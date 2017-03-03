ປ. ທຣໍາ ປະກາດ ເພີ້ມງົບປະມານ ທາງດ້ານ ທະຫານ ຂະນະໄປຢ້ຽມຢາມ ກຳປັ່ນລົບ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເພີ້ມ
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ເວລາທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນສ້າງອູ່ຕໍ່ເຮືອ
ໃນລັດ Virginia ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເບິ່ງບ່ອນສ້າງກຳປັ່ນລົບທີ່ມີລາຄາແພງ
ສຸດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໂດຍນຸ່ງເສື້ອຄຸມທະຫານ ແລະໝວກ ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບ່ອນ
ສ້າງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Gerald R. Ford ມູນຄ່າ 12 ພັນ 9 ຮ້ອຍລ້ານໂດ
ລາທີ່ພວມປະເຊີນກັບການໃຊ້ຈ່າຍເກີນງົບປະມານແລະມີການຊັກຊ້າ ແຕ່ກໍຄາດວ່າ
ຈະແລ້ວສຳເລັດໃນທ້າຍປີນີ້. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເຫດການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ຄຳ
ໝັ້ນສັນຍາໃນເລື່ອງງົບປະມານ ທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດໄປໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອເພີ້ມການໃຊ້
ຈ່າຍທາງດ້ານທະຫານຂອງສະຫະລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ລະຫວ່າງຄໍ່າຄືນ ໃນການປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພານັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພື່ອຮັກສາ
ໃຫ້ສະຫະລັດມີຄວາມປອດໄພ ພວກເຮົາຕ້ອງມອບເຄຶ່ອງມືໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຊາຍ
ແລະແມ່ຍິງໃນກອງທັບສະຫະລັດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເກີດ
ສົງຄາມ.”
ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນລົບນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນສັນຍາລັກໃນພະລັງ
ອຳນາດຂອງອາເມຣິກັນ ທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມຄວາມເຂັ້ມແຂງອັນຈຳເປັນ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງສັນຕິພາບ.”
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ປະທານາທິບໍດີກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ຫວັງວ່າ ມັນເປັນອຳນາດທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ ໃຊ້ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາໄດ້ໃຊ້ ມັນຈະໃຫຍ່ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ສຳລັບພວກເຂົາ.” ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ແລະໄດ້ພົບກັບບັນດາລູກເຮືອແລະຜູ້
ນຳທະຫານທີ່ນັ້ນ.
ກຳປັ່ນລົບ ໄດ້ປ່ຽນຈາກແລ່ນດ້ວຍອາຍນໍ້າມາເປັນແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າແລະຈະຕິດ ອາວຸດທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ພ້ອມດ້ວຍລະບົບສື່ສານ ແລະປະຕິບັດງານ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງ
ປະເທດ ອີງຕາມບໍລິສັດສ້າງ Huntington Ingalls Industries.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພີ້ມ 54 ພັນລ້ານໂດລາ ແກ່ງົບປະມານ ທຳນຽບຫ້າແຈຂຶ້ນເປັນຫລາຍກວ່າ 600 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ. ໂດຍເອີ້ນວ່າເປັນ ການເພີ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ Trump ຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກເພີ້ມຂຶ້ນອີກ 30 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍໃນອັນ
ທີ່ທ່ານຮ້ອງວາ “ກອງທັບທີ່ມີກຳລັງຫລ່ອຍຫລໍ.” ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ກະຊວງ ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 50 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີກ່ຽວກັບໂຄງ ການຕ່າງໆທີ່ຮວມທັງການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງປະເທດ ການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆແລະ ການພັດທະນາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ິເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ