ຄຳເຫັນ ຂອງ ປ. ທຣໍາ ພາໃຫ້ ຄາດຄະກັນ ກ່ຽວກັບການມາຢາມ ຂອງ ປ. ປະເທດຈີນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ກ່າວຢ່າງແຂງຂັນ ແຕ່ກໍບໍ່ຈະ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ກ່ອນໜ້າການຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານປະເທດຈີນທ່ານ
Xi Jinping ອາທິດນີ້ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຄາດຄະເນກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ວ່າ ທ່ານອາດ
ຈະທຳການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ ທີ່ອາດຈະນຳໄປສູ່ການຕໍ່ລອງຄັ້ງໃຫຍ່ກັບ
ຈີນ ຫລືເລີ້ມເຮັດສົງຄາມແບບລົງມືກ່ອນ.
ໃນການສຳພາດກັບໜັງສືພິມ Financial Times ຂອງອັງກິດ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານ
ມານີ້ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຈີນບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເກົາຫລີເໜືອ “ພວກ
ເຮົາຈະເຮັດເອງ.” ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈີນ “ມີອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເກົາ
ຫລີເໜືອ” ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າຫາກປັກກິ່ງ ບໍ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພຽງຢາງ
ຢ່າງຮີບດ່ວນ ຕໍ່ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍ
ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລ້ວ “ມັນຈະບໍ່ເປັນຜົນດີແກ່່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເລີຍ.”
ການຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານ
Kim Jong Un ພັດທະນາຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ລູກສອນ
ໄຟຂ້າມທະວີບ ທີ່ອາດໂຈມຕີແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດນັ້ນຄາດວ່າ ຈະເປັນ
ບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ທ່ານ Trump ແລະທ່ານ Xi ຈະສົນທະນາກັນເວລາຜູ້ນຳທັງສອງ
ພົບປະ ກັນຢູ່ບ້ານຕາກອາກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ Mar-a Lago ຢູ່ໃນລັດ
Florida ໃນວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຂອງ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ທ່ານ Rex Tillerson ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis
ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳໃນປັກກິ່ງ ໂຕກຽວແລະໂຊລ ວ່າ ວໍຊິງຕັນ
ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໃນການເພີ້ມການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອກົດດັນ
ພຽງຢາງໃຫ້ປ່ຽນການປະພຶດຂອງຕົນ ແລະຍອມຢຸດເຊົາຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທາງ
ດ້ານນິວເຄລຍ ເພື່ອຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຄ້ຳປະ
ກັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ນອກນັ້ນໃນການທົບທວນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດເມື່ອໄວໆ
ມານີ້ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເກົາຫລີເໜືອ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕໍ່ການລົງໂທດ
ແລະເພີ້ມກົດດັນຕໍ່ປັກກິ່ງ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທະນາຄານ ແລະບໍລິສັດ ຕ່າງໆ
ຂອງຈີນຫລາຍຂຶ້ນ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບເກົາຫລີເໜືອ.
ມີບໍ່ຫລາຍຄົນພໍປານໃດ ທີ່ຄາດ ທ່ານ Trump ແລະ ທ່ານ Xi ຈະບັນລຸການ
ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ລະຫວ່າງການພົບປະກັນ ເທື່ອທຳອິດ.
ປັກກິ່ງບໍ່ເຕັມໃຈມາເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງລົງໄປທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອບໍ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະສົ່ງອົບພະຍົບຫລາຍລ້ານຄົນຂ້າມ
ຊາຍແດນ.
ແລະຍັງມີບັນຫາອື່ນໆອີກຢູ່ເທິງໂຕະ ເຊັ່ນວ່າ ຫລຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວແບບ
ຮຸກຮານທາງທະຫານຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ກ່ຽວກັບການອ້າງເອົາເຂດນໍ້າແດນດິນ
ທີ່ຍັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດູນການຄ້າລະ
ຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນຫລຸດນ້ອຍລົງ ທີ່ໄດ້ເປັນການໂຄສະນາທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານ
Trump.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ