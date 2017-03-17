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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຼັກຖານ ທີ່ ທ່ານໂອບາມາລັກຟັງ ໂທລະສັບ ທ່ານທຣໍາ

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກຳລັງຟັງ ລະຫວ່າງກອງ ປະຊຸມກ່ຽວກັບປະກັນໄພສຸຂະພາບ.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກຳລັງຟັງ ລະຫວ່າງກອງ ປະຊຸມກ່ຽວກັບປະກັນໄພສຸຂະພາບ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທຳນຽບຂາວ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່​ການ​ຢືນຢັ​ດຂອງປະທານາທິບໍດີ
Donald Trump ທີ່ວ່າ ອະ​ດີດ​ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ລັກ​ຟັງ​ໂທລະ
ສັບ​ທ່ານ​ຢູ່ຕຶກ Trump Tower ​ໃນ​ນະຄອນ New York ​ທັງໆ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖານຢືນ
ຢັນ​ໃດໆທັງ​ໝົດ.​

White House Spokesman Discusses 2016 Election Wiretapping
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​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ
​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງປະ
ທານາທິບໍດີ Trump ຍັງ​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຫລັງ​ຈາກ​ບັນດາ
​ສະມາຊິກ​ສະພາ ​ໃນຄະນະ​ກຳມະການ​ສືບ​ລັບ ຂອງສະພາ​ຕໍ່າ ​ແລະ​ສະພາ​ສູງ
ກ່າວ​ວ່າ ​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

White House Press Secretary Spars With CNN Reporter on Wiretapping Claims
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ທ່ານ Spicer ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ອະທິບາຍ​ບໍ່​ຖືກ” ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ​
ຢູ່​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຂອງສະພາ​ສູງ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “​ເລືອກ​ເອົາແຕ່ແນວ​ຢາກ​ເວົ້າ” ຕໍ່ອັນ​ທີ່​ເຂົາ​
ເ​ຈົ້າຢາກ​ລາຍ​ງານແລະ​ບໍ່​ຫົວຊາ​ກັບປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງສະພາ
ຕໍ່າ ທ່ານ Devin Dune ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ມັນ​ “ທາງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ” ທີ່​ມີ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດ
ກາ​ເບິ່ງທ່ານ Trump​.

Ryan: No Evidence of Trump Wiretapping
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​ແຕ່ທ່ານ Nunes ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ໂທລະສັບຂອງທ່ານ Trump ​ໄດ້​ຖືກ​ລັກ
​ຟັງ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ Lindsey Graham ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ Lindsey Graham ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ.

ທ່ານ Spicer ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ “ລັກ​ຟັງ” ​ໃນ​ການ​ກ່າວ ຫາ​ຕົ້ນຕໍ
​ທີ່​ທ່ານ​ລົງ​ໃນ Twitter. ທ່ານ Spicer ກ່າວ​ວ່າ ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕິດຕາມ
​ກວດກາ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ການ​ລັກ​ຟັງ​ ທາງໂທ ລະສັບ​ຢ່າ​ງ​ແທ້​ຈິງ.

Nunes: 'No Evidence' of Trump Tower Wiretapping
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​ແຕ່​ສະມາຊິກທີ່​ສຳຄັນ 2 ທ່ານ ​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສືບ​ລັບຂອງສະພາ​ສູງຊຶ່ງ ພັກຣິ
ພັບ​ບລິ​ກັນ ​ໄດ້​ແກ່ທ່ານ Richard Buur ​ແລະ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ກໍ​ຄືທ່ານ Mark
Warner ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ ​ທີ່​ມີໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ
ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຫັນ​ຮ່ອງຮອຍ​ໃດໆວ່າ ຕຶກ Trump Tower ​ໄດ້​ເປັນ​ບ່ອນທີ່​ຖືກ​ສີ້​ງຊອມ ​
ໂດຍ​ພາກສ່ວນ​ໃດໆ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດກ່ອນ​ຫຼືຫຼັງ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ ປີ 2016.”

Schiff: Wiretapping Allegations 'Irresponsible' of President Trump
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ຖະ​ແຫລ​ງການຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ມີ​ຂຶ້ນຫລັງ​ຈາກ​ຄຳ​ຖະ​ແຫລ​ງຂອງ​ປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ
Paul Ryan ຜູ້​ທີ່ບໍ່ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ປະທາ ນາທິບໍດີໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມີນາວ່າ ທ່ານ Obama ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລັກ​ຟັງ​ໂທລະສັບ​ຂອງ ທ່ານ. ທ່ານ Ryan ກ່າວ​ວ່າ
“ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສະ​ສາງ​ເລື່ອງ​ນັ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ເຫັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​
ນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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