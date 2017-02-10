ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຄົາລົບ “ນະໂຍ ບາຍຈີນດຽວ” ໂດຍຮັບຮູ້ທ່າທີຂອງຈີນວ່າມີອະທິປະໄຕເໜືອໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ການໂທລະສັບໂອ້ລົມລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງຂອງໂລກໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍ “ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບເປັນທີ່ສຸດ” ແລະຜູ້ນຳທັງສອງ ຕ່າງກໍໄດ້ “ເຊື້ອເຊີນ” ໃຫ້ມີການພົບປະກັນ ໃນອະນາຄົດທີ່ປະເທດຂອງພວກທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ຖືກຕິຕຽນ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ຫລັງຈາກທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນພະຈິກ.
ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີ ຫຼືປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ຄົນໃດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ນຳໄຕ້ຫວັນນັບແຕ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ຕັດສາຍພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບໄຕ້ຫວັນໃນປີ 1979 ແລະຫັນໄປຮັບຮອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະເຕີບໂຕໄວກວ່າ. ແຕ່ວໍຊິງຕັນຍັງສືບຕໍ່ເປັນສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນທີ່ ບໍ່ເປັນທາງການ ແກ່ໄຕ້ຫວັນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ໃນປີ 1979 ນັ້ນ ສະຫະ ລັດຮັບຮູ້ປັກກິ່ງວ່າ ເປັນລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍພຽງລັດຖະບານ ດຽວຂອງຈີນ ໂດຍຮັບຮູ້ທ່າທີຂອງຈີນວ່າ ມີພຽງແຕ່ຈີນດຽວເທົ່ານັ້ນແລະໄຕ້ຫວັນກໍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນກ່າວວ່າ “ຄວາມບໍ່ມີປະສົບການ” ໄດ້ພາໃຫ້ທ່ານ Trump ຮັບເອົາການໂທລະສັບມາໂອ້ລົມຂອງປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ການ ລະເມີດນະ ໂຍບາຍຈີນດຽວຈະ “ທຳລາຍຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ.”
ປະທານາທິບໍດີ Trump ເບິ່ງຄືວ່າ ຍັງສັບສົນກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາໃນການໂອ້ລົມທາງ ໂທລະສັບໂດຍກ່າວຢູ່ໃນ Twitter ວ່າ “ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບວ່າສະຫະລັດຂາຍອຸບປະກອນ ທາງທະຫານຫລາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນແບບໃດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນຮັບການໂທລະສັບມາສະແດງຄວາມດີໃຈນຳ.”
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຂອງຈີນ ປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ຊຶ່ງຍັງກຳຕຳແໜ່ງ ເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍອາວຸດເພື່ອປ້ອງກັນໂຕໃນມູນຄ່າ 1 ພັນ
830 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ ຮວມທັງກຳປັ່ນລົບສອງລຳ ຍານໂຈມຕີສະເທີນນ້ຳ
ສະເທີນບົກ ແລະລະບົບອາວຸດຕໍ່ຕ້ານທາງອາກາດ ແລະລະບົບຕ້ານກຳປັ່ນລົບ.
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