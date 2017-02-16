ປ. ທຣໍາ ປ້ອງກັນ ທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຖືກປົດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ
ຢ່າງແຂງຂັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ທ່ານໄດ້ປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນ
ຕົ້ນອາທິດນີ້ ໂດຍກ່່າວວ່າ ທ່ານ Michael Flynn ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຮົ່ວ
ໄຫລທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍປະຊາຄົມສືບລັບຂອງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ການສົນທະນາກັບຂອງທ່ານກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍປະຈຳນະຄອນຫລວງ
ວໍຊິງຕັນ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ Flynn
ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫລັງຈາກເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ໄດ້ພຽງ 24 ມື້ເທົ່ານັ້ນໃນຂະນະທີ່
ທ່ານກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ອິສຣາແອລທ່ານ Benjamin Netanyahu. ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນ
ໄຫວນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນເພາະວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ “ສູນເສຍ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ” ທີ່ເຄີຍມີ ກັບ
ອະດີດນາຍພົນທະຫານບົກທ່ານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເສົ້າໃຈ ທີ່ທ່ານໄດ້
ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ແບບທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຈາກອົງການ
ການສືບລັບແລ້ວ ເອກກະສານໄດ້ຮົ່ວໄຫລ ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຮົ່ວໄຫລ. ມັນເປັນການກະ
ທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເປັນກະທຳຜິດ. ແລະມັນໄດ້ມີມາເປັນເວລາດົນນານ ກ່ອນໜ້າ
ຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ມັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການໂທ
ລະສັບຂອງທ່ານ Flynn ໄປຫາເອກອັກຄະລັດທະທູດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergey
Kislyak ນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອ “ພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດການສູນເສຍຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ
ພາຍໃຕ້ທ່ານນາງ Hillary Clinton” ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງຕ່າງປະເທດ ທີ່
ທ່ານ Trump ໄດ້ຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະ ຈິກປີກາຍ.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ກ່າວຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຢູ່ໃນບັນຊີ Twitter ຂອງທ່ານ
ໃນຕອນເຊົ້າວານນີ້.
ທ່ານນາງ Clinton ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ທີ່
ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ທ່ານ Trump ແລະຄະນະຂອງທ່ານ
ກັບຣັດເຊຍ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານ
Flynn ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນ
ອື່ນໆເຂົ້າໃຈຜິດ ໂດຍກ່າວຕໍ່ເຂົາເຈົ້າວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ສົນທະນາກັບທ່ານ Kislyak
ກ່ຽວກັບການລົງໂທດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ຕໍ່ການເຂົ້າ
ມາຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ເວລາການດັກຟັງຂອງ ສະຫະລັດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ກະທຳແທ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ