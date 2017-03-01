ຫົວໜ້າ ອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ ອ້າງວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່

ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳພາປະຊາຄົມສືບລັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ອ້າງວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຮ້າຍແຮງສຸດ, ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ ສະພາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ມີການຍອມຮັບແລ້ວວ່າ ມົສກູ ໄດ້ ພະຍາຍາທີ່ຈະສ້າງອິດທິພົນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານ ມາ.
ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງລັດ Indiana ທ່ານ Dan Coats ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ສືບລັບສະພາສູງວ່າ ຣັດເຊຍ “ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ເພີ່ມ ກົນລະຍຸດຂອງພວກເຂົາ” ໃນການ ປຸກລະດົມ ເພື່ອສ້າງອິດທິພົນຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງ ອາເມຣິກາ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະສະ ໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນຢ່າງຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງວັງເຄຣັມລິນ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ Coats ອາຍຸ 73 ປີຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຮັບ ຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານວ່າ “ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບສວນ ສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂ.”
ທ່ານ Coats ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍສັງຄົມ ແລະ ຮັບຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ຣັດເຊຍ ແນ່ນອນໄດ້ພະຍາ ຍາມທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ການໂຄສະ ນາຫາສຽງ. ໃນລຳດັບໃດໜຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຄິດວ່າພວກ ເຮົາຮູ້.”
ໃນຂະນະນີ້, ທ່ານ Coats ໄດ້ເອີ້ນການລ່ວງລ້ຳທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ວ່າແມ່ນ “ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ທ່າທາງດັ່ງກ່າວເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ Coats ບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ກັບປະທານາທິ ບໍດີ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ປະຕິເສດການຄົ້ນພົບຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ທັງໃນລະ ຫວ່າງ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະ ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ.
ລາຍງານສະບັບໜຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນທ່ານ ທຣຳ ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໂດຍ ຫ້ອງການຂອງຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ພວກປະຕິບັດການທີ່ ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລັກເຈາະຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນ ອີເມລ ຂອງຄະນະກຳມະ ການພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ “ທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສັງຄົມ ໃນຂະບວນ ການປະຊາທິປະໄຕ ສະຫະລັດ.” ແຕ່ລາຍງານໃນວັນທີ 6 ມັງກອນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຕໍ່ມາ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ “ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ” ທ່ານ ທຣຳ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຍັງ ເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຢູ່ນັ້ນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຍົກຍ້ອງປະທາ ນາທິບໍດີ ຣັດ ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ, ກໍ່ໃຫ້ບັນ ດາສະມາຊິກສະພາບາງຄົນມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງວ່າລັດຖະບານ ຈະບໍ່ຍອມເອົາມາດຕະການທີ່ໜັກພໍສົມຄວນກັບ ມົສກູ. ຄົນ ອື່ນໆກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມລັບຈະຖືກນຳມາເປັນເລື່ອງການ ເມືອງເພື່ອສະໜັບສະໜູນທັດສະນະຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
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