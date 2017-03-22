ທ່ານ ທຣຳ ລົງນາມ ກົດໝາຍ ງົບປະມານ ສຳລັບ ອົງການ NASA

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນກົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍງົບປະມານຂອງອົງການອາວະກາດ ສະຫະລັດ ຫຼື NASA, ເຊິ່ງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ ໂຄງການວິທະຍາສາດໂລກຂອງອົງການ ແລະ ເພີ່ມເປົ້າໝາຍໃນການສຳຫຼວດດາວອັງ ຄານດ້ວຍມະນຸດ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ່ມງົບປະມານ ຂອງອົງການ NASA ຂຶ້ນເປັນ 19.5 ຕື້ໂດລາ. ຂໍ້ສະເໜີງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ລັດຖະສະພາ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ຈັດສັນເງິນ 19.1 ຕື້ໂດລາໃຫ້ກັບອົງການດັ່ງກ່າວເຊິ່ງຫຼຸດຈາກລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ປະຈຸບັນໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍນີ້ ຈະເສີມສ້າງພາລະກິດຫຼັກຂອງອົງການ NASA ກ່ຽວ
ກັບ ການສຳຫຼວດອາວະກາດດ້ວຍມະນຸດ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສືບຕໍ່ໂອນກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ໄປໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດອາວະກາດເອກະຊົນ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເຊັນສັນຍາຢູ່ຫ້ອງ
ການທີ່ທຳນຽບຂາວ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກສອງພັກການເມືອງ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍ.”
ມາດຕະການທີ່ວ່ານີ້ ຍັງໄດ້ສັ່ງອົງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ພັດທະນາໂຄງ ການຕ່າງໆ ເພື່ອນຳ
ເອົາ “ນັກບິນອາວະກາດຂຶ້ນໄປປະຕິບັດພາລະ ກິດຢູ່ດາວອັງຄານໃນຊຸມປີ 2030”
ແລະ ສຳຫຼວດເບິ່ງ “ຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການໄປອາໄສຢູ່ດາວເຄາະອື່ນໆຂອງ
ມະນຸດ” ໃນສັດ ຕະວັດທີ 21 ນີ້.
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