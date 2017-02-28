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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Trump ຈະຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດ ດ້ານງົບປະມານ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ

Trump to Outline Spending Priorities in Tuesday Address to Congress
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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ເ​ເລງຂອງ​ມື້​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼ​ງການຕໍ່​ລັດຖະສະພາ ທີ່​ໄດ້​ຄ້ຳປະກັນ​ວ່າ “ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະ​ເປັນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຕໍ່​ປະຊາຊົນ​ແທ້ໆ.”

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ຂັ້ນ​ສູງ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ໃນ​ແລງ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ຈະ​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ​ວ່າ ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ມາ​ແລ້ວ.”

ຖະ​ແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ຈະ​ນຳ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ທັງ​ສອງລັດຖະສະພາ​ໃນ​ແລງ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ເວລາ 9 ​ໂມງ​ແລງ​ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງຖິ່ນ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການຟື້ນ​ຄືນ ​ສະພາວະ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ.” ​ແລະ​ຈະ​ເປັນ​ບຸລິມະສິດ​ “​ໃນ​ການ​ເປີດ​ໂອກາດ ທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດ ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ,” ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ທາງ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທີ່​ນຳ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກ່າວເຖິງ ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ
ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ທາງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດຖະບານກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຕົນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຄາດ​ຫວັງ
​ສະ​ເພາະ​ບັນດາປະ​ເທດ ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ກ່າວ​ເຖິງ. ​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ Trump ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ ຈະ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ເຫດຜົນ ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ທີ່​ດຶງ​ເອົາ​ບັນດາ 12 ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ປາ​ຊະ​ຟິກ ຄື​ກໍ​ຄ້າ​ຂ້າມມະຫາ​ສໝຸກປາຊິ​ຟິກ ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ທົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ຈາກ​ທາງ​ລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ເປັນ​ປີໆ ທີ່ຈະ​ເຈລະຈາ​ແລະ ​ເປັນ​ການ​ນຳພາ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໂດຍ ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ແລະ​ໂຕ​ກຽວ.

ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ກ່າວ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ຖະ​ແຫຼ​ງ ການ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ​ວ່າ “ໂດຍ​ລວມໆ​ແລ້ວ ການ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ.”

ທ່ານ Spicer ກ່າວເພີ່ມ​ຕື່ມວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈະ​ໄດ້ຮັບ “ການ​ຕອບ​ຮັບ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕົບ​ມື​ສັນລະ​ເສີນ” ​ໂດຍ​ບັນດາສະມາຊິກຂອງ​ລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ ຈາກ​ພັກ Democrats.

“ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ​ໃນ​ແລ​ງວັນອັງຄານ ​ມື້​ນີ້,” ຊຶ່ງທ່ານ Spicer ​ໄດ້ກ່າວໄວ້.

ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ Democrats 2 ທ່ານ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຜູ້​ຟັງ ​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາມ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ນັ່ງ​ທັບ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ​ໄວ້ ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ດວລາ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ບັນດານັກຂ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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