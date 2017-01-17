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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງ ສືບຕໍ່ ຊັກຖາມ ຜູ້ຖືກເລືອກ ເປັນ ລມຕ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະສຶກສາ ຂອງທ່ານທຣໍາ

ປະທານາທິບໍດີທີຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ເລືອກເອົາ ທ່ານນາງ Betsy DeVos ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາ.

ປະທານາທິບໍດີທີຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ເລືອກເອົາ ທ່ານນາງ Betsy DeVos ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາ.

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ຄະນະ​ກຳມະການ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະຫະລັດສືບ​ຕໍ່ຊັກ​ຖາມ​ຄະນະບໍລິຫານລັດຖະບານ ​ທີ່ຖືກແຕ່ງ​ຕັ້ງ ​ໂດຍປະທານາທິບໍດີຖືກ​ເລື​ອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການແກ່​ບຸກຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ລັດ ຖະມົນຕີ​ກະຊວງາຊັບ ພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ກະຊວງ​ສຶກສາ.

ຜູ້ຖືກ​ສະ​ເໜີ ​ໃຫ້​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງຊັບ​ພະ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ທ່ານ Ryan Zinke ຈະ​ໃຫ້ການ​ຕໍ່ຄະນະ​ກຳມະການ​ດ້ານພະລັງງານແລະຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດຂອງ ສະພາ​ສູງ​.

ທ່ານ Zinke ອະດີດໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ​ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ Navy SEAL ​ເປັນຜູ້​ສະໜັບສະ​ໜູນນະ​ໂຍບາຍ​ ກາ​ນຮັກສາ​ທີ​ດິນ​ສາທາລະນະ ​ໃຫ້​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້ການ ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງໆ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຢູ່ໃນ​ທ່າ​ທີ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້​ງ ກັບບັນດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ ຣີພັບ​ບລິກກັນ ​ທີ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ໂອນ​ດິນເປັນ​ຂອງເອກ​ກະ​ຊົນ ຫລື​ມອບດິນ ຂອງລັດຖະ ບານ​ກາງ ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ລັດ. ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ທ່ານ Zinke ​ເໝາະສົມ​ກັບວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ ດິນ​ສາທາລະນະບໍ່​ຄວນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກາ​ນຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ລັດ.

​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມຫຼາຍກຸ່ມ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ Zinke ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເພີ້​ມ ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນພະລັງງານ ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່​ຢູ່ໃນ​ດິນ​ສາທາລະນະ ​ແລະ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາ​ມສົງ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດຢ່າງ​ໄວວາ​ນັ້ນ.

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ມີ​ພະນັກງານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 70,000 ຄົນ​ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ກຳ ກັບ​ດູ​ແລ​ຫລາຍ​ກວ່າ 20 ​ເປີ​ເຊັນຂອງ​ດິນລັດຖະບານ​ກາງ ຮວມທັງ​ບັນດາອຸດທະຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດຕ່າງໆ.

ຜູ້ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ສຶກສາ ທ່ານ​ນາງ Betsy DeVos ຈະ​ໄປ​ປາກົດ​ໂຕ​ ​ຕໍ່ໜ້າ​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການຝ່າຍ​ສາທາ​ລະນະ​ສຸກ ສຶກສາ ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ​ເບ້ຍ​ບຳນານຂອງສະພາ​ສູງ.

ທ່ານ​ນາງ​ເປັນ​ມະຫາ​ເສດຖີ​ໃຈ​ບຸນ ຈາກ​ລັດ Michigan ທີ່​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ນຳພາ ສະຫະພັນ​ ​ເດັກນ້ອຍອາ​ເມຣິກັນ​ ​ແລະເປັນຜູ້​ສະໜັບສະໜຸນ​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍ ໂຄງການຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ນັກຮຽນເພື່ອ​ຊ່ວຍສົ່ງ​ລູກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄປ​ຮຽນຢູ່ ໂຮງຮຽນເອກ​ກະ​ຊົນ.

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