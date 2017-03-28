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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງລູກເຂີຍ ເປັນຜູ້ນຳພາ ອົງການ​ນະ​ວັດຕະ​ກຳ ​ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ

Trump Son-in-law to Lead New White House 'Office of American Innovation'
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ລູກເຂີຍຂອງປະທານາທິບໍດິ Trump ທ່ານ Jared Kushner ທີ່ຈະນຳພາ ອົງການ​ນະ​ວັດຕະ​ກຳ​ອາ​ເມຣິກັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ລູກ​ເຂີຍ​ຂອງ​ທ່ານ
​ເປັນ​ຜູ້​ກຳກັບ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນຄວາມ​ພະຍາ​ມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ລັດຖະ ບານ​ກາງ ​ເຮັດ​ວຽກ​
|ຄື​ດັ່ງກັບທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

ທ່ານ Jared Kushner ​ນັກ​ລົງ​ທືນດ້ານ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບລຸ້ນທີ​ສອງ​ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ ແຕ່​ງານ
​ກັບລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ນາງ Ivanka ເປັນນຳພາອົງການ​ນະ ​ວັດຕະ​ກຳ​ອາ​ເມ
ຣິກັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພະ​ແນ​ກການ​ໃໝ່ຂອງທຳນຽບຂາວ.

​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວປະຈຳ​ວັນ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໂຄສົກ​ໄດ້​ປັດ​ປ່າຍ
​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ທ່ານ Kushner ອາຍຸ 36 ປີ​ທີ່ຫາ​ກໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ ໃໝ່​ໆກັບ​
ລັດຖະບານ ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດ​ທິພຽງພໍ​ຫລື​ບໍ່ທີ່ນຳພາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.

ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.

​ເລື່ອງ​ອື່ນໆທີ່ເປັນ​ພາລະກິດ​ອັນໜັກໜ່ວງ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ມອບ​ໝາຍໄປ​ແລ້ວ​ໃຫ້​ແກ່
​ທ່ານ Kushner ​ແມ່ນຮວມທັງ​ຂັ້ນຕອນ​ການ​ເຈລະຈາສັນຕິພາບໃນພາກຕາ​ເວັນ​
ອອກ​ກາງ ​ແລະເປັນ​ທີ່​ປຶກສາຄົນ​ສຳຄັນ​ສຸດ ​ໃຫ້​ແກ່​ພໍ່​ເຖົ້າຂອງ​ທ່ານກ່ຽວ​ກັບ ປະ​ເທດ​

ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ນີ້​ເຊັ່ນ​ກັນ​ວ່າ
ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ.

ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ Indianapolis ທ່ານ Stephen Goldsmith ປັດຈຸບັນນີ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ Harvard Kennedy School's Ash Center ກ່າວວ່າ "ຈະເປັນການທ້າທາຍທີ່ສຸດ" ແກ່ຫ້ອງການວັດຕະກຳໃໝ່ຂອງທ່ານ Kushner.

ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນ Indianapolis ທ່ານ Stephen Goldsmith ປັດຈຸບັນນີ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ Harvard Kennedy School's Ash Center ກ່າວວ່າ "ຈະເປັນການທ້າທາຍທີ່ສຸດ" ແກ່ຫ້ອງການວັດຕະກຳໃໝ່ຂອງທ່ານ Kushner.

ທ່ານ Spicer ​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ໄດ້​ພົວພັນ​ກັບ​ລັດຖະ
ບານ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ນັ້ນ ​ແລະ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ມັນລ້າ​ສະ​ໄໝ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ​ແລະ​ຈຳ ນວນ​ນຶ່
​ແມ່ນບໍ່​ທັນສະ​ໄໝ​ເລີຍ​ນັ້ນ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້ປະຊາຊົນອາ​ເມຣິກັນ. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​
ຜູ້​ທີ່​ເລືອກ​ເອົາ ທີ່​ຫລາຍໆ​ກະຊວງ​ມີ​ຢູ່​ນັ້ນ. ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດເບິ່ງ​ວ່າ ​ເຮົາ​ຈະ
​ສາມາດ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງຢ່າງ​ໃດແລະ​ເຮົາ​ຈະຈັດ​ຫາເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ໂດຍເປັນ​ການ
ສະເພາະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ.”

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Mark Warner ທີ່ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Mark Warner ທີ່ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.

ຫ້ອງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ມີ​ພະນັກງານໂດາຍ​ມີ​ອະດີດຜູ້​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ປະຕິບັດ​ງານ​ຢູ່​

Spicer: Kushner Served as Point of Contact for Foreign Officials During Transition
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​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ອາວຸໂສ​ທຳນຽບຂາວ​ສອງ​ຄົນ​ມີ​ກຳນົດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນສຳຄັນນັ້ນ ກໍ​ຄືອະດີດ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ບໍລິສັດ Microsoft ​ແລະ General Motors ທ່ານ Chris Liddell ​ແລະ​ນັກ​ພັດທະນາ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ ທ່ານ Reed Cordish ຊຶ່ງ​ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ​ໃກ້ຊິດ​ກັບປະທານ​າທິບໍດີ Trump.

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