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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Trump ປ່ຽນແປງ ກົດລະບຽບໃຫມ່ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງທ່ານ ໂອບາມາ

ໂຮງໄຟຟ້າ Castle Gate ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຖ່ານຫີນ ຢູ່ນອກເມືອງ Helper ໃນລັດ Utah, 3 ພຶດສະພາ, 2015.

ໂຮງໄຟຟ້າ Castle Gate ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຖ່ານຫີນ ຢູ່ນອກເມືອງ Helper ໃນລັດ Utah, 3 ພຶດສະພາ, 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump
ຈະລົງ​ນາມ​ໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່​ການ​ທັບ​ມ້າງກົດລະບຽບຕ່າງໆ ​ດ້ານສະພາບແດວລ້ອມ ໃນສະ​ໄໝລັດຖະ ບານຂອງທ່ານ
ໂອບາມາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດມີ​ການ​ອະພິປາຍ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ ທີ່​ວ່າ​ກິດ ຈະກຳຕ່າງໆຂອງ
ມວນມະນຸດ ມີ​ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກເຮົານັ້ນ, ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຼາຍຂຶ້ນທີ່​ວ່າ ວຽກງານທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ ​ເວລາ​ຫຼາຍທົດ​ສະ​ວັດ
ກ່ຽວ​ກັບສະພາບອາກາດຂອງໂລກນັ້ນ ອາດຈະ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍລົງໄດ້.

“ມີຫຼາຍທ່ານ ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄດ້,” ນັ້ນຄື​
ຄຳ​ເວົ້າຂອງທ່ານ Paul Crutzen ຊາວ Denmark ທີ່​ໄດ້​ຮັບລາງວັນ Nobel ໄດ້ບອກ
ກັບ VOA ໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ສິ່ງໃດ
ກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດນັ້ນ ແມ່ນຈະຖືກທຳລາຍ ເພາະສະນັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດ
ຫຼາຍຄົນ ຈະບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.” ທ່ານ Crutzen ແມ່ນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ
Nobel ໃນປີ 1995 ໃນວຽກງານຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການ​ອະທິບາຍ ​ໃນ​ການ​ສະຫລາຍ​
ຕົວ​ລົງ​ຂອງ ຊັ້ນໂອໂຊນ ຂອງ​ໂລກ​ເຮົາ​ນັ້ນ.

ຂຸມໃຫຍ່ ຂອງຊັ້ນໂອໂຊນ ໃນ Antarctica ຝັ່ງທະເລຂອງ Cape Denison.

ຂຸມໃຫຍ່ ຂອງຊັ້ນໂອໂຊນ ໃນ Antarctica ຝັ່ງທະເລຂອງ Cape Denison.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້
ທີ່ວ່າ ທ່ານ Trump ເຊື່ອວ່າ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະສ້າງ​ຄວາມ​ກ້ຳເກິ່ງ​ຂອງ ທັງສອງຈຸດ
ປະສົງ ໃນການປົກປ້ອງທັງສະພາບແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການພັດທະນາພະລັງ
ງານໃນສະຫະລັດ ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະວ່າ ເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ
ແມ່ນເປັນການພິຈາລະນາຫຼັກ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງດຳ ລັດຝ່າຍບໍລິຫານນີ້.

“​ເພື່ອ​ໃຫ້ເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງແລະຈະເລີນງອກງາມ ພວກທ່ານມີຄວາມຈະເລີນ
ກ້າວໜ້າ ແລະນັ້ນແມ່ນວີທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ,” ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ Francois Hollande, ດ້ານໜ້າ ກາງ, ຢືນຖ່າຍຮູບກັບຜູ້ນຳໂລກ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ COP21, ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ໃນເມືອງ Le Bourget, ຂ້າງນອກນະຄອນ Paris, 30 ພະຈິກ, 2015.

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ Francois Hollande, ດ້ານໜ້າ ກາງ, ຢືນຖ່າຍຮູບກັບຜູ້ນຳໂລກ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ COP21, ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ໃນເມືອງ Le Bourget, ຂ້າງນອກນະຄອນ Paris, 30 ພະຈິກ, 2015.

ທ່ານ Trump ແມ່ນໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້ພະ​ແນ​ກການຕ່າງໆ​ຂອງລັດຖະບານກາງ ລະບຸ​ກົດ
ລະບຽບ ທີ່ທາງລັດຖະບານກາງ ກ່າວວ່າ ຂັດຂວາງຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານ
ພາຍໃນປະເທດ ເປັນການເອົາບາດກ້າວທຳອິດໃນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານໃນຮອບ
6 ເດືອນ ທີ່ຈະປະກອບ​ແຜນແມ່ບົດສຳລັບນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ
ຊຸດນີ້ ໃນອານາຄົດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ດຳລັດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ຈະທຳທັບ​ມ້າງ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານໂອບາມາ
​ແຕ່ລັດຖະບານ ກໍ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດຕະ “ກົດລະບຽບການຕ່າງໆ” ໃນການເຮັດໃຫ້
ອາກາດແລະນ້ຳ ສະອາດ ທີ່ທ່ານ Trump ເຊື່ອວ່າ ຄວນຈະເປັນແນວທາງຫຼັກ
ທີ່ຈະເພັ່ງເລັງ​ໃນຂອງອົງການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ.

ທ່ານ Trump ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານຢູ່ເລື່ອຍໆ ທີ່ຈະລົບລ້າງນະໂຍບາຍສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງ ຜູ້ນຳຄົນກ່ອນນັ້ນ. ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ເອີ້ນໂຄງການ
ພະລັງງານສະອາດຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ນັ້ນວ່າ “ໂງ່ຈ້າ” ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນ
ເພາະວ່າ ມັນໄດ້ທຳລາຍ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ກົດລະບຽບການຂອງ “ການທຳລາຍ
ວຽກງານ.” ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ທີ່ທ່ານມີ​ກຳນົດ ຈະໄດ້ລົງນາມໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ສັ່ງໃຫ້ອົງການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ​ເບິ່ງລະບຽບຕ່າງໆ
ກ່ຽວ​ກັບແຜນການດ້ານພະລັງງານສະອາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທ່ານ Scott Pruitt ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງພະລັງງານແລະສະພາບແວດລ້ອມ ຮັບຟັງ ຄຳຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ Donald Trump , 28 ກຸມພາ, 2017, ຫ້ອງ Roosevelt ໃນທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານ Scott Pruitt ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງພະລັງງານແລະສະພາບແວດລ້ອມ ຮັບຟັງ ຄຳຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ Donald Trump , 28 ກຸມພາ, 2017, ຫ້ອງ Roosevelt ໃນທຳນຽບຂາວ.

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