ທ່ານທຣຳ ເຊັນດຳລັດ ຫ້າມອົບພະຍົບ ຊີເຣຍ ເຂົ້າປະເທດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມ ໃນດຳລັດ 2 ສະບັບ ທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໄດ້ຈຳກັດຮັດແຄບເພີ້ມຂຶ້ນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອົບພະຍົບຊີເຣຍເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ.
ດຳລັດທີ່ປະທານາທິບໍດີເຊັນໃນວັນສຸກວານນີ້ມີຊື່ວ່າ “ການປົກປ້ອງປະເທດຊາດບໍ່ໃຫ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ” ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈະ ການອອກວີຊ່າ ແລະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມາຈາກ “ປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນເປັນພິເສດ.”
ສອງພະແນກການ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ໃນວັນ ເສົາມື້ນີ້ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດໂດຍກ່າວວ່າ “ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກອົບພະຍົບແລະພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ບໍ່ເຄີຍມີຫຼາຍແບບນີ້ມາກ່ອນ ແລະໂຄງການ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນນຶ່ງໃນໂຄງການ ທີ່ສຳຄັນສຸດຢູ່ໃນໂລກ.”
ອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງນາໆຊາດຫຼື IOM ກ່າວວ່າ ຕົນຫວັງວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ເອົາບົດບາດ ເປັນຜູ້ນຳພາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະປະເພນີທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານໃນການປົກປ້ອງພວກທີ່ຫລົບໜີຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງແລະຖືກປະຫັດປະຫານ.” ພະແນກການທັງສອງຍັງກ່າວວ່າຕົນ “ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຢ່າງແຮງວ່າພວກອົບພະຍົບຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ທີ່ສະເໝີພາບໃນການປົກປ້ອງແລະການຊ່ອຍເຫລືອ ພ້ອມທັງໂອກາດ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ສາສະໜາ ສັນຊາດ ແລະເຊື້ອຊາດ ຜິວພັນ.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດທັງ 2 ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ໄດ້ໄປຮ່ວມພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis. ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນພວກທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການ ເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ກໍໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ທີ່ຕຶກອາຄານສູນກາງລັດຖະບານກາງ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນເຫດຜົນຂອງການອອກດຳລັດນີ້ ເອກກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງເຖິງການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາ ປີ 2001 ທີ່ນະຄອນນິວຢອກແລະວໍຊິງຕັນຊຶ່ງໄດ້ກະທຳໂດຍຊາວຕ່າງປະເທດ 19 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບວີຊ່າໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໂດຍປາສະຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆນັ້ນ. ເອກກະສານນີ້ຍັງໄດ້ເວົ້າ ເຖິງການກະທຳຄວາມຜິດອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍພວກຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໂດຍໃຊ້ການຂໍວີຊ່າໃນໄລຍະສັ້ນ ນັ້ນກໍຄືໃນຖານະຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຫຼືວ່າພວກຄົນງານທີ່ມາເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວຫຼືບໍ່ກໍເປັນອົບພະຍົບທີ່ຊອກຫາບ່ອນຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ເອກກະສານ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະພາບການທີ່ຊຸດໂຊມລົງ ຢູ່ໃນບາງປະເທດ ຍ້ອນເສິກສົງ ຄາມ ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໄພພິບັດ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈະສວຍໃຊ້ທຸກວິທີການ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ” ແລະເອກກະສານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການເຝົ້າລະວັງຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກົງສຸນອາເມຣິກັນ ກ່ອນອອກວີຊ່າໃດໆກໍຕາມ.
ດຳລັດບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງເຈາະຈົງວ່ າແມ່ນປະເທດໃດທີ່ມີ “ຄວາມວິຕົກກັງວົນເປັນພິເສດ” ເຖິງແມ່ນວ່າດຳລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຕິດຕາມເບິ່ງປະເທດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນພຽງພໍ ກ່ຽວກັບປະຊາຊົນຂອງຕົນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ມີອີຣ່ານ ອີຣັກ ຊີເຣຍ ຊູດານ ລີເບຍ ເຢເມນ ແລະໂຊມາເລຍ ຈະຮວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ໃນຂັ້ນ ຕົ້ນຂອງບັນດາປະເທດ “ທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນເປັນພິເສດ” ແຕ່ດຳລັດໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການເພີ້ມຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີນີ້ ອາດມີຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກເວລາ.
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