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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ​ຍົກເລີກ ​ລະບຽບ ໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ຂອງ ພວກປ່ຽນເພດ ທີ່ອອກໂດຍ ທ່ານໂອບາມາ

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ລັດຖະບານ​ກາງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລົ້ມ​ເລີກ​ກົດ​ລະບຽບທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ພວກນັກຮຽນ
ທີ່​ປ່ຽນເພດ ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ແລະ​ຫ້ອງ​ເກັບເຄື່ອງຂອງ ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບເພດ​ຂອງ
​ຜູ້ກ່ຽວ​ແທນ ​ທີ່ຈະ​ເປັນຕາມ​ເພດທີ່ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ເວລາ​ເກີດນັ້ນ.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ​ກະຊວງສຶກສາ ​ໄດ້​ອອກ​ໜັງສື​ຮ່ວມ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້
​ໄປເຖິງ​ທຸກ​ໂຮງຮຽນໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ດຳລັດ​ທີ່ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ “ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ສຳຄັນ”
ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້.

ລະບຽບເຫລົ່ານັ້ນ ​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ ຊື່ມາດຕາ 9 ຫຼື Title IX
ທີ່ໂຕ້​ແຍ້​ງວ່າ ການຫ້າມ​ຕໍ່ການຈຳ​ແນ​ກກີດ​ກັນທາງເພດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ແມ່ນ
​ຮວມ​ເຖິງ ການ​ລະບຸ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖານະ​ທາງ​ເພດ​ນຳ.

ໂຄສົກ ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 2 ກຸມພາ, 2017.

ໂຄສົກ ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 2 ກຸມພາ, 2017.

​ໃນທາງກັບ​ກັນນັ້ນ ​ໜັງສື​ທີ່​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ລະບຸວ່າ ມັນຕ້ອງ​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ
ພະ​ແນ​ກການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ລັດ​ແລະ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ທຳ​ນອງນ໋ີ້
​ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ.

“ລັດຖະສະພາ​ ສະພາ​ນິຕິ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ລັດ ​ແລະລັດຖະບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແມ່ນ​ມີ​ບົດບາດ
ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຜ່ານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ ຫຼື​ກົດໝາຍທີ່ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ນີ້,” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ Jeff Sessions.

ທັງ​ທ່ານ Sessions ​ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ສຶກສາ ທ່ານ​ນາງ Betsy DeVos
​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຕໍ່ຕ້ານ “ການ​ຈຳ​ແນ​ກກີດ​ກັນ - ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ ​
ແລະ​ການ​ຮາວີ​ລົບ​ກວນ” ​ແມ່ນຍັງສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ສຳຄັນ. ​ແລະໜັງສື​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວວ່າ
ບັນດາ​ໂຮງຮຽນ​ທັງຫຼາຍ ຕ້ອງ​ຄ້ຳ​ປະກັນ​ວ່າ ພວກ​ນັກຮຽນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ພວກ​ທີ່​ມີ​ສອງ
​ເພດ​ແລະ​ພວກ​ປ່ຽນ​ເພດ​ຫຼື LGBT ສາມາດທີ່​ຈະ​ໄດ້ “ຮຽນ​ແລະ​ບຸກບືນ​ພາຍ​ໃຕ້ສະພາບ​
ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​.”

ທ່ານນາງ Caitlyn Jenner ໄປຮ່ວມງານຊົມພາກພະຍົນ Oscar ທີ່ເມືອງ West Hollywood, Calif., 28 ກຸມພາ, 2016.

ທ່ານນາງ Caitlyn Jenner ໄປຮ່ວມງານຊົມພາກພະຍົນ Oscar ທີ່ເມືອງ West Hollywood, Calif., 28 ກຸມພາ, 2016.

​ໃນ​ການ​ໂຕ້ຕອບ ຕໍ່​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ຈາກ​ຫຼາຍໆ​ລັດ ຜູ້​ພິພາກສາສານ​ສູງ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​
ໄດ້​ໂຈະ​ດຳລັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄວ້​ກ່ອນ. ນອກຈາກໄດ້​ຄັດຄ້ານ​ຕໍ່​ລະບຽບ​ນີ້ ​
ໃນ​ຂະນະທີ່​ລັດຖະບານ​ກາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່າ​ຍ​ເກີນ​ໄປ ພວກ​ຄັດຄ້ານຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ພວກ​ມັນ
ໄດ້​ລະ​ເມີດຄວາມ​ປອດໄພ​ແລະ​ສິດທິຂອງ​ພວກ​ນັກຮຽນ​ຄົນ​ອື່ນໆ.

ພວກ​ທີ່​ເປັນ​ປາກ​ສຽງໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ປ່ຽນ​ເພດ ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ຕໍ່ສູ້ ​ແລະໄດ້​ອ້າງໃຫ້​ເຫັນ
​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ລະບຽບ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ບັງຄັບໃຊ້​ເທື່ອ ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້
ກໍ​ຕາມ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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