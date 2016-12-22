ການໂຈມຕີ ທີ່ຢູໂຣບ 'ພິສູດ' ວ່າ ທ່ານທຣຳ 'ຖືກ' ທີ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງກວດກາ ຊາວມຸສລິມ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ ວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທັງຫຼາຍຢູ່ທະວີບຢູໂຣບ ໃນສັບປະ ດານີ້
“ພິສູດ” ວ່າ ທ່ານ ເວົ້າ “ຖືກ” ກ່ຽວກັບແຜນການຕ່າງໆ ໃນເວລາ ທ່ານເຂົ້າກຳ
ອຳນາດ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ເພື່ອທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ ການກວດກາ ພວກຊາວມຸສລິມ ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວສັ້ນໆ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ລັດ Florida ບ່ອນທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ ສຳພາດຜູ້ສະໝັກ ທີ່ຈະບັນຈຸ ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນຄະນະລັດຖະບານ ຂອງທ່ານ ວ່າ “ພວກເຈົ້າຮູ້ຈັກແຜນການຕ່າງໆ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຕະຫຼອດມາ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ພິສູດແລ້ວ ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຖືກຕ້ອງ. 100 ເປີເຊັນ ຖືກຕ້ອງເລີຍ. ອັນທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຊົ່ວຊ້າ.”
ເມື່ອມີການຖາມ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດ້ວຍລົດບັນທຸກຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດຄຣິສມັສ ໃນ
ນະຄອນ Berlin ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 12 ຄົນ ແລະ ການສັງຫານ ນັກການທູດຂອງຣັດເຊຍ ໃນນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນຕາຢ້ານ. ເປັນຕາຢ້ານ.
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານ. ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ.”
ຊົມວີດີໂອ: ທ່ານທຣຳ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ ໃນ ເບີລິນ
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ມະນຸດຊາດ.
ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະມັນຈະຕ້ອງຍຸຕິລົງ.”
ໃນການລົງແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ຍາວນານຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານ
ທຣຳ ຕົ້ນຕໍນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກຊາວມຸສລິມ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຢ່າງເດັດຂາດ ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາວ່າ ຈະເລີ້ມ “ການກວດກາ ທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດ” ພວກຄົນທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຈາກປະເທດອື່ນໆ ບ່ອນທີ່ມີການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທັງຫຼາຍນັ້ນ.
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