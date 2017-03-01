ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ບັນຍາຍ ເຖິງແຜນການ ປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ ຫຼາຍດ້ານ

ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເທື່ອທຳອິດຕໍ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ໄດ້ຄາດຄະເນເຖິງພາບພົດທີ່ແຈ່ມໃສຂຶ້ນ ໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ກວ່າຢູ່ໃນ
ຄຳປາໄສທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເມື່ອ 6 ອາທິດກ່ອນ.
ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ “ເວລາຂອງຄວາມຄິດແບບນ້ອຍໆນັ້ນ ແມ່ນໝົດໄປແລ້ວ ເວລາ
ສຳລັບການຜິດຖຽງກັນທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ແມ່ນຜ່ານພົ້ນພວກເຮົາໄປແລ້ວ.”
ແຕ່ກໍໄດ້ມີການອ້າງອີງເຖິງ ການຜິດຖຽງກັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ໃນອັນທີ່
ປະທານາທິບໍດີເອີ້ນວ່າ “ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຫົວຮຸນແຮງຈັດອິສລາມ.” ອັນນັ້ນ ແມ່ນຄຳເວົ້າ
ທີ່ນາຍພົນ H.R. McMaster ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະມາ
ຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານ ຂອງທ່ານຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ທ່ານທຣຳ ຍຸຕິໃຊ້ມັນ
ອີງຕາມອົງການຂ່າວທັງຫຼາຍ.
ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານ McMaster ໄດ້ບອກພວກພະນັກງານຂອງທ່ານ ເມື່ອສັບປະດາ
ແລ້ວນີ້ ວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ໃຊ້ ຄຳວ່າ “ພວກຫົວຮຸນແຮງກໍ່ການຮ້າຍອິສລາມ” ແທນ
ຊຶ່ງເປັນການໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງ ພວກສະໜັບສະໜູນໂດຍພື້ນຖານ ຕໍ່ລັດຖະບານ
ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ແທນທີ່ຈະໝາຍເຖິງອັນທີ່ກວມເອົາຊາວ
ມຸສລິມໝົດທຸກຄົນ.
ໂດຍສະເພາະ ການກ່າວເຖິງຢ່າງເປັນການສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມ
ລັດອິສລາມ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາ
ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາເພື່ອນມິດ ແລະ ພັນທະມິດ ໃນ
ໂລກມຸສລິມ ເພື່ອກຳຈັດ ພວກສັດຕູທີ່ໂຫດຮ້າຍ ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກໂລກ ຂອງ
ພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ 1 ພັນຕື້ໂດລາ ເພື່ອບູລະນະສ້າງສາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອາເມຣິກາ ຄືນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຂໍໃຫ້ສະພາ
ຮັບຮອງເອົາງົບປະມານທາງທະຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກອ່ນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ສັນຍາ ທີ່ຈະຕັດພາສີ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ຊົນຊັ້ນກາງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບ ການຕັດງົບປະມານຈາກບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາໃຊ້ຈ່າຍ
ໃຫ້ແກ່ສິ່ງທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານກ່າວມານັ້ນ.
ບາງສ່ວນຂອງການຕັດງົບປະມານເຫຼົ່ານັ້ນ ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ແມ່ນຈະເປັນການຕັດທີ່
ເລິກ ແລະ ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ໂຕ້ແຍ້ງກັນ.
ຖ່າມກາງລາຍງານ ທີ່ວ່າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກຕັດງົບປະມານຫຼາຍ ເຖິງ 38
ເປີເຊັນນັ້ນ ທ່ານ Mitch McConnell ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນໜ້າການກ່າວຄຳປາໄສ ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດງົບ
ປະມານເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ ວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ້ ໃນດ້ານນິຕິກຳ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທ່ານນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກຂອງທ່ານ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ
ແຜນການທີ່ຈະຮັບຜ່ານຮ່າງອື່ນ ມາແທນກົດໝາຍປະກັນສຸຂະພາບລາ ຄາຖືກ ຫຼື
Affordable Care Act ອັນເປັນປະກັນໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່
Obamacare ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍນັ້ນ
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