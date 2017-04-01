ທ່ານທຣຳ ມີກຳນົດ ຈະຕ່າວປີ້ນ ການປົກປ້ອງ ສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ທາງອິນເຕີແນັດ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍຕ່າວປີ້ນ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນອາເມຣິກັນທີ່ຊົມໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ທີ່ພວກສະໜັບສະໜຸນກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິການອິນເຕີແນັດ ໄດ້ຮັບ
ການແຂ່ງຂັນແບບເປັນທຳ ແຕ່ພວກຕ້ອງຕິໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້
ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະລຶບລ້າງລະບຽບການ ສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອ
ບາມາ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີແນັດຫຼື ISP ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນ
ຈະເກັບກຳ ຫຼືຂາຍຂໍ້ມູນ ທີ່ສຳຄັນໆ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊັ່ນປະຫວັດກ່ຽວ ກັບການເຂົ້າ
ໄປເບິ່ງເວັບໄຊຕ່າງໆໃນອິນເຕີແນັດ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນ ກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ISP ໄດ້
ຮັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນທຳ ຊຶ່ງກຳນົດຂຶ້ນ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການສື່ສານຄົມມະ
ນາຄົມ ຂອງລັດຖະບານກາງ. ສ່ວນບໍລິສັດ ອິນເຕີແນັດອື່ນໆ ເຊັ່ນ Facebook
ແລະ Google ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການ ດ້ານການ
ຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າເຂົາ
ເຈົ້າເກັບກຳແລະຂາຍຂໍ້ມູນຜູ້ຊົມໃຊ້ແບບໃດນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ Marsha Blackburn ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ເທນ
ເນັສຊີ ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ການທີ່ມີຕຳຫລວດຄວບຄຸມສິດທິຂອງ
ສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ 2 ຄົນນັ້ນຈະສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ລະບົບຄວບຄຸມອິນເຕີແນັດ
ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.”
ພວກສະໜັບສະໜຸນຍັງໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ປະຕິກິລິຍາແມ່ນຫຼາຍເກີນເຫດ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງ
ເກດວ່າ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງສື່ສານຄົມມະນາຄົມ
ຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນສະໄໝທ່ານໂອບາມາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນເດືອນ
ທັນວາປີກາຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາຕ່ຳໃນອາທິດນີ້ ດ້ວຍຄະ
ແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ
ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳຈະລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຄັດຄ້ານ
ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະບັນດາກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ