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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານທຣຳ ສັ່ງໃຫ້ທົບທວນ ລະບຽບ ຂອງ ລະບົບການເງິນ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເປີດດຳລັດທີ່ທ່ານເຊັນໃຫ້ເບິ່ງ ຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ Steven Mnuchin ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງ. (21 ເມສາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທົບ​ທວນ​ໂດຍ​ເຕັມ​ເບິ່ງອຳນາດ​
ຕ່າງໆ​ ທີ່​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ ພວກ​ອອກ​ກົດ​ລະບຽບ ທີ່​ກຳກັບ​ນຳ​ເລື່ອງ​ທະນາຄາ​ນ​ ແລະ​ອຸດສາຫະກຳ​ການ​ເງິນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ໄພພິບັດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ປີ 2008.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ໃນວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອເຊັນ​ດຳລັດ 3 ສະ
ບັບ ທີ່​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເລີ້ມຂັ້ນຕອນ ​ໃນ​ການປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນສັນຍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ໄວ້​
ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງຊຶ່ງ​ຈະ​ລຶບລ້າງກົດ​ລະບຽບຕ່າງໆທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າບໍ່
​ເໝາະ​ສົມ​ສຳລັບເສດຖະກິດ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານເຊັນ ​ດຳລັດ​ທັງ 3 ວ່າ “ລັດຖະບານຂອງ​
ທ່ານ​ທັງ​ໝົດ ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ວຽກ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ ທີ່ກຳລັງ​ດີ້ນ
ຮົນບັນລຸ​ຄວາມ​ຝັນ​ທາງດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າແລະ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນຢ່າງ
​ແທ້​ຈິງ ໃນ​ອະນາຄົດ.​ ຮ່ວມ​ກັນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ ​ກໍ​ຈະ​ສາມາດ ​ຟື້ນຟູຄວາມ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີ
​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ໄດ້.”

ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ຈັບມືກັບ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ Steven Mnuchin

ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ຈັບມືກັບ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ Steven Mnuchin

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ Steve Mnuchin ​ໃຫ້ການ​ອະທິບາຍ​ວ່າ ດຳລັດ
2 ສະບັບ ຊຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ສຳຄັນໆກ່ຽວ​ກັບຂໍ້​ກຳນົດ​ຕ່າງໆ
ຢູ່​ໃນ​ກົດໝາຍ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ຕະຫລາດ​ຮຸ້ນ Dodd-Frank ສະບັບປີ 2010.

ທ່ານ Mnuchin ກ່າວ​ວ່າ “​ເປົ້າໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ຄື​ເຮັດ​ໃຫ້ຂັ້ນຕອນ​ນີ້​ເປັນ​ຂັ້ນ
ຕອນ​ທີ່ສະຫຼາດ​ຂຶ້ນ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຫຼາຍຂຶ້ນທີ່​ສາມາດ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງຢ່າງ​ເປັນ
​ລະບົບ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ໃນ​ລະ
ຫວ່າງ​ທີ່​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ ​ໃນ​ປີ 2008.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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