ທຳນຽບຂາວ ສົ່ງສັນຍານ ແບບປົນກັນກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ສິດຄຸ້ມກັນ ແກ່ທ່ານ Flynn

ທຳນຽບຂາວໄດ້ສົ່ງສານຍານແບບປະປົນກັນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່ຽວກັບການສະເໜີ
ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແກ່ຄະນະສືບສວນ ຂອງລັດຖະສະພາ ໂດຍອະດີດ ທີ່ປຶກສາ
ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທ່ານ Michael Flynn ເພື່ອສືບສວນເບິ່ງການຕິດຕໍ່ລະ
ຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຣັດເຊຍ ຖ້າ
ຫາກທ່ານໄດ້ຮັບສິດຄຸ້ມກັນຈາກການບໍ່ຖືກຈັບ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນປະຈຳວັນວ່າ “ທ່ານຈະບໍ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່
ທ່ານ Michael Flynn ຫລືບຸກຄົນໃດກໍຕາມຈາກບ່ອນຖະແຫລງຂ່າວນີ້” ກ່ຽວກັບວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຄວນໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງລັດຖະສະພາຫຼືບໍ່.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງທ່ານ Spicer ແມ່ນຂັດກັນ ກັບການສົ່ງ Twitter ໃນຕອນ
ເຊົ້າວານນີ້ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳທີ່ເຫັນພ້ອມນຳວ່າ ທ່ານ Flynn ຄວນຊອກຫາ
ທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສິດຄຸ້ມກັນສຳລັບການໃຫ້ການໃນອັນທີ່ທ່ານຖືວ່າຄືກັນກັບເປັນ
ການຮາວີລົບກວນທີ່ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງ.
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ທຳນຽບຂາວເປັນຫ່ວງຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານ Flynn ມີຂໍ້ມູນ
ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນທ່ານ Spicer
ຕອບວ່າ “ບໍ່ເລີຍ.”
ລາຍງານຂ່າວ ທີ່ອອກໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ແຈ້ງວ່າ ທ່ານ Flynn ພວມຢູ່ໃນລະ
ຫວ່າງການໂອ້ລົມກັບທຳນຽບຂາວ ແລະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ ເພື່ອຢາກໄດ້
ຮັບການສັນຍາກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິດຄຸ້ມກັນ ແຕ່ປາກົດວ່າຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດຕົກລົງຮັບເອົາ
ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.
ທະນາຍຄວາມ ທ່ານ Flynn ທ່ານ Robert Kelner ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບ
ນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດນີ້ວ່າ “ແນ່ນອນ ນາຍພົນ Flynn ມີ
ເລື່ອງທີ່ຈະບອກ ແລະທ່ານກໍຢາກຈະບອກ ເລື່ອງນີ້ີ້ແທ້ໆ ຖ້າສະພາບການຫາກອຳ
ນວຍໃຫ້.”
ທ່ານ Kelner ກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ມີບຸກຄົນ ທີ່ມີເຫດຜົນໃດໆ ຈະຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງທາງດ້ານການເມືອງພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຖືກຕາມລາໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນຕໍ່ການຖືກລົງໂທດແບບບໍ່ຍຸຕິທຳ.”
ສະມາຊິກທີ່ອະວຸໂສສຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະ
ພາຕ່ຳທ່ານ Adam Schiff ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວ
ເຖິງການຂໍສິດຄຸ້ມກັນ ຂອງທ່ານ Flynn ວ່າ “ເປັນບາດກ້າວທີ່ຈິງຈັງແລະກໍມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ” ສຳລັບອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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