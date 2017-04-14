ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ສົ່ງຄໍາເຕືອນເກົາຫລີເໜືອ ວ່າບໍ່ໃຫ້ກໍ່ກວນເພີ້ມອີກ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ສົ່ງຄຳເຕືອນໃໝ່ແກ່ເກົາ
ຫລີເໜືອ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າບໍ່ໃຫ້ກໍ່ກວນຄືນໃໝ່ອີກ ໃນຂະນະມີການ
ລາຍງານເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການສະແດງແກ່ປວງຊົນຮູ້ ໂດຍລັດຖະບານນະຄອນ
ພຽງຢາງ ວ່າອາດຈະສະເຫລີມສະຫລອງວັນບຸນແຫ່ງຊາດໃຫຍ່ສຸດ ດ້ວຍການ
ການທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ເກົາຫລີເໜືອແມ່ນເປັນບັນຫາ.
ບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຈັດການ”.
ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຕອບຄືນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍທ່ານ Han Song Ryol ຮອງລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ ສະຖານະການຢູ່
ແຫລມເກົາຫລີ ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນ “ຮອບວຽນທີ່ຮ້າຍແຮງ” ແລະ ໂດຍລັດຖະ
ບານນະຄອນພຽງຢາງຈະບໍ່ “ຢືນກອດແຂນເບິ່ງຢູ່” ຖ້າຫາກຕ້ອງປະຊັນກັບການ
ລົງມືກ່ອນໂດຍສະຫະລັດ.
“ຖ້າຫາກວ່າ ສະຫະລັດມາກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ເວລານີ້ພວກເຮົາຈະປະຊັນກັບສະຖານະການນັ້ນ ດ້ວຍການລົງມືໂຈມຕ່ກ່ອນຂອງ DPRK. ທ່ານ Han ໄດ້ກ່າວດັ່ງນັ້ນ ໂດຍໝາຍເຖິງເກົາຫລີເໜືອ ມີ
ທີຊື່ທາງການວ່າ ສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫລີ. “ພວກເຮົາມີ
ສິ່ງຢັບຢັ້ງທີ່ເປັນອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ມີພະລັງ ຢູ່ໃນກຳມືຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ແລະແນ່ນອນພວກເຮົາຈະບໍ່ກອດມືຢູ່ ຖ້າຫາກມີການລົງມືໂຈມຕີກ່ອນຂອງສະຫະລັດ.”
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດກັບອົງການຂ່າວ AP ໃນນະຄອນພຽງຢາງນັ້ນ ທ່ານ
Han ຍັງໄດ້ຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທີ່ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ ໂດຍ
ກ່າວວ່າ ການຂຽນຢູ່ໃນ tweeter “ຢ່າງມີຄວາມຮຸນແຮງ” ຂອງທ່ານໄດ້ “ເຮັດໃຫ້ເປັນບັນຫາ.”
ໃນຂະນະທີ່ຄຳຖະແຫລງຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ຖືວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃນ
ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຕ້ານເກົາຫລີເໜືອ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກໍໄດ້
ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າຈີນ “ກຳລັງປະຕິບັດງານຢ່າງໜັກ” ເພື່ອຫລັດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ສາກົນກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ແລະທ່ານຫວັງວ່າ ວິທີການທູດຂອງປັກກິ່ງຈະມີ
ປະສິດທິຜົນດີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງທີ່ຕ່າງຫາກທີ່ອອກມາໃນຕອນເຊົ້າວັນພະ
ຫັດ ວານນີ້ ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະແກ້ໄຂວິກິດ
ການເກົາຫລີເໜືອ ໂດຍປາດສະຈາກຈີນ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສະຫະລັດ ແລະກຳປັ່ນລົບອື່ນໆ ກຳລັງຫລ່ອງໄປສູ່
ແຫລມເກົາຫລີໃນການສະແດງເຖິງກຳລັງໃນອາທິດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການຂົ່ມ
ຂູ່ໂດຍສະເພາະຈາກສະຫະລັດໃນການຕອບໂຕ້ ຖ້າຫາກພຽງຢາງປະຕິບັດທົດ
ລອງນິວເຄລຍໃໝ່ອີກ ຫລືເພີ້ມຍິງລູກສອນໄຟທ້າທາຍຕໍ່ການລົງໂທດສະຫະ
ປະຊາຊາດ.
ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທ່ານ James Mattis ກ່າວວ່າ
ວໍຊິງຕັນ ກໍາລັງ “ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງສາກົນ ເພື່ອຈະລົບລ້າງສະຖາ
ນະການ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວກໍຄືວ່າ ເກົາຫລີເໜືອຕ້ອງປ່ຽນການປະພຶດຂອງຕົນ."
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