ທ່ານ Trump ປ່ຽນແປງ ກົດລະບຽບໃຫມ່ ກ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງທ່ານ ໂອບາມາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump
ຈະລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ຈະມີຜົນຕໍ່ການທັບມ້າງກົດລະບຽບຕ່າງໆ ດ້ານສະພາບແດວລ້ອມ ໃນສະໄໝລັດຖະ ບານຂອງທ່ານ
ໂອບາມາ ຊຶ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການອະພິປາຍຢ່າງດຸເດືອດ ທີ່ວ່າກິດ ຈະກຳຕ່າງໆຂອງ
ມວນມະນຸດ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກເຮົານັ້ນ, ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ວ່າ ວຽກງານທີ່ດຳເນີນມາເປັນ ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ
ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຂອງໂລກນັ້ນ ອາດຈະຖືກທຳລາຍລົງໄດ້.
“ມີຫຼາຍທ່ານ ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄດ້,” ນັ້ນຄື
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Paul Crutzen ຊາວ Denmark ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel ໄດ້ບອກ
ກັບ VOA ໃນການສຳພາດທາງໂທລະສັບ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ສິ່ງໃດ
ກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດນັ້ນ ແມ່ນຈະຖືກທຳລາຍ ເພາະສະນັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດ
ຫຼາຍຄົນ ຈະບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.” ທ່ານ Crutzen ແມ່ນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ
Nobel ໃນປີ 1995 ໃນວຽກງານຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການອະທິບາຍ ໃນການສະຫລາຍ
ຕົວລົງຂອງ ຊັ້ນໂອໂຊນ ຂອງໂລກເຮົານັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້
ທີ່ວ່າ ທ່ານ Trump ເຊື່ອວ່າ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງຂອງ ທັງສອງຈຸດ
ປະສົງ ໃນການປົກປ້ອງທັງສະພາບແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການພັດທະນາພະລັງ
ງານໃນສະຫະລັດ ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະວ່າ ເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ
ແມ່ນເປັນການພິຈາລະນາຫຼັກ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງດຳ ລັດຝ່າຍບໍລິຫານນີ້.
“ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງແລະຈະເລີນງອກງາມ ພວກທ່ານມີຄວາມຈະເລີນ
ກ້າວໜ້າ ແລະນັ້ນແມ່ນວີທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ,” ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນນັ້ນ.
ທ່ານ Trump ແມ່ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງ ລະບຸກົດ
ລະບຽບ ທີ່ທາງລັດຖະບານກາງ ກ່າວວ່າ ຂັດຂວາງຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານ
ພາຍໃນປະເທດ ເປັນການເອົາບາດກ້າວທຳອິດໃນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານໃນຮອບ
6 ເດືອນ ທີ່ຈະປະກອບແຜນແມ່ບົດສຳລັບນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ
ຊຸດນີ້ ໃນອານາຄົດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ດຳລັດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ຈະທຳທັບມ້າງ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານໂອບາມາ
ແຕ່ລັດຖະບານ ກໍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕະ “ກົດລະບຽບການຕ່າງໆ” ໃນການເຮັດໃຫ້
ອາກາດແລະນ້ຳ ສະອາດ ທີ່ທ່ານ Trump ເຊື່ອວ່າ ຄວນຈະເປັນແນວທາງຫຼັກ
ທີ່ຈະເພັ່ງເລັງໃນຂອງອົງການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານຢູ່ເລື່ອຍໆ ທີ່ຈະລົບລ້າງນະໂຍບາຍສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງ ຜູ້ນຳຄົນກ່ອນນັ້ນ. ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ເອີ້ນໂຄງການ
ພະລັງງານສະອາດຂອງທ່ານ ໂອບາມາ ນັ້ນວ່າ “ໂງ່ຈ້າ” ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນແມ່ນ
ເພາະວ່າ ມັນໄດ້ທຳລາຍ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ກົດລະບຽບການຂອງ “ການທຳລາຍ
ວຽກງານ.” ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ທີ່ທ່ານມີກຳນົດ ຈະໄດ້ລົງນາມໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ສັ່ງໃຫ້ອົງການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດເບິ່ງລະບຽບຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບແຜນການດ້ານພະລັງງານສະອາດ.
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