ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານທຣຳ ເຊັນດຳລັດ ຫ້າມອົບພະຍົບ ຊີເຣຍ ເຂົ້າປະເທດ

ຜູ້ປະທ້ວງ Emily Nostro ກຽມປ້າຍ ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມ ຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ອອກດຳລັດ ຫ້າມຊາວຊີເຣຍ. (22 ມັງກອນ 2017)

ຜູ້ປະທ້ວງ Emily Nostro ກຽມປ້າຍ ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມ ຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ອອກດຳລັດ ຫ້າມຊາວຊີເຣຍ. (22 ມັງກອນ 2017)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ ​ໃນ​ດຳລັດ 2 ສະບັບ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ ເພື່ອ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໂດ​ຍ​ໄດ້ຈຳກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ອົບ​ພະຍົບຊີ​ເຣຍ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະລັດຢ່າງບໍ່ມີ​ກຳນົດ.

ດຳ​ລັດ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ເຊັນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ມີ​ຊື່ວ່າ “ການ​ປົກປ້ອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະລັດ” ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ໂຈະ ​ການອອກ​ວີ​ຊ່າ ​ແລະ​ໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດອື່ນໆ​ສຳລັບ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງແກ່​ປະຊາຊົນທີ່​ມາ​ຈາກ “ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.”

ສອງ​ພະ​ແນ​ກການ ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຮ່ວມ ໃນ​ວັນ ​ເສົາ​ມື້ນີ້ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງຈາກ​ທ່ານ​ທຣຳໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ດຳລັດໂດຍກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ​ແລະ​ພວກ​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ບໍ່​ເຄີຍ​ມີຫຼາຍ​ແບບ​ນີ້ມາ​ກ່ອນ ​ແລະ​ໂຄງການ ການ​ຕັ້ງຖິ່ນຖານ​ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ໂຄງການ ​ທີ່ສຳຄັນ​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ.”

ອົງການ​ອົບ​ພະຍົບສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດແລະ​ອົງການ​ຜູ້​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຂອງນາໆ​ຊາດ​ຫຼື IOM ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຫວັງ​ວ່າ “ສະຫະລັດ ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເອົາ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ​ປະ​ເພນີ​ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານໃ​ນການ​ປົກ​ປ້ອງພວກ​ທີ່​ຫລົບໜີ​ຈາກບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ​ແລະ​ຖືກປະ​ຫັດ​ປະຫານ.” ພະ​ແນ​ກການ​ທັງ​ສອງຍັງກ່າວ​ວ່າຕົນ “ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ ຢ່າງ​ແຮງ​ວ່າພວກ​ອົບ​ພະຍົບຄວນ​ໄດ້​ຮັບການ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ທີ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ແລະ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ ພ້ອມ​ທັງໂອກາດ ໄປ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ແນ​ກ ສາສະໜາ ​ສັນຊາດ ​ແລະ​ເຊື້ອຊາດ ຜິວ​ພັນ.”

​ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ດຳລັດ​ທັງ 2 ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ ໄດ້ໄປ​ຮ່ວມ​ພິທີ​ສາບານ​ໂ​ຕ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ James Mattis. ບໍ່​ດົນ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນພວກ​ທີ່​ຄັດຄ້າ​ນຕໍ່​ການ ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ກໍ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ຕຶກ​ອາຄານ​ສູນກາງ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ ຢູ່​ນະຄອນ​ນິວຢອກ.

ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ເຫດຜົນ​ຂອງການ​ອອກ​ດຳລັດ​ນີ້ ​ເອກ​ກະສາ​ນດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ອ້າງເຖິງ​ການ​ໂຈມ​ຕີເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ກັນຍາ ປີ 2001 ທີ່​ນະຄອນ​ນິວຢອກ​ແລະ​ວໍ​ຊິງຕັນຊຶ່ງ​ໄດ້​ກະທຳ​ໂດຍ​ຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທດ 19 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊ່າ​ໃຫ້​ເຂົ້າມາ​ໃນສະຫະລັດ​ໂດຍ​ປາສະຈາກ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃດໆ​ນັ້ນ. ​ເອກ​ກະສາ​ນນີ້ຍັງ​ໄດ້​ເວົ້າ ​ເຖິງ​ການ​ກະທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍທີ່​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄລຍະ 15 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ໂດຍ​ພວກ​ຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ການ​ຂໍ​ວີ​ຊ່າ​ໃນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ໃນ​ຖານະ​ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ນັກຮຽນ​ນັກ​ສຶກສາຫຼືວ່າ​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຊົ່ວຄາວຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ເປັນ​ອົບ​ພະຍົບທີ່​ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ.

​ເອກ​ກະສາ​ນ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສະພາບ​ການ​ທີ່​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ປະ​ເທດ​ ຍ້ອນ​ເສິກ​ສົງ ຄາມ ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ ​ໄພພິບັດ ​ແລະ​ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ ໄດ້​ຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຈະ​ສວຍ​ໃຊ້​ທຸກ​ວິທີ​ການ ​ທີ່​ເ​ປັນໄປ​ໄດ້​ເພື່ອ​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ສະຫະລັດ” ​ແລະ​ເອກ​ກະສາ​ນດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ມີ​ການ​ເຝົ້າລະວັງຫລາ​ຍຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກົງສຸນ​ອາ​ເມຣິກັນ ກ່ອນ​ອອກວີ​ຊ່າ​ໃດໆ​ກໍຕາມ.

ດຳລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເຈາະ​ຈົງ​ວ່ າ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ທີ່​ມີ “ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ເປັນພິ​ເສດ” ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ດຳລັດ​ ໄດ້​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ ​ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ ​ຈາກ​ກະຊວງ​ຮັກສາຄວາມ​ປອດ​ໄພພາຍ​ໃນ ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ພຽງພໍ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ຕົນ. ພວກ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນຕົ້ນອາທິດ​ນີ້ວ່າ ມີ​ອີຣ່ານ ອີຣັກ ຊີ​ເຣຍ ຊູ​ດານ ລີ​ເບຍ ​ເຢ​ເມນ ແລະ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ຈະ​ຮວມຢູ່​ໃນບັນຊີ​ລາຍ​ຊື່ ໃນ​ຂັ້ນ ຕົ້ນຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ “ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ເປັນພິ​ເສດ” ​ແຕ່​ດຳລັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ເພີ້ມຊື່​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນຊີ​ນີ້ ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ໃນທຸກ​ເວລາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG