ທ່ານທຣຳ ຈະສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງ ສຫລ

ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິ ບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງສະຫະລັດ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຂ້າງໜ້ານີ້.
ໃນຕອນແລງກ່ອນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ທຳນາຍວ່າປະເທດຊາດຈະໄດ້ເຫັນ “ບາງສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຫຼາຍ” ເວລາທ່ານສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານທຣຳໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເໝື່ອຍ ສ້າງຄວາມປຸ້ມລຸມສາມັກ ຄີໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ “ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບທຸກໆຄົນ.”
ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຊົມຄອນເຊີດ ທີ່ບໍລິເວນຂັ້ນໄດ ຂອງອະນຸສາວະລີລິນຄອນທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ແລ້ວ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າ ອາກາດຈະດີຫຼືຝົນຈະຕົກ ໂດຍກ່າວຕໍ່ຫລາຍໆພັນຄົນວ່າ ໂລກທັງໂລກກຳລັງຈ້ອງມາເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ມີການພະຍາກອນວ່າ ຈະມີຝົນຕົກເລັກນ້ອຍ ແລະກໍອາກາດໜາວເຢັນ ໃນວັນສາບານ ໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທຣຳໃນມື້ນີ້.
ຄວາມຮູ້ສຶກກໍ “ເຢັນໆ” ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ໃນຂະນະທີ່ພວກເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານທ່ານທຣຳ ທີ່ສົ່ງສຽງດັງ ໄດ້ປະທະກັບຕຳຫຼວດ ຢູ່ນອກສະໂມສອນນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ຢູ່ຂ້າງໃນແມ່ນງານດື່ມສັງສັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “Deplora- ball” ພວມດຳເນີນໄປຢູ່.
ເບິ່ງວີດີໂອ ທ່ານ Pence ກ່າວຂອບໃຈ ທ່ານໂອບາມາ ແລະທ່ານໄບເດັນ
ພວກປະທ້ວງ ພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ບໍ່ມີທຣຳ ບໍ່ມີຟາຊິສ ຢູເອສເອ” ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດ ຂັດ ຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃກ້ອາຄານດັ່ງກ່າວ.
ພວກປະທ້ວງບາງຄົນໄດ້ພາກັນແກວ່ງສິ່ງຂອງເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ. ມີການຈູດໄຟຂຶ້ນຢູ່ໃນຫົນທາງຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງບ່ອນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ການສີດສານເຄມີເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ.
ທ່ານ Sean Spicer ຊຶ່ງຈະເປັນເລຂາດ້ານການຂ່າວຂອງທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ປະທານາ ທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຄຳປາໄສທີ່ທ່ານຈະກ່າວຢູ່ບໍລິເວນຂັ້ນໄດຕຶກລັດຖະສະພາ ໃນຕອນທ່ຽງວັນສຸກມື້ນີ້. ທ່ານ Spicer ເວົ້າວ່າ “ຄຳປາໄສ ນີ້ຈະເປັນວິໄສທັດສ່ວນຕົວແທ້ໆຂອງ ທ່ານສຳລັບອາເມຣິກາ.”
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