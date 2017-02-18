ທ່ານທຣຳ ໂຄສະນາຫາສຽງ ໂດຍເບິ່ງໄປໜ້າ ຫາການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຍັງບໍ່ທັນຮອດນຶ່ງເດືອນ ເບີ່ງຄືວ່າໄດ້ໄປຄະສະນາຫາສຽງອີກ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມ ຢາມໂຮງງານຜະລິດເຮືອບິນໂບອິ້ງ ທີ່ລັດ South Carolina.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມຫຼາຍຄັ້ງ ຢູ່ໂຮງຈອດເຮືອບິນຕາມສະໜາມບິນຕ່າງໆ ເວລາທ່ານໂຄສະນາຫາສຽງໃນທົ່ວປະເທດປີກາຍນີ້. ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມ ຢາມບໍລິສັດໂບອິ້ງ ຢູ່ໃນເມືອງ Charleston ເໜືອ ລັດ South Carolina ແມ່ນເຕືອນຄວາມຊົງຈຳ ໃນການຢຸດແວ່ເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີອົກດີໃຈ ກວ່າຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ສົ່ງສຽງ ອຶກກະທຶກນຶກນອງນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ທຳນຽບຂາວບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ແລະຍັງໂຈມຕີ ທ່ານນາງ Hillary Clinton ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຂອງທ່ານຢູ່.
ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ລັດ South Carolina ນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ພວກຄົນງານ ທີ່ບໍລິສັດໂບອິ້ງ ຊຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ລົງ ຄະແນນສຽງບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງກຳມະບານຢູ່ບ່ອນຜະລິດທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການ ປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທຳ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອັນເປັນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ພວກຄົນງານພາກັນຮ້ອງເຊຍຂຶ້ນ.
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ປະທານາທິບໍດີຍັງໄດ້ເວົ້າຕະຫຼົກວ່າ ທ່ານຍັງກຳລັງຖົກຖຽງກັບບໍລິສັດໂບອິ້ງຢູ່ໃນເລື່ອງ ລາຄາ ກ່ຽວກັບການສ້າງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງລຳໃໝ່ ຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ເອີ້ນວ່າ Air Force One ນັ້ນ. ເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງລຳປັດຈຸບັນນີ້ ມີອາຍຸ 30 ປີແລ້ວ. ບໍ່ດົນຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທ່ານທຣຳໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການສ້າງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ ລຳໃໝ່ທີ່ມີລາຄາຫລາຍໆລ້ານໂດລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ ຈະຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຂຶ້ນທີ່ລັດຟລໍຣິດາໃນວັນເສົາມື້ນີ້. ມີລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງເພື່ອສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກໃນ ປີ 2020 ໃນມື້ດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານສາບານໂຕເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່.
ໃນການກ່າວເຖິງການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ລັດຟລໍຣິດາໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ມີຝູງຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຢາກຈະເຂົ້າຮ່ວມ.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ເບິ່ງໄປຍັງການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ແຕ່ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ ເວລານຶ່ງເດືອນທີ່ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນມີການເບິ່ງກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍ. ການຈັດບຸກຄົນເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ດຳ ເນີນໄປແບບລາບລື່ນ ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີຢາກໃຫ້ເປັນ. ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບສື່ມວນຊົນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການປະເຊີນໜ້າກັນ ໂດຍທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວເອີ້ນສື່ມວນຊົນວ່າ “ພັກຝ່າຍຄ້ານ.”
ບໍ່ຄືກັນກັບປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນໆ ທ່ານທຣຳ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ ການເສຍພາສີຂອງທ່ານ ທີ່ຈະໃຫ້ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຮຸ້ນສ່ວນ ໃນທຸລະກິດຕ່າງໆ ຂອງທ່ານ ຊຶ່ງ ພວກຕ້ອງຕິຫຼາຍໆຄົນກ່າວວ່າ ມີທ່າທາງວ່າຈະລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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