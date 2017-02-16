ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ແລະນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ Israel ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ສົ່ງສານໃນການສະແດງເຖິງ
ຄວາມເປັນເອກກະພາບ ໃນການພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຂາວແລ້ວ ຄະນະກຳມະການ
ຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ທີ່ທ່ານ Trump
ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ Israel.
ຄະນະກຳມະການສາຍພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະຈັດ
ການຊັກຖາມໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕໍ່ທະນາຍຄວາມ David Friedman ຜູ້ຊຶ່ງໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ການຕັ້ງຖິ່ນຂອງ Israel ແລະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຍ້າຍ
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ໃນ Israel ໄປຍັງນະຄອນ Jerusalem ຈາກນະຄອນຫຼວງ Tel Aviv.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Trump ກ່າວເຖິງການສ້າງຕັ້ງບ້ານເຮືອນຂອງ Israeli
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ກຸ່ມອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 5 ທ່ານ ຊຶ່ງກຳຕຳແໜ່ງ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີທີ່
ສັງກັດພັກ Republican ແລະ Democrat ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ໄປຫາຄະນະ
ກຳມະການຍຸຕິທຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານ Friedman “ມີທ່າທີຫົວຮຸນແຮງຈັດ.”
ພວກເພິ່ນ ໄດ້ຂຽນວ່າ ທ່ານ Friedman ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນການກະທຳ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍສຳຫຼັບ Israel ທີ່ຈະຮວມເອົາເຂດກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫລື
West Bank ເຂົ້າເປັນຂອງຕົນ ແລະເອີ້ນການແກ້ໄຂແບບມີສອງລັດຕໍ່ ບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ລະຫວ່າງ Israel ແລະ ປາແລສໄຕນ໌ “ເປັນການແກ້ໄຂແບບລວງ ຕາ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ບໍ່ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.”
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ ການມີທ່ານ Friedman ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດນັ້ນ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ Israel ຈະເປັນ “ແບບຢ່າງ
ຂອງການຮ່ວມມືແລະການເຄົາລົບຊຶ່ງກັນແລະກັນ.”
ທ່ານ Trump ໄດ້ສະເໜີແນະໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ທາງເລືອກ
ອື່ນໆ ສຳລັບການແກ້ໄຂແບບມີສອງລັດ ຊຶ່ງນັ້ນອາດຈະເປັນການປ່ຽນແປງ ໃນການດຳ
ເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫລາຍໆທົດສະວັດຂອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການສ້າງຕັ້ງ ລັດປາແລສໄຕນ໌ທີ່ເປັນເອກກະລາດຄຽງຄູ່
ກັບ Israel.
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“ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງການມີສອງລັດຄຽງຄູ່ກັນ ແລະການມີລັດດຽວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍມັກ
ໃນອັນທີ່ທັງສອງຝ່າຍມັກ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Trump ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນ
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບທ່ານ Netanyahu. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມ
ອີກວ່າ“ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາແບບໃດກໍໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕຶກຕອງຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ
ທີ່ວ່າການມີສອງລັດນັ້ນ ຈະເປັນທາງອອກທີ່ງ່າຍສຳຫຼັບທັງສອງຝ່າຍ, ແຕ່ວ່າ ທີ່ຈິງ
ແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າ Israel ແລະ ປາແລສໄຕນ໌ ຫາກມີຄວາມຍິນດີ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະ
ຍິນດີດ້ວຍກັບທາງເລືອກທີ່ພວກທ່ານທັງສອງມັກທີ່ສຸດ.”
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ ທ່ານ Trump ຍັງຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ Netan-
yahu“ໂຈະກ່ອນໜ້ອຍນຶ່ງ” ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນເຂດຢຶດ
ຄອງຂອງ Israel ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຈະເຮັດວຽກ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຟື້ນຟູຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ : ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ Netanyahu ສົ່ງເຖິງ ປາແລສໄຕນ໌
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