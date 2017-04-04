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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄຳເຫັນ ຂອງ ປ. ທຣໍາ ພາໃຫ້ ຄາດຄະກັນ ກ່ຽວກັບການມາຢາມ ຂອງ ປ. ປະເທດຈີນ

ຮູບ poster ຂອງນິດຕະຍະສານຈີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປະທານາ ທິບໍດີ Donald Trump ຢູ່ບ່ອນຂາຍໜັງສືພິມ ໃນນະຄອນ Shanghai ປະເທດຈີນ.

ຮູບ poster ຂອງນິດຕະຍະສານຈີນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປະທານາ ທິບໍດີ Donald Trump ຢູ່ບ່ອນຂາຍໜັງສືພິມ ໃນນະຄອນ Shanghai ປະເທດຈີນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງແຂງຂັນ ​ແຕ່​ກໍບໍ່ຈະ​
ແຈ້ງກ່ຽວ​ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ກ່ອນ​ໜ້າການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນທ່ານ
Xi Jinping ​ອາທິດ​ນີ້ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄາດ​ຄະເນ​ກັນ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດ
​ຈະທຳ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ສຳຄັນ ທີ່ອາດ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕໍ່​ລອງ​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກັບ
​ຈີນ ຫລື​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ແບບ​ລົງມື​ກ່ອນ.

ໃນ​ການ​ສຳພາດ​ກັບ​ໜັງສືພິມ Financial Times ​ຂອງ​ອັງກິດ ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມານີ້ທ່ານ Trump ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ຈີນ​ບໍ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂອງ​ເກົາຫລີເໜືອ “ພວກ​
ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ເອງ.” ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ​ຈີນ “​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງຕໍ່​ເກົາ
ຫລີ​ເໜືອ” ​ແລະ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ປັກ​ກິ່ງ ​ບໍ່​ຊ່ວຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ​
ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ ​ຕໍ່​ການ​ສ້າງຄວາ​ມກ້າວໜ້າ ​ໃນຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄລຍ ​
ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ແລ້ວ “ມັນ​ຈະບໍ່ເປັນ​ຜົນດີ​ແກ່່ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ເລີຍ.”

ການ​ຍຸຕິໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານ
Kim Jong Un ພັດທະ​ນາ​ຫົວລະ​ເບີດນິວ​ເຄລຍ ທີ່​ສາມາດ​ຕິດຕັ້ງ​ໃສ່​ລູກ​ສອນ
​ໄຟຂ້າມ​ທະວີບ ທີ່​ອາດ​ໂຈມ​ຕີ​ແຜ່ນດິນໃຫຍ່​ຂອງ​ສະຫະລັດນັ້ນ​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະເປັນ
​ບັນຫາ​ສຳຄັນ ທີ່​ທ່ານ Trump ​ແລະ​ທ່ານ Xi ຈະ​ສົນທະນາ​ກັນ​ເວ​ລາ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ
ພົບ​ປະ ກັນ​ຢູ່ບ້ານຕາກ​ອາກາດຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ Mar-a Lago ຢູ່​ໃນ​ລັດ
Florida ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໝັງສືພິມ Rodong Sinmun ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໝັງສືພິມ Rodong Sinmun ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.

ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂົງ​ເຂດຫວ່າ​ງມໍ່​ໆມາ​ນີ້​ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ Rex Tillerson ​ແລະ​ລັດ​ຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ James Mattis
ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ ຕໍ່ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ໃນ​ປັກ​ກິ່ງ ​ໂຕ​ກຽວ​ແລະໂຊ​ລ ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ
ຈະສືບ​ຕໍ່ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ເພີ້ມການລົງ​ໂທດ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ
​ພຽງ​ຢາງໃຫ້​ປ່ຽນ​ການ​ປະພຶດ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະຍອມ​ຢຸດ​ເຊົາຄວາມ​ກະ​ຕືລື​ລົ້ນ ທາງ​
ດ້ານ​ນິ​ວເຄລຍ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາການ​ຊ່ວຍ​ເຫລື​ອດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະການ​ຄ້ຳປະ
ກັນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ.

ນອກ​ນັ້ນໃນ​ການ​ທົບ​ທວນດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ສະຫະລັດ​ເມື່ອ​ໄວໆ
ມານີ້​ ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ຕໍ່ການ​ລົງ​ໂທດ
​ແລະເພີ້​ມກົດ​ດັນ​ຕໍ່ປັກ​ກິ່ງ ​ໂດຍແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ທະນາຄານ ​ແລະ​ບໍລິສັດ ​ຕ່າງໆ
ຂອງ​ຈີນຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ທີ່​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ແລະ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Yun Byung-se.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ແລະ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Yun Byung-se.

ມີ​ບໍ່​ຫລາຍຄົນ​ພໍ​ປານ​ໃດ ​ທີ່ຄາດ ທ່ານ Trump ​ແລະ ທ່ານ Xi ຈະ​ບັນລຸ​ການ
ຕົກລົງ​ທີ່​ສຳຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ລະຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະກັນ ​ເ​ທື່ອທຳ​ອິດ.
ປັກ​ກິ່ງບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ ຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ໃດ​ຢ່າງ​ນຶ່ງລົງໄປ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​
ເຮັດໃຫ້​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ທຸ່ນທ່ຽງ ​ແລະ​ສົ່ງ​ອົບ​ພະຍົບຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ຂ້າມ
​ຊາຍ​ແດນ.

ແລະ​ຍັງ​ມີ​ບັນຫາ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ​ ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແບ​ບ
ຮຸກ​ຮານທາງ​ທະຫານ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອ້າງ​ເອົ​າ​ເຂດ​ນໍ້າ​ແດນ​ດິນ
​ທີ່ຍັງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ໂຕ້​ແຍ້​ງ ແລະ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຂາດດູນການ​ຄ້າລະ
ຫວ່າງ​ສະຫະລັດ​ກັບ​ຈີນຫລຸດ​ນ້ອຍ​ລົງ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ການໂຄສະ​ນາ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ
Trump​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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