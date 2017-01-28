ປ. ທຣໍາ ໂອ້ລົມ ກັບພວກຜູ້ນຳ ຂອງໂລກ ຈໍານວນນຶຶ່ງ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເລີ້ມດ້ວຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ພົບກັບທ່ານ Trump ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ.
ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງພວກທ່ານ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫລັງຈາກ ທ່ານ Trump ໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກກຸ່ມການຄ້າພາຄີຂ້າມມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກ ຫຼື TPP ທີ່ເປັນ
ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ທີ່ຮວມທັງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະອີກ 10 ປະເທດແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແລະປະກອບເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ທ່ານ Abe ເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ກຸ່ມການຄ້າ TPP ດັ່ງດຽວກັນກັບ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນກ່ອນ ທ່ານ Barack Obama.
ຫລັງຈາກໂອ້ລົມກັບທ່ານ Abe ແລ້ວ ທ່ານ Trump ມີກຳນົດທີ່ຈະສົນທະນາຫາລືກັບ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel. ປີກາຍນີ້ ທ່ານນາງ Merkel ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຕໍ່ອົບພະຍົບຊີເຣຍ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາໃນປະເທດ. ເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຜົນໃນທາງບວກ ແລະທາງລົບ. ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ Trump ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອົບພະຍົບ ຊີເຣຍເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີກຳ ນົດເວລາ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ແມ່ນຜູ້ນຳຂອງໂລກຄົນທີສາມ ຢູ່ໃນລາຍຊື່ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານ Trump. ນີ້ຈະເປັນການສົນ ທະນາເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ທ່ານ Trump ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະ ທານາທິບໍດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກທ່ານໄດ້ສົນທະນາຫລັງຈາກທ່ານ Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຂົ້າຢາກໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິ ລະຫວ່າງ ປະເທດທັງສອງຂອງພວກທ່ານ.
ບັນດາອົງການສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂດຍຢາກໃຫ້ທ່ານ Trump ມີໂອກາດເປັນຜູ້ຊະນະ. ທ່ານ Trump ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ວ່າທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ມ້ວນທ້າຍການໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ດ້ວຍການສົນທະນາ ກັບປະທານາທິບໍດີຝຣ່ັງ ທ່ານ Francois Hollande ຕິດຕາມດ້ວຍ ການໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣຍເລຍ ທ່ານ Malcolm Turnbull.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ