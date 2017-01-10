ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Jared Kushner ລູກເຂີຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ພວກສະມາຊິກ
ສະພາ ສັງກັດພັກ Democratic ກຸ່ມນຶ່ງ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັນຍາບັນ ກວດສອບເບິ່ງການອາດຈະລະເມີດກົດໝາຍ ການຫລິ້ນ ພັກຫລິ້ນພວກ
ແລະ ບັນຫາການຂັດແຍງດ້ານຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ Kushner ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກການພົວພັນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບຊັບສິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ
ໃນບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະຕຶກອາຄານສຳນັກງານໃນນະຄອນນິວຢອກ ນຳ. ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Kushner ທັງຫຼາຍ ພ້ອມທັງບໍລິສັດ
ຜູ້ຈັດພິມຜູ້ໂຄສະນາ ໜັງສືພິມ New York Observer ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ສະມາຊິກສະພາ 6 ທ່ານ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງ Loretta Lynch ແລະຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຈັນຍາບັນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍອ້າງ ເຖິງກົດໝາຍສະບັບ ປີ 1967 ທີ່ລະບຸວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນໃດກໍຕາມ ຈະບໍ່ສາມາດ
ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ໃນຫ້ອງກັນດຽວກັນ ທີ່ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Jamie Gorelick ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ Kushner ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮວມເຖິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ເພາະວ່າ ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ ໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ອົງການ ຫຼື agency ນັ້ນ.
ນອກນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຍັງກ່າວຢູ່ໃນຈົດໝາຍຂອງພວກທ່ານຕື່ມວ່າ ຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງ Gorelick ທີ່ວ່າທ່ານ Kushner ຈະຖອນຕົວເອງອອກຈາກບໍລິສັດການ
ເງິນຕ່າງໆ ທີ່ຕົນເອງຍັງມີຜົນປະໂຫຍດນັ້ນ ຫຼັງຈາກລາອອກຈາກບໍລິສັດພວກນີ້ຊຶ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າ ທ່ານຍັງຈະມີຊັບສິນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບກະທົບຈາກນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ທ່ານຊ່ວຍຫລໍ່ຫລອມນັ້ນ.
ຄະນະໂອນອຳນາດຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ ບົດບາດຂອງທ່ານ Kushner ຈະແມ່ນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ທ່ານຍັງຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Reince Priebus ແລະຫົວໜ້າຍຸດທະສາດ ທ່ານ Stephen Bannon ນຳ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ