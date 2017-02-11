ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ຈະເປີດ ທຸກຊ່ອງທາງ ກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ຫ້າມເດີນທາງ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາ “ດຳລັດສະ ບັບໃໝ່” ກ່ຽວກັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຫລັງຈາກສານອຸທອນ ໄດ້ຕັດສິນ ຢ່າງເປັນເອກກະ ສັນ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຄຳສັ່ງຫ້າມພວກອົບພະຍົບ ແລະປະຊາຊົນຈາກ 7 ປະເທດທີ່ປະຊາ ຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ດຳລັດສະບັບໃໝ່ ອາດຈະນຳອອກມາໃຊ້ ພາຍໃນວັນຈັນ ຫຼືວັນອັງຄານຈະມານີ້ ຖ້າລັດຖະບານຫາກຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະດຳເນີນການ ໃນທິດທາງນັ້ນ.
ເບິ່ງ: ປ. ທຣຳ ກ່າວກ່ຽວກັບ ດຳລັດຫ້າມເດີນທາງ ເທິງເຮືອບິນ ປະຈຳຕຳແໜ່ງ
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ທ່ານກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ ອາດຈະໄວກວ່າການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົກປ້ອງດຳລັດສະ ບັບປັດຈຸບັນທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນສານ. ທ່ານໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມໄວ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Reince Priebus ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມກະ ຈ່າງແຈ້ງ ແກ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ທຸກໆທາງເລືອກ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການຢູ່ສານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນ ຮວມທັງການຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂອງສານເຂດ 9 ເພື່ອໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ດຳລັດ ຕະຫລອດເຖິງສານສູງສຸດ ຮວມທັງການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ກ່ຽວກັບຜົນດີທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ.
ເບິ່ງ: ສານອຸທອນ ປະຕິເສດທີ່ຈະຟື້ນຟູ ດຳລັດຫ້າມເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ
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ຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ທ່ານນຶ່ງຈາກສານອຸທອນເຂດ 9 ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາທັງ 25 ທ່ານ ລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບວ່າ ການໂຈະດຳລັດໃນການຫ້າມເດີນທາງຂອງປະທານາທິບໍດີເປັນການຊົ່ວຄາວນັ້ນຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ຕໍ່ໜ້າຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 11 ທ່ານຫຼືບໍ່ ອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ. ທັງສອງຝ່າຍຂອງຄະດີນີ້ ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສົ່ງໃຈຄວາມທີ່ສຳຄັນໆ ໃຫ້ແກ່ສານພາຍໃນ ອາທິດໜ້າ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີ “ຄວາມສົງໄສໃດໆ” ທີ່ທະນາຍ ຄວາມຂອງຝ່າຍລັດຖະບານ ຈະສາມາດເອົາຊະນະການຕັດສິນ ຂອງສານອຸທອນໄດ້.
ໃນຂະນະນີ້ ພວກເດີນທາງຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີວີຊ່າຄົບຖ້ວນສົມບູນຄາດວ່າ ຍັຈະສາ ມາດເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີອຸບປະສັກໃດໆ.
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