ທ່ານ Stephen Bannon ຫົວໜ້າຍຸດທະສາດປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ ໃນສະພາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໃນການປ່ຽນແປງ ທີ່ຈະຟື້ນຟູຕຳແໜ່ງຜູ້
ອຳນວຍການໜ່ວຍສືບລັບແຫ່ງຊາດ ແລະປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມຕາມປົກກະຕິ ຄະນະກຳມະການສະພາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖຶກເປີດເຜີຍ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍ Federal Register ຊຶ່ງເປັນບັນທຶກປະຊຸມປະຈຳວັນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມ New York Times ໄດ້ລາຍງານ ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Bannon
ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຍົກຍ້າຍນີ້ ເຖິງກັບໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະລາອອກ ຖ້າຫາກການຍົກຍ້າຍ
ມີຂຶ້ນແທ້ ອິງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ຜູ້ຊຶ່ງປະສົງບໍ່ອອກຊື່ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງພາຍໃນນີ້.
“ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຊັ່ງຊາວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແທ້,” ອິງຕາມທ່ານ Brian
Katulis ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຈາກສູນກາງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າອາເມຣິກັນ ຫຼື Center
for American Progress ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຄະນະຂອງ
ທ່ານTrump ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ຜິດໆ ໃນການເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນໄລຍະ
ຫຼາຍໆສັບປະດາ ຕົ້ນໆນີ້,” ທ່ານ Katulis ແມ່ນເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບນ້ອຍຂອງຄະນະກຳມະການສະພາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານ Bill Clinton ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ບອກກັບ VOA.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Danold Trump ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມານີ້ ໄດ້
ອອກດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ Bannon ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຂອງຄວາມ
ຄິດເຫັນທາງອິນເຕີແນັດ ແລະ website ຂ່າວຂອງຝ່າຍຂວາ ມີອຳນາດເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະພາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ມີຄວາມເປັນຫວ່ງກັນວ່າທ່ານ Bannon ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານ Trump ໃນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງການຫາສຽງ ຈະນຳເອົານະໂຍບາຍພາຍໃນ ເຂົ້າສູ່
ການພິຈາລະນາ ເຂົ້າໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ. ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ທີ່ເຂົ້າອອກນອກໃນ ປະຈຳຫ້ອງການໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ
West Wing ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການລົບລ້າງການບໍລິຫານໃນລະດັບຊາດ” ແລະເປັນ
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ “ເສດຖະກິດຊາດນິຍົມ.”
ແຕ່ວ່າພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຮ້ອງໂຮສົ່ງເສີມຕໍ່ການຮັບເອົາຜູ້ທີ່ມີ
ບົດບາດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບເດີມໆໃນຜູ້ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດທ່ານ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຄສະ
ນາຫາສຽງທີ່ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ທ່ານ “ຈະປ່ອຍນ້ຳທີ່ຂັງອອກໝົດ” ແລະສ້າງຕັ້ງລັດຖະ
ບານໃນແບບແຜນໃໝ່ ທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປໃນທຳນຽບຂາວ.
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