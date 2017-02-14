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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ຮ້ອງເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກ ຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມ ກັບນາຍົກລັດລັດຖມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມ ກັບນາຍົກລັດລັດຖມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

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ປະທນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຮ້ອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ວ່າ “​ເປັນ​ບັນຫາ​ໃຫຍ່” ຫລັງ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຄອມ​ມິ​ວນິສ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ເທຶ່ອຫລ້າ​ສຸດ.

ລະຫວ່າງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຢູ່​ທຳນຽບຂາວ​ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ Justin Trudeau ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຈະ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເກົາຫລີ​ເໝືອຢ່າງ “​ແຂງ​ຂັນ.” ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດໃດໆເພີ້​ມ​ເຕີມ.

Trump: North Korea Among Biggest Threats to National Security
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ປະທານາທິບໍດີ Trump ຍັງ​ໄດ້​ສັນລະ​ເສີນ​ການ​ພົບ​ປະ​ຂອງທ່ານ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາທິດ
​ນີ້ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ທີ່​ລັດ Florida. ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ​
ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ເວລາ​ພວກ​ວທ່ານ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວ່າ ​ເກົາຫລີ
ເໜືອ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ເທື່ອຫລ້າ​ສຸດ ຊຶ່ງບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກອງທັບ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້
ກ່າວ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟໄດ້​ເດີນທາງ​ປະມານ 500 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ກ່ອນທີ່​ຈະຕົກລົງ​ສູ່​
ທະ​ເລ​ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານ Abe ຮ້ອງ​ການກະທຳຂອງ​ເກົຫລີ​ເໜືອ​ວ່າ "​ເປັນ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່
​ໄດ້​ເດັດຂາດ.”

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໜັງສືພິມເກົາຫລີເໜືອ Rodong Sinmun ລາຍງານການຍິງລູກສອນໄຟ "Pukguksong-2"

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໜັງສືພິມເກົາຫລີເໜືອ Rodong Sinmun ລາຍງານການຍິງລູກສອນໄຟ "Pukguksong-2"

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້ປະຊຸມລັບ​ສຸກ​ເສີນ ​ເພື່ອ​ສົນທະ​ນາ​ຫາລືກ່ຽວ
​ກັບການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້. ສະມາຊິກ 15 ປະ​ເທດ​ໄດ້​ປະນາມ​
ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວ່າ​ເປັນ “ການ​ລະ​ເມີດ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ” ຕໍ່​ພັນທະນາໆ
ຊາດ​ຂອງ​ພຽງຢາງ ພາຍ​ໃຕ້​ມະ​ຕິ 6 ສະບັບຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ຖະແຫລງກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ Mar-a-Lago club ທີ່ Palm Beach ລັດ Florida,

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ຖະແຫລງກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອ ຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ Mar-a-Lago club ທີ່ Palm Beach ລັດ Florida,

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ກ່າວ​ວ່າ “ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້ໃນ​ກິດ​ຈະ​ການ​ລູກ
​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງສາທາລະນະ​ປະຊາຊົນ​ເກົາ​ຫລີຮ​ວມທັງ​ການ​ຍິງເຫ​ລົ່ານີ້ ໂດຍ
ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ​ກິດຈະການ​ດັ່ງກ່າວ​ເຮັດ​ໃຫ້ສາທາລະນະ​ລັດ​ປະຊາຊົນ​ເກົາ​ຫລີ ພັດທະ
ນາ​ລະບົບນຳ​ສົ່ງອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ແລະເພີ້​ມຄວາມ​ເຄັ່ງຕືງ.”

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລູກສອນໄຟເກົາຫລີເໜືອ "Pukguksong-2."

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລູກສອນໄຟເກົາຫລີເໜືອ "Pukguksong-2."

ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ​ຕົນ​ຈະ “ດຳ​ເນີນ​ສັງ​ເກດ​ການ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດເບິ່ງ ສະຖານະ​ການ ​ແລະ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່ໄປ​.” ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ບັນ​ລະ​ຍາຍ​ວ່າມາດ​ຕະການ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ. ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມານີ້​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ ສະພາ​ໄດ້ຮັດ​ແຄບ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ນັ້ນ ​ແລະ​ວາງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່ແນ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ໃຫ້​ເງິນ​ທຶນ​ແກ່​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະ​ບັນດາໂຄ​ງ ການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ. calling it a further violation by Pyongyang of multiple U.N. Security Council resolutions.

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