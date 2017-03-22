ປ. ທຣຳ ຄາດວ່າ ສະພາ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ຍົກເລີກ ກົດໝາຍ Obamacare

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຄິດວ່າ ບັນດາສະມາຊິກ
ພັກຣີພັບບລີກັນ ມີຄະແນນສຽງພຽງພໍຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຊະນະ ການລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອຍົກເລີກ ກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ເປັນກົດໝາຍ
ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ໃນການປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະ ກັບບັນດາ
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕ່ຳ ຢູ່ທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຊັກຊວນບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຜູ້ທີ່ຍັງມີຄວາມລັງເລໃຈ ໃຫ້
ການ ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ແຜນການຂອງທ່ານ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ ພວກເພິ່ນເຊື່ອວ່າ
ມັນຈະບໍ່ໄປໄກພຽງພໍ ໃນການຕ່າວປີ້ນຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍປະ ກັນສຸຂະພາບລາຄາ
ຖືກ ຫຼື Affordable Care Act ທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປ ໃນຊື່ Obamacare ນັ້ນ ຫຼືວ່າ ໃນ
ທາງກົງກັນຂ້າມ ເປັນຍ້ອນມັນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາ ຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ມີປະກັນໄພ
ສຸຂະພາບ.
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