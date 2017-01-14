ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດ ຣັດເຊຍ ຈະມີຜົນບັງຄັບ ຕໍ່ໄປ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ດົນ

ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຍົກເລີກ ການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍໂດຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂອບາມາແຕ່ການລົງໂທດນີ້ອາດຈະຮັກ ສາໄວ້ບໍ່ດົນ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍທາງເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ Donald Trump ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະ ຮັກສາການລົງໂທດໄວ້ “ຢ່າງນ້ອຍ ກໍໃນຊົ່ວໄລຍະເວລານຶ່ງ” ແຕ່ອາດຈະຍົກເລີກການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ຖ້າຫາກຣັດເຊຍຊ່ອຍ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຊ່ອຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສະຫະລັດ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ ຕື່ມວ່າ “ຖ້າທ່ານຫາກດຳເນີນການໄປດ້ວຍດີ ແລະຖ້າຣັດເຊຍ ຫາກຊ່ອຍພວກເຮົາອີຫຼີ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຕ້ອງລົງໂທດຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຫາກຊ່ອຍເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ເວລາໃດ ທ່ານສາບານໂຕເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແລ້ວ ທ່ານ Trump ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ຊຶ່ງ ທ່ານກ່າວຕໍ່ Wall Street Journal ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະພົບພໍ້ ແລະນັ້ນກໍແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ.”
ໃນເຫດການອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນລາຍງານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ Washington Post ແຈ້ງວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ເຊື້ອເຊີນລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຊີເຣຍ ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ ທີ່ເມືອງ Astana ນະຄອນຫລວງຂອງ Kazakhstan ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກທ່ານ Trump ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ. ໜັງສືພິມ Washington Post ກ່າວວ່າ ທ່ານ Sergey Kislyak ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍປະຈຳວໍຊິງຕັນ ໄດ້ທຳການເຊື້ອເຊີນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ໂທລະສັບໂອ້ລົມກັບທ່ານ Michael Flynn ຜູ້ທີ່ຈະເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ Trump. ລັດຖະບານທ່ານໂອບາ ມາ ບໍ່ໄດ້ ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
ມີລາຍງານວ່່າ ທ່ານ Flynn ໄດ້ທຳການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຫຼາຍຄັ້ງກັບທ່ານ Kislyak ເມື່ອວັນທີ 29 ທັນວາ ຊຶ່ງເປັນມື້ດຽວກັນກັບທີ່ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ສັ່ງເນລະເທດນັກການທູດຣັດເຊຽ 35 ຄົນແລະທຳການລົງໂທດອື່ນໆ ອີກ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນຊັກຈູງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາຮູ້ເລື່ອງດີ ກ່ຽວກັບການໂທລະສັບໂອ້ລົມ ແລະການຕິດຕໍ່ທີ່ມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆລະຫວ່າງທ່ານ Flynn ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ອີງຕາມອົງ ການຂ່າວເອພີ.
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