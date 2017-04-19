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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທຣຳ ເຊັນດຳລັດ ເຮັດໃຫ້ ການວ່າຈ້າງ ພະນັກງານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຍາກຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຄຳປາໄສ ກ່ອນລົງນາມໃນດຳລັດສະບັບໜຶ່ງ ແນະນຳໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານກາງ ສະເໜີປ່ຽນ ແປງໂຄງການວີຊາຊົ່ວຄາວ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອນຳເອົາຄົນເຮັດວຽກຈາກຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ຄວາມສາມາດສູງໃນສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Snap-On ໃນເມືອງ Kenosha, ລັດ Wisconsin, 18 ເມສາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດສະບັບໜຶ່ງທີ່ເພັ່ງ
ເລັງໃສ່ການເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈ້າງພະນັກ
ງານຊົ່ວຄາວຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ດຳລັດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຊື້ເຄື່ອງຂອງອາເມຣິກາ, ຈ້າງຄົນອາເມຣິກັນ,” ຈະ​ເປັນບາດກ້າວ
ທຳອິດເພື່ອປະຕິຮູບໂຄງການວີຊາ H1-B.

ວີຊາ H1-B ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຈ້າງງານ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂັ້ນສູງ ຈ້າງ
ພະນັກງານຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນ ສະຫະລັດ ເປັນ
ເວລາ 3 ປີ. ໃນແຕ່ລະປີຈະມີຕຳແໜ່ງຫວ່າງ 85,000 ຕຳແໜ່ງ, ດ້ວຍຜູ້ສະໝັກລະດັບ ປະລິນຍາຕີ 65,000 ຕຳແໜ່ງ ແລະ 20,000 ຕຳແໜ່ງແມ່ນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປະລິນຍາໂທ
ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ບໍລິສັດ Snap-on ໃນເມືອງ
Kenosha ລັດ Wisconsin ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່
ພວກທ່ານທຸກຄົນຮູ້ຈັກດີ. ມັນເອີ້ນວ່າຄ້ອນຕີໃຫຍ່.”

ລັດຖະບານຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວີຊາດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳລັບ
ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງໃນຂົງເຂດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຊຳນານເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາ H1-B ຄວນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳ
ນານສູງສຸດ ແລະ ເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄ່າຈ້າງສູງສຸດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອມາແທນທີ່
ຄົນ ອາເມຣິກັນ.”

ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ວີຊາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງສາມາດຕໍ່ໄດ້ເທື່ອໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນມີສ່ວນໃນການ​
ເຮັດ​ໃຫ້ຄ່າຈ້າງແຮງງານຄົນ ອາເມຣິກັນ ຫຼຸດລົງ. 80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຖືວີຊາ H1-B ໄດ້
ຖືກຈ້າງ ຕໍ່າກວ່າຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ໃນຂົງເຂດວຽກ​ງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ສາສະດາຈານລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ Howard ທ່ານ Ron Hira ກ່າວວ່າ ລັດ
ຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າຖືກ "ກົດໝາຍແມ່ນບໍ່ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍແມ່ນ ມັນໄດ້ກາຍເປັນວີທີໜຶ່ງສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານທີ່ຈະນຳເອົາພະນັກ
ງານສັນຍາຈ້າງທີ່ມີຄ່າຈ້າງຖືກກວ່າ ຕາມທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານ ເພື່ອມາຕື່ມໃສ່ຕຳແໜ່ງທີ່ຍັງ
ຫວ່າງພວກນັ້ນ. ແລະດັ່ງຜົນທີ່ອອກມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາ
ຊິກຫຼາຍເຫຼືອລົ້ນ, ແລະ ແທ້ຈິງແລ້ວມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນ ອາເມຣິກັນ ຖືກຕັດອອກໄປ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

H1-B Visas Let US Firms Hire Foreigners for Specialized Jobs
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