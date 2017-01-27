ປ. ທຣໍາ ແລະ ນາຍົກອັງກິດ ທ່ານນາງເມ ຈະພົບປະກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອັງກິດ ທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຝົດເດືອດ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານ ຂອງທ່ານນາງ Theresa May ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດ ໝາຍຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເລີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການຖອນໂຕອອກ ໄດ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຈະມີເວລາບໍ່ຮອດສອງອາທິດເພື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ ພັກແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານມີຄວາມໂກດແຄ້ນໂດຍໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານທ່ານນາງ May ວ່າ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການຖອນໂຕ ອອກຈາກ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ມີເວລາບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອຈະທັບມ້າງຮ່າງກົດໝາຍນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີການນຳສະເໜີ ພຽງແຕ່ສອງມື້ ຫລັງຈາກສານສູງສຸດອັງກິດ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາ ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ມາດຕາ 50 ຂອງສົນທິສັນຍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາ ມາດກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການຖອນໂຕອອກຈາກກຸ່ມຂອງ 28 ປະເທດ.
ໂດຍການອອກໄປປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ 72 ເປີເຊັນ ຊາວອັງກິດ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິໂດຍມີຄະແນນລື່ນ 4 ເປີເຊັນເຫັນດີໃຫ້ຖອນ ໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ. ການລົງປະຊາມະຕິເປັນພຽງການໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກຝ່າຍຄ້ານທ້າທາຍຕໍ່ການບັງຄັບຢູ່ໃນສານ.
ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບໃນການຖອນໂຕ ທ່ານ David Davis ກ່າວວ່າ “ປະ ຊາຊົນອັງ ກິດໄດ້ຕັດສິນໃຈຖອນໂຕ້ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດ ໝາຍຢູ່ໃນສະພາທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົານຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການມາດຕາ 50 ພາຍ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາຈະມາເຖິງນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ມີພຽງແຕ່ສອງປະໂຫຍກຍາວ ແລະກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ “ອາດຈະເຕືອນ ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 50 ກ່ຽວກັບ ສົນທິ
ສັນຍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງອັງກິດທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ.”
ການອະພິປາຍກັນຈະເລີ້ມໃນວັນທີ 31 ເດືອນມັງກອນນິ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ May ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິບັດໃຫ້ທັນກັບເສັ້ນຕາຍ ໃນທີ 31 ເດືອນມີນາ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຕັ້ງເອົາໄວ້ ທີ່ຈະເລີ້ມຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ສອງປີ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ