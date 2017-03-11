ຜູ້ພິພາກສາ ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດ ດຳລັດ ຫ້າມເດີນທາງ ສະບັບໃໝ່ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ທີ່ລັດວິສຄັນຊິນ ໃນພາກເໜືອຂອງສະຫະ
ລັດໄດ້ຂັດຂວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດໂຈະການເດີນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງ
ແກ້ໄຂໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ອາດຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເປັນແມ່ຄົນຊີ
ເຣຍແລະລູກທີ່ລອດຕາຍມາໄດ້ຂອງນາງ ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ແມ່ຍິງຄົນນີ້ແລະລູກສາວຂອງນາງອາໄສຢູ່ທີ່ເມືອງອາແລັບໂປ. ສາມີຂອງນາງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດໃຫ້ເຂົ້າມາລີ້ໄພທີ່ລັດວິສຄັນຊິນແລ້ວ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງລັດຖະບານກາງທ່ານ William Conley ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ.
ດຳລັດ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 16 ມີນາຈະມານີ້.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຜູ້ເປັນແມ່ ມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ປະເທດຈໍແດັນ ເພື່ອໃຫ້ສຳ
ພາດໃນການຂໍວີຊ່າຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດແລະຂັ້ນຕອນນີ້ ອາດຈະໃຊ້ເວລາກາຍ
ເດືອນມີນາອອກໄປ.
ຜູ້ພິພາກສາ Conley ກ່າວວ່າ ຜູ້ເປັນສາມີ ໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສຳເລັດທີ່ຄວນໄດ້ຮັບໃນຄະດີນີ້ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ ປະເຊີນກັບຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ສຳຄັນ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດປົວແປງໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າ ຫາກ
ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນຊີເຣຍຕໍ່ໄປ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ອອກດຳລັດ ຫ້າມການເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເປັນ
ການຊົ່ວຄາວຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມາຈາກ 7 ປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ ປະກອບດ້ວຍອີຣ່ານ ອີຣັກ ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ ຊີເຣຍ ແລະເຢເມນ.
ຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກເລີກຫລັງຈາກລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ຊະນະການອອກຄຳສັ່ງ
ຂອງສານລັດຖະບານກາງໃນທົ່ວປະເທດຂັດຂວາງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະ
ບັບນີ້.
ດຳລັດສະບັບແກ້ໄຂໃໝ່ ໄດ້ລຶບຊື່ອີຣັກ ອອກຈາກບັນຊີປະເທດຕ່າງໆ ແລະດັດແກ້
ການປ່ຽນແປງອື່ນໆອີກ.
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