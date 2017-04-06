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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Trump ປົດທ່ານ Bannon ຈາກສະພາ​ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຫົວໜ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ທ່ານ Stephen Bannon ນັ່ງຟັງໃນຄະນະ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມ​ດ້ານ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທີ່ຫ້ອງ Roosevel ໃນທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານ Stephen Bannon ​ຫົວໜ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ
​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ໃນ​ສະພາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ທີ່​ຈະ​ຟື້ນຟູ​ຕຳແໜ່​ງ​ຜູ້
ອຳນວຍການໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ​ປະທານເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າ
​ຮ່ວມ​ຕາມ​ປົກກະຕິ ຄະນະ​ກຳມະການ​ສະພາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖຶກເປີດ​ເຜີຍ ​ໃນ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ທີ່​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ Federal Register ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບັນທຶກປະຊຸມ​ປະຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ.

ໜັງສືພິມ New York Times ​ໄດ້ລາຍ​ງານ​ ໃນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ Bannon ​
ໄດ້​ຄັດຄ້ານຕໍ່​ການ​ຍົກຍ້າຍນີ້ ​ເຖິງ​ກັບໄດ້​ຖືກ​ຂົ່ມຂູ່​ວ່າ​ຈະລາ​ອອກ ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ຍົກຍ້າຍ
​ມີ​ຂຶ້ນ​ແທ້ ອິງ​ຕາມເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ປະສົງ​ບໍ່​ອອກ​ຊື່ ​ໃນ​ການ​ສົນທະນາກ່ຽວ​
ກັບເລື່ອງ​ພາຍ​ໃນນີ້.

ປະທານເສນາທິການປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Reince Priebus (ກາງ), ນັ່ງຢູ່ກັບທ່ານ Stephen Bannon ຫົວໜ້າຍຸດທະສາດປະຈຳທຳນຽບຂາວ(ຊ້າຍ), ໃນກອງປະຊຸມທາງການເມືອງ ແບບນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ທ່າເຮືອແຫ່ງຊາດ, Maryland, 23 ກຸມພາ2017.

ປະທານເສນາທິການປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Reince Priebus (ກາງ), ນັ່ງຢູ່ກັບທ່ານ Stephen Bannon ຫົວໜ້າຍຸດທະສາດປະຈຳທຳນຽບຂາວ(ຊ້າຍ), ໃນກອງປະຊຸມທາງການເມືອງ ແບບນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ທ່າເຮືອແຫ່ງຊາດ, Maryland, 23 ກຸມພາ2017.

“​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຊັ່ງຊາວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ແທ້,” ອິງ​ຕາມ​ທ່ານ Brian
Katulis ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ ຈາກ​ສູນ​ກາງເພື່ອຄວາມ​ກ້າວໜ້າອາ​ເມຣິກັນ ຫຼື Center
for American Progress ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ຄະນະ​ຂອງ
ທ່ານTrump ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້ເອົາບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຜິດໆ ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນໄລຍະ
ຫຼາຍໆ​ສັບປະດາ ຕົ້ນໆ​ນີ້,” ທ່ານ Katulis ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະດັບ​ນ້ອຍ​ຂອງຄະນະ​ກຳມະການສະພາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ທ່ານ Bill Clinton ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ
​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA.

ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Danold Trump ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້
​ອອກ​ດຳລັດ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ ​ອະນຸຍາດໃຫ້​ທ່ານ Bannon ອະ​ດີດ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ຄວາມ
​ຄິດ​ເຫັນທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ແລະ website ຂ່າວຂອງ​ຝ່າຍຂວາ ​ມີ​ອຳນາດ​ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງ​ປະຊຸມຄະນະ​ກຳມະການສະພາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໂອ້ລົມກັບຫົວໜ້າຍຸດທະສາດ ປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Stephen Bannon (ຂວາ), ກັບທ່ານ Jared Kushner, ທີ່ປຶກສາລະດັບສູງ, ໃນພິທີສາບານຕົວ ຂອງເສນາທິການ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊິງຕັນ, 22 ມັງກອນ 2017.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໂອ້ລົມກັບຫົວໜ້າຍຸດທະສາດ ປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Stephen Bannon (ຂວາ), ກັບທ່ານ Jared Kushner, ທີ່ປຶກສາລະດັບສູງ, ໃນພິທີສາບານຕົວ ຂອງເສນາທິການ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊິງຕັນ, 22 ມັງກອນ 2017.

ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ກັນວ່າທ່ານ Bannon ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫົວໜ້າໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ
​ທ່ານ Trump ​ໃນ​ເດືອນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຫາ​ສຽງ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ນະ​ໂຍບາຍ​ພາຍ​ໃນ ​ເຂົ້າ​ສູ່
​ການ​ພິຈາລະນາ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສົນທະນາ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່
​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ ທີ່​ເຂົ້າ​ອອກນອກ​ໃນ​ ປະຈຳຫ້ອງການ​ໃນ​ທຳນຽບຂາວ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ
West Wing ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ລົບ​ລ້າງ​ການ​ບໍລິຫານ​ໃນ​ລະດັບ​ຊາດ” ​ແລະ​ເປັນ​
ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ “​ເສດຖະກິດ​ຊາດນິຍົມ.”

​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່​ປະທານາທິບໍດີ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ໂຮ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຕໍ່​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​
ບົດບາດ ທີ່​ບໍ່​ແ​ມ່ນ​ແບບ​ເດີມໆ​ໃນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ທ່ານ ຊຶ່ງເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງ​ການ​ໂຄສະ
ນາຫາ​ສຽງທີ່​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ວ່າ ທ່ານ “ຈະ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ທີ່​ຂັງ​ອອກ​ໝົດ” ​ແລະ​ສ້າງຕັ້ງ​ລັດຖະ
ບານໃນແບບ​ແຜນໃໝ່ ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ທຳນຽບຂາວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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