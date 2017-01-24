ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ໃນສັບປະດາທຳອິດຂອງທ່ານ ດ້ວຍການຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກສົນທິສັນຍາການຄ້າ ພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ກັບ 12 ປະເທດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ TPP ນັ້ນ ປະ ກາດບໍ່ໃຫ້
ພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຈ້າງພະນັກງານໃໝ່ ແລະກ່າວຢ້ຳຕໍ່ ພວກຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ໃນການຢືນຢັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງຄະແນນການເລືອກຕັ້ງ
ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊະນະຄະແນນຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກ
ທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຂາວ ທີ່ຮວມມີ ທ່ານ Paul Ryan, ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ Mitch McConnell ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ຜູ້ນຳພັກ Democrat ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະທ່ານ Chuck Schumer ຜູ້ນຳ ພັກເດໂມແຄຣັດ
ໃນສະພາສູງ ຊຶ່ງຫລາຍໆຄົນທີ່ຮູ້ເລື່ອງດີ ກ່ຽວກັບການສົນທະນານີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີລະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ລ້ານຄະແນນສຽງ ແມ່ນເປັນຄະແນນທີ່ສໍ້ໂກງ ທີ່ປ່ອນໂດຍພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຄູ່ແຂ່ງ ຂອງທ່ານ ຄືທ່ານນາງ Hillary Clinton.
ບໍ່ມີຫຼັກຖານຫຍັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ແລະແນ່ນອນ ບໍ່ແມ່ນໃນຂອບເຂດລະດັບນີ້.
ເຊີນຊົມ: ພວກເຮົາຈະມີການທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າມາຫາພວກເຮົາ
ທ່ານນາງ Clinton ໄດ້ຊະນະຄະແນນປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ປະມານ 3 ລ້ານສຽງ. ທ່ານ Trump ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນທ່ານໄດ້ຊະນະ ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ
ຈາກລັດຕ່າງ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຊຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນການຕັດສິນໃນການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ Trump ເຄີຍກ່າວອ້າງເຖິງເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນ ໂດຍທີ່ໄດ້ເຕືອນຕະຫຼອດເວລາໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງທີ່ວ່າ ຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການສໍ້ໂກງຕໍ່ທ່ານ. ບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ “ໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງໂດຍພວກຜູ້ແທນລັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຜູ້ຊະນະຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານໄດ້ລົບຄະແນນສຽງຈຳ ນວນຫຼາຍລ້ານຂອງພວກທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.”
ທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ຕໍ່ຕ້ານສົນທິສັນຍາການຄ້າພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໃນສະໄໝຂອງທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ປະທານາທິບໍດີ ຄົນກ່ອນ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜ່ານຈາກລັດຖະສະພາເທື່ອ. ສົນທິສັນ ຍາດັ່ງກ່າວ ຈະແລກປ່ຽນການຄ້າກັບຍີ່ປຸ່ນ Australia New Zealand ມາເລເຊຍ Chile ການາດາ ເມັກຊິກໂກ ແລະອີກ 4 ປະເທດນຳ.
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຖອນຕົວ
ອອກຈາກສົນທິສັນຍາການຄ້າພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ແລະຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ
ສອງຝ່າຍແທນ ຊຶ່ງທ່ານ Trump ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳຫຼັບແຮງງານຊາວ
ອາເມຣິກັນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ຫາກໍໄດ້ເຮັດໄປ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ກົດລະບຽບການຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ