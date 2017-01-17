ສະພາສູງ ສືບຕໍ່ ຊັກຖາມ ຜູ້ຖືກເລືອກ ເປັນ ລມຕ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະສຶກສາ ຂອງທ່ານທຣໍາ

ຄະນະກຳມະການສະພາສູງສະຫະລັດສືບຕໍ່ຊັກຖາມຄະນະບໍລິຫານລັດຖະບານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແກ່ບຸກຄົນທີ່ທ່ານເລືອກໃຫ້ເປັນລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງາຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະກະຊວງສຶກສາ.
ຜູ້ຖືກສະເໜີ ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະກອນທຳມະຊາດ ທ່ານ Ryan Zinke ຈະໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການດ້ານພະລັງງານແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງ ສະພາສູງ.
ທ່ານ Zinke ອະດີດໜ່ວຍກ້າຕາຍຂອງກອງທັບເຮືອ Navy SEAL ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ການຮັກສາທີດິນສາທາລະນະ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ເປັນເຈົ້າຂອງໆລັດຖະບານກາງ ຊຶ່ງນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນທ່າທີທີ່ຂັດແຍ້ງ ກັບບັນດາສະມາຊິກພັກ ຣີພັບບລິກກັນ ທີ່ເຫັນພ້ອມໃຫ້ໂອນດິນເປັນຂອງເອກກະຊົນ ຫລືມອບດິນ ຂອງລັດຖະ ບານກາງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດ. ທ່າທີຂອງທ່ານ Zinke ເໝາະສົມກັບວິໄສທັດຂອງທ່ານ Trump ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຄິດວ່າ ດິນສາທາລະນະບໍ່ຄວນຢູ່ພາຍໃຕ້ການການຄວບຄຸມຂອງລັດ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກຸ່ມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານ Zinke ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເພີ້ມ ການຂຸດຄົ້ນພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຢູ່ໃນດິນສາທາລະນະ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງໄວວານັ້ນ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 70,000 ຄົນແລະ ເປັນຜູ້ກຳ ກັບດູແລຫລາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນຂອງດິນລັດຖະບານກາງ ຮວມທັງບັນດາອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ.
ຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານນາງ Betsy DeVos ຈະໄປປາກົດໂຕ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການຝ່າຍສາທາລະນະສຸກ ສຶກສາ ແຮງງານ ແລະເບ້ຍບຳນານຂອງສະພາສູງ.
ທ່ານນາງເປັນມະຫາເສດຖີໃຈບຸນ ຈາກລັດ Michigan ທີ່ເປັນຫົວໜ້ານຳພາ ສະຫະພັນ ເດັກນ້ອຍອາເມຣິກັນ ແລະເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ ໂຄງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ.
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