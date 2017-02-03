ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ໃຫ້ການ ຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis ກ່າວທີ່ນະຄອນຫລວງ Tokyo ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຢືນຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ 100 ເປີເຊັນ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ກັບຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານ Mattis ໃນການເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີຍີປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍອາ ວຸດນິວເຄລຍໃດໆກໍຕາມໂດນເກົາຫລີເໜືອ ໃສ່ສະຫະລັດ ຫລືພັນທະມິດນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ “ທີ່ມີປະສິດທິຜົນແລະດ້ວຍກຳລັງທີ່ເໜືອກວ່າ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຄໍ້າປະກັນ ແກ່ເກົາຫລີໃຕ້ແລະຍີປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການເປັນພັນທະມິດແບບຍືນຍົງ ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ສອງປະເທດພັນທະມິດໃນເຂດເອເຊຍດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຖ້າປະເທດທັງສອງບໍ່ຈ່າຍເງິນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກສະຫະລັດ.
ທ່ານ Mattis ຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມສຸສານແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ບ່ອນທີ່ທ່ານ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຝ່າຍເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Han Minkoo ເຂົ້າຮ່ວມ ວາງພວງມາລາ ຢູ່ທີ່ສຸ ສານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມເກົາຫລີ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນ ກັບເກົາຫລີໃຕ້ ຖ້າມກາງໃນອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນການທ້າທາຍເກາະຜິດ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຊລກຳລັງປະເຊີນໜ້າໃນເວລານີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສະພາບການໂຕຈິງຂອງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ປະເທດຂອງທ່ານແລະປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າພວມປະເຊີນໜ້າແລະພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຢືນຢ່າງຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບພວກທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບເລື່ອງດັ່ງ ກ່າວນີ້ນຳກັນ.”
ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວໂດຍຢືນຢູ່່ຄຽງຂ້າງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີເກົາຫຼີໃຕ້ທ່ານ Hwang Kyo-ahn ໃນການເລີ້ມຕົ້ນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດເທື່ອທຳອິດໃນນາມຫົວ ໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ.
ທ່ານ Hwang ກ່າວວ່າ ທ່ານເບິ່ງໄປໜ້າໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພັນທະມິດສະຫະ ລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ “ຮັບມືກັບບັນຫານິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ.”
ກ່ອນເດີນທາງໄປເຖິງເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານວ່າ ຫົວຂໍ້ນຶ່ງຂອງການສົນທະນາ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ຈະແມ່ນເລື່ອງລະບົບລູກສອນໄຟ THAAD ຊຶ່ງສະຫະລັດແລະເກົາຫລີໃຕ້ຕ້ອງການຢາກຕິດຕັ້ງໃນປີນີ້ ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດຄ້ານຈາກຈີນ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກບໍ່ມີການທ້າທາຍເກາະຜິດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ແລ້ວ ພວກເຮົາກໍບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ລະບົບລູກສອນໄຟ THAAD ມາໄວ້ທີ່ນີ້. ບໍ່ມີປະເທດອື່ນໃດທີ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບລະບົບລູກສອນໄຟ THAAD ນອກຈາກເກົາຫລີເໜືອ ຖ້າຫາກວ່າ ເຂົາເຈົ້າພົວພັນກັບສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຮຸກຮານນັ້ນ.”
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