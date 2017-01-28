ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານເປຍາ ນີເອໂຕ ລົມກັນ ທາງໂທລະສັບ ຫຼັງຈາກຍົກເລີກ ການພົບປະ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍ ດີເມັກຊິໂກ ທ່ານ Enrique Pena Nieto ໃນການສົນທະນາທີ່ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ແບບເປັນມິດທີ່ສຸດ” ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທ່ານ Pena Nieto ຍົກເລີກແຜນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ ການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ກັບທ່ານ Pena Nieto ໃນວັນສຸກວານນີ້ “ໃຊ້ເວລາ ປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງ” ແລະ ກ່າວວ່າ ພວກທ່ານທັງສອງ ຈະ“ດຳເນີນງານ ບົນພື້ນ ຖານຂອງຄວາມສຳພັນທີ່ຍຸຕິທຳ ໃນຄວາມສຳພັນໃໝ່.” ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານທຣຳ ຍັງກ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງຈະ “ເຈລະຈາກັນໃໝ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂອງພວກເຮົາ” ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ລຸບທຶນໃນເລື່ອງການຄ້າ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນມື້ວານນີ້ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ນັ້ນທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ການເຄົາລົບແກ່ເມັກຊິໂກເປັນທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຮັກປະຊາຊົນເມັກຊິໂກ.” ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ໃນເລື່ອງການຄ້ານັ້ນ “ເມັກຊິໂກແມ່ນໄດ້ປຽບ ໃນການເຈລະຈາ ກັບພວກເຮົາ ແລະເອົາຊະນະພວກເຮົາ ໃນດ້ານລາຍລະອຽດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງແລ້ວຄືກັນກັບເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ.”
ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງກຳແພງ ທີ່ທ່ານຈະສ້າງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດກັບ ເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາ ທີ່ພາໃຫ້ທ່ານ Pena Nieto ຍົກເລີກການພົບປະກັນໃນອາ ທິດໜ້າກັບທ່ານທຣຳ ທີ່ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານທຣຳຢືນຢັດວ່າ ເມັກຊິໂກຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າກຳແພງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Pena Nieto ກ່າວວ່າ ເມັກຊິໂກຈະບໍ່ຈ່າຍ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວ ກັບກຳແພງໃນເຂດຊາຍແດນແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທັງສອງຮັບຮູ້ວ່າ ພວກທ່ານມີທ່າທີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເຮັດວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ.”
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບທ່ານ Pena Nieto ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຖະແຫຼງການຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງກັນ “ທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂອງພວກທ່ານ” ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການຫາລື ທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ ແຕ່ກໍກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ຕົກລົງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ກ່າວເຖິງຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບບັນຫານອງນັນດັ່ງກ່າວນີ້.”
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳມີທາງເລືອກ ຫຼາຍໆຢ່າງກ່ຽວ ກັບວ່າ ຈະເຮັດແບບໃດ ຈຶ່ງຈະບັງຄັບໃຫ້ເມັກຊິໂກຈ່າຍຄ່າກຳແພງນີ້.
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