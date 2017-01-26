ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ “ທີ່ ສຳຄັນ” ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ມີການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອສະໜັບສະ ໜຸນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານທີ່ວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານຫຼາຍລ້ານ ໄດ້ ປ່ອນບັດແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຂອງປະ ຊາຊົນ.
ທ່ານ Trump ໄດ້ປະກາດແຜນການຂອງທ່ານ ຜ່ານທາງ twitter ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນ ແມ່ນຈະຮວມທັງ “ພວກທີ່ລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນ
ສອງລັດ ພວກທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ແລະພວກທີ່ລົງທະບຽນເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້
ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.”
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ການສືບ
ສວນສອບສວນ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ແຕ່ຍັງຈະຮວມທັງການກ່າວຫາໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານໆມານຳອີກ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ມັນແມ່ນກຽດສັກສີຂອງລະບົບການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ.”
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ Spicer ກ່າວວ່າ ການກ່າວອ້າງຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ Trump 'ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອສູງ'
ທ່ານ Spicer ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ສືບສວນ ແລະວ່າເມື່ອໃດມັນຈະເລີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນຈະກວດສອບເບິ່ງຄວາມບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນການຈົດທະບຽນທີ່ໝົດອາຍຸການຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ແລະພວກທີ່ຍົກຍ້າຍໄປແລ້ວນັ້ນ ແລະພວກທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງບ່ອນເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານ Spicer
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆນັ້ນ ຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ “ພາຍໃນອີກບໍ່ດົນນີ້.”
ບັນຫາທີ່ວ່າອາດມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງໄດ້ໝົດໄປບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທ່ານ Trump ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມານີ້ໂດຍຊະນະ
ຄະແນນສຽງຜູ້ແທນຂອງແຕ່ລະລັດ. ແຕ່ປາກົດວ່າ ປະທານບໍດີຄົນໃໝ່ ຍັງຄາໃຈແລະ
ບໍ່ພໍໃຈ ໃນການທີ່ທ່ານເສຍໄຊບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນລື່ນທ່ານນາງ Hillary Clinton ທີ່ສັງກັດພັກ Democrat.
ຂ່າວການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ ໄດ້ກັບມາເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວຂອງໜັງສືພິມອີກໃນສັບປະດານີ້ ເວລາທ່ານ Spicer ກ່າວຢ້ຳເຖິງການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ Trump ທີ່ວ່າ ໄດ້ມີຄົນເຂົ້າ
ເມືອງຜິດກົດໝາຍ 3 ຫາ 5 ຄົນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເລືອກເອົາທ່ານນາງ Clinton
ຊຶ່ງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານນາງ ລື່ນທ່ານ Trump ເກືອບ 3 ລ້ານສຽງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະເບິ່ງການລົງຄະແນນສຽງເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ ກ່າວວ່າ ມັນເກືອບວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງເລີຍ
ແລະແນ່ນອນ ມັນບໍ່ແມ່ນໃນລະດັບທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວອ້າງເລີຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: Pelosi ກ່າວວ່າ ການກ່າວອ້າງຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ Trump ນັ້ນແມ່ນເປັນເລື່ອງແປກ
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