ປ. ທຣຳ ຮ້ອງເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກ ຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ

ປະທນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຮ້ອງເກົາຫລີເໜືອວ່າ “ເປັນບັນຫາໃຫຍ່” ຫລັງຈາກປະເທດຄອມມິວນິສດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເທຶ່ອຫລ້າສຸດ.
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ໃນວັນຈັນວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະຮັບມືກັບເກົາຫລີເໝືອຢ່າງ “ແຂງຂັນ.” ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມເຕີມ.
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ປະທານາທິບໍດີ Trump ຍັງໄດ້ສັນລະເສີນການພົບປະຂອງທ່ານໃນທ້າຍອາທິດ
ນີ້ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ທີ່ລັດ Florida. ຜູ້ນຳທັງສອງ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ເວລາພວກວທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ເກົາຫລີ
ເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອຫລ້າສຸດ ຊຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້
ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ເດີນທາງປະມານ 500 ກິໂລແມັດກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງສູ່
ທະເລຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານ Abe ຮ້ອງການກະທຳຂອງເກົຫລີເໜືອວ່າ "ເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່
ໄດ້ເດັດຂາດ.”
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະຊຸມລັບສຸກເສີນ ເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວ
ກັບການຍິງລູກສອນໄຟ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້. ສະມາຊິກ 15 ປະເທດໄດ້ປະນາມ
ການຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນອາທິດວ່າເປັນ “ການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ພັນທະນາໆ
ຊາດຂອງພຽງຢາງ ພາຍໃຕ້ມະຕິ 6 ສະບັບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກຄວາມໝັ້ນຄົງ ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ໃນກິດຈະການລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງສາທາລະນະປະຊາຊົນເກົາຫລີຮວມທັງການຍິງເຫລົ່ານີ້ ໂດຍ
ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກິດຈະການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນເກົາຫລີ ພັດທະ
ນາລະບົບນຳສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍແລະເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕືງ.”
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າຕົນຈະ “ດຳເນີນສັງເກດການຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງ ສະຖານະການ ແລະເອົາມາດຕະການທີ່ສຳຄັນຕໍ່ໄປ.” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າມາດຕະການເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ. ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໃນເດືອນພະຈິກ ສະພາໄດ້ຮັດແຄບການລົງໂທດສາກົນທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ແລະວາງການລົງໂທດໃໝ່ແນ່ເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ນິວເຄລຍ ແລະບັນດາໂຄງ ການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ. calling it a further violation by Pyongyang of multiple U.N. Security Council resolutions.
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