ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ Donald Trump ກຳລັງຊັ່ງຊາ ເພື່ອຫາທາງຕັດງົບປະມານ
ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດສຸກເສີນ
ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ຕິດອາວຸດຢູ່ສະໜາມບິນ ເພື່ອທ່ານ ຈະໄດ້ມີເງິນ
ໃນການສ້າງກຳແພງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຕິດກັບປະເທດ Mexico ແລະປາບ
ປາມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ປະກາດ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ
ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນວ່າ ຈະສ້າງກຳແພງ ຍາວ 3 ພັນ 200 ກິໂລແມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນພວກ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຈາກປະເທດ Mexico ແລະບັນດາປະເທດຈາກອາເມຣິກາກາງ.
ແຕ່ວ່າປະຈຸບັນນີ້ ທ່ານ Trump ພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບການຫາງົບປະມານ ທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວນີ້. ທ່ານໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງ
ກຳແພງນີ້ ແມ່ນ 12 ພັນລ້ານໂດລ່າ ແຕ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ກ່າວວ່າ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ອາດສູງເຖິງ 21 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລ່າ.
ໂຕເລກທີ່ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແລະໜ່ວຍປ້ອງກັນ
ຊາຍແດນສະຫະລັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການຂ້າມຊາຍແດນຜິດກົດໝາຍຫລຸດລົງ 40
ເປີເຊັນ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ກຸມພາ ທີ່ຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ມີ
ຄວາມຢ້ານກົວ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນທ່ານ John Kelly
ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump
ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ ຈຳນວນພວກທີ່ພະຍາຍາມລັກລອບ
ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ Trump ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະເໜີງົບປະມານຂອງລັດຖະບານຕໍ່ລັດ
ຖະສະພາກໍຕາມ ຮ່າງງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງທ່ານທີ່ພົວພັນ
ກັບການສ້າງກຳແພງ ແມ່ນໄດ້ມີການແຈກຢາຍກັນ ໃນບັນດາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ
ວໍຊີງຕັນ ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍທີ່ການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ
ແມ່ນຄາດຫວັງວ່າ ຈະມາຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ທີ່ເປົ້າໝາຍໃສ່ຈະຖືກຕັດງົບ
ປະມານນັ້ນ.
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