມາຊິກ ກໍ​ຕໍ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ “​ເຮັດ​ຫລ້ອນພັນທະ​ຂອງ​ພວກ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​”

ຢູ່ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ໄດີມີ​ຂຶ້ນຫລັງ​ຈາກ​ການ​ກິນ​ເຂົ້າທ່ຽງ​ກັບບັນ ດາ​ສະມາຊິກກອງທັບ​ບົກ ກອງທັບ​ເຮືອ ກອງທັບ​ອາກາດ ​ແລະ​ທະຫານ​ນາ​ວິກ​ະ​ໂຍທິນ​ແລ້ວ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ດູ​ແລ​ທະຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ເປັນ​ປະຫວັດ​ຫານ ຢູ່​ໃນ​ກອງທັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ໂລກ​ທັງ​ໝົ​ດ​ເຫັນ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ຢືນ​ຢູ່​ກັບພວກ​ທີ່ໄດ້ ລຸກຂຶ້ນປົກປ້ອງ​ສິດ​ເສລີພາບ.”

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍ່າງຜ່ານ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ນາຍພົນ Joseph Dunford, ຊ້າຍ, ແລະ ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Michael Flynn.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍ່າງຜ່ານ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ນາຍພົນ Joseph Dunford, ຊ້າຍ, ແລະ ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Michael Flynn.

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ ຈະ “​ເອົາ​ຊະນະພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍອິສລາມ” ​ແລະ​ບໍ່ປ້ອງກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມັນ​ຝັງຮາກ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ. ທ່ານ Trump ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການຟ້ອງ​ຮ້ອງຢ່າງ​ເປັນ​ການສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຢູ່​ສານ ກ່ຽວ​ກັບດຳລັດ​ສັ່ງ​ໃຫ້ໂຈະ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ອົບ​ພະຍົບ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແລະ​ປະຊາຊົນ​ຈາກ​ເຈັດ​ປະ​ເທດ ​ແຕ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ສະຫະລັດ ​ຕ້ອງການ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຮັບ ​ເອົາ “ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກ​ຫອມເຮົາ” ​ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່ “ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ທຳລາຍ​ເຮົາ.” ນັ້ນ​ເ​ຂົ້າມາ.

ກອງ​ບັນຊາ​ການ CENTCOM ມີຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບຕໍ່​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທາງ​ທະຫານ​ຢູ່ ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ແລະ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ກາງ.

ກອງ​ບັນຊາ​ການ CENTCOM ເປັນ​ຜູ້​ກຳກັບ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ຂອງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ທີ່​ຄ້າຍຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ al-Qaida ​ໃນ​ເຢ​ເມນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ Navy Seal ສະຫະລັດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເສຍ​ຊີວິດ.

ສົບ​ຂອງໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ Navy Seal ທ່ານ Ryan Owens ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ທີ່​ຖານ​ທັບ​ອາກາດ Dover ບ່ອນ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽ​ມຢາມ​ຢ່າງ​ບໍ່​ໄດ້​ປະກາດໃຫ້​ຊາບລ່ວງ​ໜ້າ ​ເພື່ອ​ໄວ້ອາ​ໄລ.

ສະມາຊິກ​ທະຫານ​ອີກ​ສາມ​ຄົນ​ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ເວລາ​ເຮືອບິນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ “​ລົງ​ຈອດ​ຢ່າງ​ແຮງ” ຢູ່​ບ່ອນ​ປະຕິບັດ​ງານຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມະເປັນພາສາອັງກິດ

Trump CENTCON
please wait
0:01:37
0:00:00 /0:01:37
ລິງໂດຍກົງ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG