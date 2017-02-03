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ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ໃຫ້ການ ຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ທ່ານ Jim Mattis (ຊ້າຍ) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe (ຂວາ) ຈັບມືກັນ ທີ່ທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ນະຄອນໂຕກຽວ. (3 ກຸມພາ 2017)

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ທ່ານ Jim Mattis (ຊ້າຍ) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe (ຂວາ) ຈັບມືກັນ ທີ່ທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ນະຄອນໂຕກຽວ. (3 ກຸມພາ 2017)

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ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis ​ກ່າວ​ທີ່​ນະ​ຄອນຫລວງ Tokyo ປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ​ຢືນຢູ່ຢ່າງ​ໝັ້ນຄົງ ​100 ​ເປີ​ເຊັນ ຄຽງບ່າ​ຄຽງ​ໄຫລ່ ກັບຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ Mattis ໃນ​ການ​ເດີນທາງ ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີຍີປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe.

​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີດ້ວຍ​ອາ ວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ໃດໆກໍ​ຕາມ​ໂດນ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ໃສ່​ສະຫະລັດ ຫລື​ພັນທະ​ມິດ​ນັ້ນ ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ໂຕ “ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ແລະດ້ວຍ​ກຳລັງ​ທີ່​ເໜືອກ​ວ່າ” ໃນ​ຄວາມພ​ະຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່ຈະ​ຄໍ້າປະກັນ ​ແກ່​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ແລະ​ຍີ​ປຸ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ຂອງ​ສະຫະ​ລັດ​ຕໍ່ສອງປະ​ເທດພັນທະ​ມິດ​ໃນເຂດເອ​ເຊຍດັ່ງກ່າວ.​

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ໃນ​ລ​ະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ອອກ​ຈາກ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຖ້າປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ບໍ່​ຈ່າຍເງິນ​ຕື່ມ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທາງທະຫານທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ສະຫະ​ລັດ​.

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ທ່ານ Mattis ຍັງ​ໄດ້​ຢ້ຽມຢາມ​ສຸສານ​ແຫ່ງຊາດຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ ​ແລະ​ຄູ່ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ຝ່າຍເກົາຫລີ​ໃຕ້ ທ່ານ Han Minkoo ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ ວາງ​ພວງ​ມາລາ ​ຢູ່ທີ່​ສຸ ສານດັ່ງກ່າວ ​ເພື່ອ​ໄວ້ອາ​ໄລໃຫ້ແກ່ພວກ​ທະຫານ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ສົງຄາມ​ເກົາຫລີ.

​ໃນ​ວັນພ​ະຫັດ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ທ່ານ Trump ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສຳພັນ ​ກັບ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ຖ້າມກາງໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງ​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ” ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອທີ່​ໂຊ​ລກຳລັງປະ​ເຊີນ​ໜ້າໃນ​ເວລາ​ນີ້.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ສະພາບ​ການ​ໂຕ​ຈິງຂອງ​ການ​ຂົ່ມຂູ່ທີ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານແລະ​ປະ​ເທດຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ພວມປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຕັ້ງ​ໃຈທີ່​ຈະ​ຢືນ​ຢ່າງ​ຄຽງ​ບ່າ​ຄຽງ​ໄຫຼ່ກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າກັບ​ເລື່ອງ​ດັ່ງ ກ່າວ​ນີ້​ນຳ​ກັນ.”

ທ່ານ​ Mattis ​ໄດ້​ກ່າວໂດຍ​ຢືນຢູ່່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ທ່ານ Hwang Kyo-ahn ​ໃນ​ການເລີ້ມ​ຕົ້ນການເດີ​ນທາງຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະ​ເທດ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ນາມ​ຫົວ ໜ້າ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ.

ທ່ານ Hwang ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເບິ່ງ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ປຶ​ກສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບພັນ​ທະ​ມິດ​ສະຫະ ລັດ ແລະເກົາ​ຫລີໃຕ້ ​ແລະ​ “ຮັບມືກັບບັນຫາ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.”

ກ່ອນເດີນທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ທ່ານ Mattis ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວທີ່​ເດີນທາງ​ໄປ​ກັບ​ທ່ານ​ວ່າ ຫົວ​ຂໍ້​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ລະຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຈະ​ແມ່ນ​ເລື່ອງລະບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ THAAD ຊຶ່ງ​ສະຫະລັດແລະ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້​ຕ້ອງການຢາກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດຄ້ານ​ຈາກ​ຈີນ.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາກໍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ລະ​ບົບລູກ​ສອນ​ໄຟ THAAD ​ມາ​ໄວ້​ທີ່​ນີ້. ບໍ່​ມີ​ປະ​ເທ​ດອື່ນ​ໃດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ເປັນຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບລະບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ THAAD ນອກຈາກ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພົວພັນ​ກັບ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ການຮຸກ​ຮານ​ນັ້ນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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