ຄະນະປ່ອນບັດ ຈາກລັດຕ່າງໆ ຢືນຢັນໄຊຊະນະ ຂອງທ່ານ Trump

ນັກທຸລະກິດມະຫາເສດຖີອະສັງຫາລິມມະຊັບ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 45 ຂອງສະຫະລັດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງການ
ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງເພິ່ນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄະນະປ່ອນບັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກລັດຕ່າງໆ ຕາມທີ່ມີການບັງຄັບນັ້ນ.
ຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ຮູ້ກັນດີນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນພະຈິກແລ້ວນັ້ນວ່າ ທ່ານ Trump ຜູ້ສະໝັກສັງກັດພັກ Republican ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເປັນເທື່ອທຳອິດ ຈະເຂົ້າກຳຕ່ຳແໜ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນພິທີສາບານຕົວໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນີ້. ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ
ບໍດີສະຫະລັດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ຖືກຊີ້ຂາດໂດຍຄະແນນສຽງທີ່ແທ້ຈິງທັງໝົດ
ຂອງວັນເລືອກຕັ້ງແທ້ໆ ແຕ່ວ່າ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜົນສະຫຼຸບຂອງຄະແນນທີ່ເລືອກເອົາປະທາ
ນາທິບໍດີຈາກ 50 ລັດ ແລະເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ ກໍຄືນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 538 ຄະແນນ ຈາກຄະນະປ່ອນບັດຂອງລັດຕ່າງໆທີ່ເອີ້ນ ວ່າ Electoral College.
ໃນວັນຈັນ ດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບແລ້ວ ຄະນະກຳມະການຂອງລັດຕ່າງໆແລະນະ ຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕາມລະດັບຂອງນະຄອນຫຼວງຂອງແຕ່ລະລັດ ແລະທ່ານ Trump ຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ ໄດ້ຮັບຄະແນນກາຍ 270 ຄະແນນ ທີ່ເປັນຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ຈຳເປັນນັ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊ ຊະນະຢ່າງເປັນທີ່ສົມບູນ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງຊາວອາເມຣິກັນໃນເປັນເວລາ 4 ປີ.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ Trump ກໍຄືທ່ານນາງ Hillary Clinton ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະປ່່ອນບັດຂອງລັດ ຖອນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທ່ານ ໃນພື້ນຖານທີ່ວ່າທ່ານນາງ Clinton ໄດ້ຊະນະທ່ານ Trump ໂດຍ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ
ເກືອບ 2 ລ້ານ 9 ແສນລື່ນທ່ານ. ການປະທ້ວງໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ຂ້າງນອກລັດຖະສະພາ ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມອັນສຸດທ້າຍທີ່ຕໍ່ ຕ້ານທ່ານ Trump.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະລັດ ໄດ້ລາຍງານ ການປ່ອນບັດຂອງຕົນ ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນ ສັນຍາຂອງຄະນະປ່ອນບັດຈາກແຕ່ລະລັດ ຕໍ່ທ່ານ Trump ແມ່ນຍັງໜັກແໜ້ນບໍ່ ມີການປ່ຽນແປງ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຳນວນຄະແນນສຽງປະຊາຊົນຂອງທ່ານນາງ Clinton ຈະນຳໜ້າທ່ານ Trump ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ທ່ານ Trump ກໍເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ບາງຄັ້ງກໍໃກ້ຄຽງກັນ ແຕ່ກໍຊະນະ ໃນ 31 ລັດ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 50 ລັດ ໃນການ ຊະນະຄະແນນສຽງ ຂອງຄະນະປ່ອນບັດຈາກລັດຕ່າງໆຫຼື Electoral College ນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທ່ານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ Electoral College
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