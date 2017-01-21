ທ່ານທຣຳ ລົງນາມ ໃນດຳລັດ ສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບ ໂອບາມາແຄ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານສະ ບັບທຳອິດໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍ່ດົນຫລັງຈາກໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 45 ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍມີຄຳສັ່ງໃຫ້ທຸກພະແນກການ ຂອງລັດຖະບານກາງ ໃຊ້ໜ້ອຍລົງລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບ ກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ຫ້ອງການ ຂອງປະທານາ ທິບໍດີຢູ່ທຳນຽບຂາວຊ້ອງໜ້າຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວທ່ານ Reince Priebus ທີ່ກ່າວວ່າ ດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ “ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ” ຂອງກົດໝາຍຮັກສາສຸຂະພາບລາຄາຖືກສະບັບປີ 2010 ທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊື່ Obamacare.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍຮັກສາສຸຂະພາບຕະຫລອດການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ປະກາດຫຼາຍໆຄັ້ງວ່າ ຈະຍົກເລີກແລະທົດແທນກົດໝາຍນີ້.
ບໍ່ມີການໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຕື່ມກ່ຽວກັບວ່າດຳລັດສະບັບນີ້ມີເນື້ອໄນຫຍັງແດ່.
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ລົງນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ James Mattis ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຄົນໃໝ່ແລະທ່ານ John Kelly ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກສະພາສູງ.
ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຍັງໄດ້ຖະແຫຼງເປັນເວລາສັ້ນໆຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານປະຈຳວັນ ໃນມື້ວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຫຍຸ້ງຫລາຍແຕ່ກໍດີ. ມັນເປັນມື້ທີ່ສວຍງາມ.”
ຕໍ່ມາ ທ່ານ Pence ກໍໄດ້ເຮັດພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງທ່ານ Mattis ແລະທ່ານ Kelly ທີ່ຈັດຂຶ້ນຕ່າງຫາກ.
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