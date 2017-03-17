ສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຼັກຖານ ທີ່ ທ່ານໂອບາມາລັກຟັງ ໂທລະສັບ ທ່ານທຣໍາ

ທຳນຽບຂາວຍັງສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການຢືນຢັດຂອງປະທານາທິບໍດີ
Donald Trump ທີ່ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ລັກຟັງໂທລະ
ສັບທ່ານຢູ່ຕຶກ Trump Tower ໃນນະຄອນ New York ທັງໆທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານຢືນ
ຢັນໃດໆທັງໝົດ.
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ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ
ຢູ່ໃນຫ້ອງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນດານັກຂ່າວ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງປະ
ທານາທິບໍດີ Trump ຍັງຢືນຢັດວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ ແມ່ນແຕ່ຫລັງຈາກບັນດາ
ສະມາຊິກສະພາ ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຂອງສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງ
ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
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ທ່ານ Spicer ໄດ້ກ່າວຫາພວກນັກຂ່າວວ່າ “ອະທິບາຍບໍ່ຖືກ” ຕໍ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການຂອງສະພາສູງ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຫາບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ເລືອກເອົາແຕ່ແນວຢາກເວົ້າ” ຕໍ່ອັນທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຢາກລາຍງານແລະບໍ່ຫົວຊາກັບປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາ
ຕໍ່າ ທ່ານ Devin Dune ທີ່ກ່າວວ່າມັນ “ທາງເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ມີການຕິດຕາມກວດ
ກາເບິ່ງທ່ານ Trump.
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ແຕ່ທ່ານ Nunes ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ຖືກລັກ
ຟັງ.
ທ່ານ Spicer ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າ “ລັກຟັງ” ໃນການກ່າວ ຫາຕົ້ນຕໍ
ທີ່ທ່ານລົງໃນ Twitter. ທ່ານ Spicer ກ່າວວ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ມີການຕິດຕາມ
ກວດກາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການລັກຟັງ ທາງໂທ ລະສັບຢ່າງແທ້ຈິງ.
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ແຕ່ສະມາຊິກທີ່ສຳຄັນ 2 ທ່ານ ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງຊຶ່ງ ພັກຣິ
ພັບບລິກັນ ໄດ້ແກ່ທ່ານ Richard Buur ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍຄືທ່ານ Mark
Warner ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາແລ້ວ
ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນຮ່ອງຮອຍໃດໆວ່າ ຕຶກ Trump Tower ໄດ້ເປັນບ່ອນທີ່ຖືກສີ້ງຊອມ
ໂດຍພາກສ່ວນໃດໆຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ອນຫຼືຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.”
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ຖະແຫລງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກຄຳຖະແຫລງຂອງປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານ
Paul Ryan ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງປະທາ ນາທິບໍດີໃນວັນທີ 4 ມີນາວ່າ ທ່ານ Obama ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັກຟັງໂທລະສັບຂອງ ທ່ານ. ທ່ານ Ryan ກ່າວວ່າ
“ພວກເຮົາໄດ້ສະສາງເລື່ອງນັ້ນໄປແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນຫຼັກຖານໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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