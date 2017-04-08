ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ຍົກຍ້ອງ ການໂອ້ລົມ ກັບ ທ່ານ Xi ວ່າ “ຍິ່ງໃຫຍ່”

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນ ທຣໍາ ໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຈາກປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi
Jinping ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນທ້າຍປີນີ້
ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີກຳນົດວ່າແມ່ນມື້ໃດເທື່ອ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກມາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ຂອງເລຂານຸການຫ້ອງການ
ລັດຖະບານສະຫະລັດສາມທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະປະທານປະ
ເທດ Xi ພົບປະກັນຢູ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດ Mar-a-Lago ຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ລັດ
Florida ແລະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍ ສໍານັກຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານຈີນ. ແຕ່ກໍ
ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດຫຍັງກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປປະເທດຈີນນີ້.
ລັດຖມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ Wilbur Ross ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ສະຫະ
ລັດມີແຜນໃນການປະຕິບັດງານ ຢູ່ 100 ມື້ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າກັບຈີນ. ທ່ານ
ກ່າວວ່າແຜນດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ເລັ່ງລັດ” ແລະຮວມມີ “ທີ່ຕັ້ງ ທີ່ເປັນແນວທາງນໍາໄປສູ່
ການບັນລຸຜົນສຳເລັດ” ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດ ຫຍັງຫລາຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວວ່າຜູ້ນຳທັງ
ສອງໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ແລະຕົກລົງກັນວ່າ ບັນຫາຂອງການເພີ້ມ
ອາວຸດຂອງກຸງພຽງຢາງໄດ້ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງຫລາຍ. ທ່ານ Tillerson ກ່າວວ່າທັງສະ
ຫະລັດ ແລະຈີນມີຄວາມມຸ້ງໝາຍຮ່ວມກັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫລມເກົາຫລີປອດນິວ
ເຄລຍແລະເຫັນພ້ອມນໍາກັນທີ່ຈະເພີ້ມທະວີການ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ດັ່ງກ່າວໄດ້.
ບໍ່ໃຜຮູ້ແຈ້ງວ່າ ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບບັນຫາສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ
ຫລາຍປານໃດ ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ ເປັນຫົວຂໍ້ໃນການສົນທະນາ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວໜ້າຫລາຍ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເຊັ່ນດຽວກັນນີ້ ໃນສະໄໝຂອງລັດຖະບານສຸດ
ກ່ອນໆ.
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງນັກຂ່າວນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຍກການສົນທະນາ ຫລືແຍກຄ່ານິຍົມຫລັກຂອງພວກເຮົາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງສິດທິມະນຸດ ອອກຈາກການສົນທະນາດ້ານເສດຖະກິດ, ການສົນ
ທະນາກອງທັບ ກັບກອງທັບ ຫລືການສົນທະນານະໂຍ ບາຍຕ່າງປະເທດຂອງພວກ
ເຮົາ ເປັນການຕ່າງຫາກ. ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນທຸກໆການສົນທະນາຢູ່ແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນ
ສິ່ງທີ່ເປັນທິດທາງນຳພາແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບວີທີທີ່ພວກ
ເຮົາຈະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບຕໍ່ມາ ຂອງໂຄສົກປະຈໍາທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ Sean Spicer
ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນການສົນທະນາກັບທ່ານ Xi ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ “ກໍຍັງໄດ້ຢໍ້າໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳ
ຄັນຂອງການປ້ອງກັນສິດທິມະນຸດ ແລະແນວຄວາມຄິດຄ່ານິຍົມອື່ນໆ ທີ່ຊາວອາເມຣິ
ກັນເຊື່ອຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ນັ້ນຢູ່.”
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