ຜູ້ທີ່ ທ່ານທຣໍາ ສະເໜີເປັນ ລມຕ ປ້ອງກັນ ປະເທດ ແລະຫົວໜ້າຊີໄອເອ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເອົາທ່າທີແຂງຂຶ້ນ ຕໍ່ຣັດເຊຍ

ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ເລືອກເອົາເປັນຜູ້ນຳພາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແລະອົງກາງສືບລັບ CIA ໄດ້ວາງໂຕອອກຫ່າງ ຈາກປະທານາທິບໍ ດີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍ ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຢູ່ທີ່ສະພາ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ Mike Pompeo ຜູ້ທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າອົງການ CIA ກ່າວວ່າ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 “ແມ່ນເປັນການກະທຳແບບຮຸກຮານ ໂດຍຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ” ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ “ສະຫະລັດທຳການຕອບໂຕ້ຢ່າງແຮງ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Pompeo ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ
ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການປະເຊີນໜ້າດ້ວຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ທ່ານ Trump ແລະປະຊາ ຄົມສືບລັບ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງ ຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນລະ
ຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ຕິຕຽນປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະໄດ້ກ່າວຫາ ບັນດາອົງການສືບລັບວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ບໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໃນຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບຣັດເຊຍ. ແຕ່ທ່ານ Pompeo ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ທ່ານເຫັນວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງເປັນທີ່ສົງໄສ” ໃນການລົງຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຄົມສືບລັບວ່າ ຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດ.
ສ່ວນຜູ້ທີ່ທ່ານ Trump ສະເໜີໃຫ້ເປັນນຳພາກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນາຍພົນເບ້ຍບຳ
ນານທະຫານມາຣິນ ທ່ານ James Mattis ໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງວ່າ ຄວາມກໍ້າເກິ່ງທາງອຳນາດຂອງໂລກທີ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫລັງສົງຄາມ
ໂລກຄັ້ງທີສອງ ກຳລັງຖືກຂົ່ມຂູ່ຫລາຍຂຶ້ນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ສ່ວນນຶ່ງ ແມ່ນໂດຍຣັດເຊຍ.
ນາຍພົນ Mattis ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີທີ່ໃຫຍ່ ສຸດນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງເປັນຕົ້ນມາ ແລະນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກຣັດເຊຍ ຈາກພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຈາກອັນທີ່ຈີນ ກຳລັງເຮັດຢູ່ ໃນທະເລຈີນໃຕ້” ນາຍພົນ Mattis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ການສະກັດກັ້ນແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຸດໃນປັດຈຸບັນ” ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ເຂັ້ມແຂງພໍທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້.
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