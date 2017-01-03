ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໄໝ່ ທ່ານ Donald Trump ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ຈະບໍ່ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ມີສະມັດຕະພາບຍິງມາເຖິງສະຫະລັດ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ Twitter ໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເພີ້ມເຕີມແຕ່ເວົ້າວ່າ “ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.”
((https://twitter.com/realDonaldTrump/status/816057920223846400))
ຄຳປະກາດຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໃກ້ຈະສຳເລັດການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບແລ້ວ. ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ທັງປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະບໍ່ສຳເລັດ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ອີກຫລາຍປີສຳລັບເກົາຫລີເໜືອ ກ່ອນຈະພັດທະນາສະມັດຕະພາບຕິດຫົວນິວເຄລຍ ຍິງມາຫາສະຫະລັດໄດ້.
ເກົາຫລີເໜືອບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖະແຫລງເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ Trump ໃນທັນໃດ. ໃນຂະ ນະດຽວກັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງເກົາຫລີເໜືອຄື ຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Trump ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ຊອກເລື້ອງມີອາຣົມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນມາ” ຫລັງຈາກປະທານາ ທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າບໍ່ຫລຸດຜ່ອນ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອແລ້ວ.
ໜັງສືພິມ The Global Time ຂອງລັດບານຈີນລາຍງານວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ “ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວແກ່ຊາວເອເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງ” ຜູ້ທີ່ຕິຕຽນຈີນໃນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແທນທີ່ຈະເບິ່ງເຂົ້າໄປທາງໃນ.
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