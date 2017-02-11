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ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ພັນທະມິດ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນພື້ນຖານ ສັນຕິພາບ ໃນເອເຊຍ ຕາເວັນອອກ

ປະທານາທິບໍດີທຣຳ (ຂວາ) ແລະນາຍົກຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ຈັບມືກັນ ຫຼັງຈາກ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (10 ກຸມພາ 2017)​

ປະທານາທິບໍດີທຣຳ (ຂວາ) ແລະນາຍົກຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ຈັບມືກັນ ຫຼັງຈາກ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ. (10 ກຸມພາ 2017)​

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ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ມື້ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ມິດຕະພາບ​ລະ ຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ກັບ​ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ “​ເລິກ​ເຊິ່ງຫຼາຍ” ​ແລະ​ປ​ະກາດ​ວ່າ ການ​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເສົາ​ຫລັກ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ສັນຕິ​ພາບ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ.

ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ​ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຮ່ວມ​ກັບ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ ​ຕໍ່​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ​ຕໍ່​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ ແລະເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ເພີ້ມຕື່ມ ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ Abe ​ແລະ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ບັນລຸ​ການ​ຕົກລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂອບ ການ​ເຈລະຈາທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ແລະ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ ພາຄີ​ຂ້າມ​ມະຫາ​ສະມຸດ ກໍ​ຈະ​ຮວມຢູ່​ໃນ​ເລື່ອງຕ່າງໆ ​ທີ່ຖືກ​ຍົກ​ຂຶ້ນມາ​ຫາລື​ກັນ. ທ່ານ​ທຣຳກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ສຳພັນ​ໃນດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນຄວາມ​ສຳພັນທີ່​ “​ເສ​ລີ ຍຸຕິ​ທຳແລະ​ຊີ້​ນ​ໄປ​ປາມາ.”

Trump Reassures Japan About US Commitment to Asia-Pacific
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ຍີ່ປຸ່ນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານທຣຳທີ່​ໄດ້​ຖອນ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ການ​ຄ້າ​ພາຄີ​ຂ້າມ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊີ​ຟິກພ້ອມ​ທັງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ “ອາ​ເມຣິກາມາ​ກ່ອນ” ທີ່​ຈະ​ມີ​ຕໍ່​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ.

ທ່ານ Abe ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອອກ​ມາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການ​ກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ເສດຖະກິດ​ຮ່ວມທີ່​ອາດ​ຈະ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຫລາຍໆ​ພັນ​ວຽກ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ພາກ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ແລະ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ດ້ານ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ.

ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ​ເລີ້ມການ​ເຈລະຈາ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ມື້ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ໃນ​ຕອນເຊົ້າວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ອຳນວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ ​ມີ​ໂອກາດໄດ້​ເສີມ​ສ້າງ​ສົນທິສັນຍາ​ດ້ານ​ຄວາມ ​ໝັ້ນຄົງ​ທີ່​ມີ​ການຈັດຕັ້ງກັນ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວນັ້ນ ​ແລະ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ.

ທ່ານ​ທຣຳ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທ່ານ Abe ​ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປເມືອງ Palm Beach ​ໃນ​ລັດ​ຟລໍຣິດາ ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ສຳລັບ​ວັນສຸດ​ສັບປະດາ​ທີ່ ​ບ້ານ​ພັກ Mar-a-Lago ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ.

US, Japan Leaders Depart for Florida
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ການ​ພົບ​ປະສຸ​ດຍອດ​ເປັນ​ເວລາ​ສອງ​ມື້ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ພົບປະ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ດົນ​ທີ່​ສຸດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ ໄດ້​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ ເປັນປະທານາທິບໍດີ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 20 ມັງກອນ​ເປັນຕົ້ນມາ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ພົບ​ປະ​ແບບເຊິ່ງໜ້າຄັ້ງທີສອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ກັບ​ພັນທະ​ມິດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຫລັງຈາກ​ທ່ານໄດ້​ພົບ​ປະ​ ກັບ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Theresa May ​ແຫ່ງ​ອັງກິດ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ເມື່ອ​ສອງ​ອາທິດ​ກ່ອນ.

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