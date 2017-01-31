ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ປົດທ່ານ ນາງ Sally Yates ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ອອກ ຍ້ອນທ່ານ ນາງໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ທີ່ຈຳກັດຮັດແຄບພວກອົບພະຍົບໂດຍທີ່ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງແທນທ່ານນາງໄດ້ສັ່ງພວກພະນັກ ງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃຫ້ “ປ້ອງກັນດຳລັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະທານາ ທິບໍດີ.”
ທ່ານ Trump ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ Dana Boente ໃຫ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງຍຸຕິທຳຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າ ສະພາສູງຈະໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ຢ່າງເປັນການຖາວອນ. ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງ ຄາດໝາຍວ່າຈະລົງ
ຄະແນນສຽງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງ Jeff Sessions ແລະການຮັບຮອງ ເອົາຈາກສະພາສູງຄົບຄະນະ ອາດຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍສັບ ປະດານີ້.
ຄວາມສັບສົນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເລີ່ມດ້ວຍທ່ານນາງ Yates ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ແກ່ພວກພະນັກ
ງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ເຫັນດ້ວຍທີ່ວ່າ ການປົກປ້ອງຕໍ່ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ຈະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
“ຄວາມຮັກຜິດຊອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ຕຳແໜ່ງຂອງກະຊວງຍຸຕິ
ທຳ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າ ເປັນການຢືນຢັນ
ຈາກຄວາມເຫັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ພິຈາລະນາຄວາມຈິງທັງໝົດ,” ຊຶ່ງທ່ານນາງ Yates ໄດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ແລ້ວ ທ່ານນາງຍັງກ່າວວ່າ “ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຈະຄ້ຳປະ ກັນວ່າ ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ທີ່ພວກເຮົາເອົາຢູ່ໃນສານ ຍັງຈະຖືກຈັດໃຫ້ເປັນລະບົບທີ່ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຍຸຕິທຳແລະ ຢືນຢັນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຕຳນິຕິຕຽນທ່ານນາງ Yates ຢ່າງໜັກ ໃນນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ ໄດ້ປະກາດເຖິງການປົດທ່ານນາງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ທ່ານນາງທໍລະຍົດຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຈັດໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນປະຊາຊົນຊາວ
ອາເມຣິກັນ.”
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກຫ້ອງການຂອງໂຄສົກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ Trump
ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໃນຖານ ທີ່ “ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໂດຍຫ້ອງການຂອງຄະນະກຳມະການກົດໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.”
ທ່ານນາງ Yates ໃນຄຳສັ່ງຂອງນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການທົບທວນຄືນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈັດໃຫ້
ຢູ່ໃນລາຍງານ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານນີ້ ທີ່ອາດມີຄ່າທຽບເທົ່າກັບຈຸດປະສົງຂອງ
ຄຳສັ່ງ ຫຼືບໍ່ ກໍແມ່ນ “ນະໂຍບາຍທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນສະຫລາດສ່ອງໃສ ຫຼື ຍຸຕິທຳ.”