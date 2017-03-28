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ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລູກເຂີຍຂອງທ່ານ
ເປັນຜູ້ກຳກັບໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະ ບານກາງ ເຮັດວຽກ
|ຄືດັ່ງກັບທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານ Jared Kushner ນັກລົງທືນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບລຸ້ນທີສອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ ແຕ່ງານ
ກັບລູກສາວຂອງທ່ານ Trump ນາງ Ivanka ເປັນນຳພາອົງການນະ ວັດຕະກຳອາເມ
ຣິກັນ ຊຶ່ງເປັນພະແນກການໃໝ່ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກໄດ້ປັດປ່າຍ
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານ Kushner ອາຍຸ 36 ປີທີ່ຫາກໍເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ໃໝ່ໆກັບ
ລັດຖະບານ ມີຄຸນນະວຸດທິພຽງພໍຫລືບໍ່ທີ່ນຳພາການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.
ເລື່ອງອື່ນໆທີ່ເປັນພາລະກິດອັນໜັກໜ່ວງ ທີ່ໄດ້ມີການມອບໝາຍໄປແລ້ວໃຫ້ແກ່
ທ່ານ Kushner ແມ່ນຮວມທັງຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາສັນຕິພາບໃນພາກຕາເວັນ
ອອກກາງ ແລະເປັນທີ່ປຶກສາຄົນສຳຄັນສຸດ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ເຖົ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ ປະເທດ
ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເຊັ່ນກັນວ່າ
ມີຄວາມສຳຄັນ.
ທ່ານ Spicer ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍໄດ້ພົວພັນກັບລັດຖະ
ບານຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ແລະຮັບຮູ້ວ່າ ມັນລ້າສະໄໝຫຼາຍປານໃດ ແລະຈຳ ນວນນຶ່
ແມ່ນບໍ່ທັນສະໄໝເລີຍນັ້ນ ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບໃຊ້
ຜູ້ທີ່ເລືອກເອົາ ທີ່ຫລາຍໆກະຊວງມີຢູ່ນັ້ນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດເບິ່ງວ່າ ເຮົາຈະ
ສາມາດເອົາສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງໃດແລະເຮົາຈະຈັດຫາເທັກໂນໂລຈີໂດຍເປັນການ
ສະເພາະນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.”
ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວຈະມີພະນັກງານໂດາຍມີອະດີດຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປະຕິບັດງານຢູ່
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ຜູ້ຊ່ວຍອາວຸໂສທຳນຽບຂາວສອງຄົນມີກຳນົດວ່າຈະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນນັ້ນ ກໍຄືອະດີດຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ Microsoft ແລະ General Motors ທ່ານ Chris Liddell ແລະນັກພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ທ່ານ Reed Cordish ຊຶ່ງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃກ້ຊິດກັບປະທານາທິບໍດີ Trump.
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