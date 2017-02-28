ທ່ານ Trump ຈະຖະແຫຼງ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດ ດ້ານງົບປະມານ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ

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ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນເເລງຂອງມື້ທຳອິດທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຖະແຫຼງການຕໍ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ໄດ້ຄ້ຳປະກັນວ່າ “ຖະແຫຼງການທີ່ວ່ານີ້ ຈະເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງແທ້ຈິງ ຕໍ່ປະຊາຊົນແທ້ໆ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີຈະບອກກັບພວກເຂົາເຈົ້າເອງວ່າ ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອແມ່ນກຳລັງມາແລ້ວ.”
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ຈະນຳຂຶ້ນຕໍ່ທັງສອງລັດຖະສະພາໃນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເວລາ 9 ໂມງແລງຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຟື້ນຄືນ ສະພາວະຈິດໃຈຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.” ແລະຈະເປັນບຸລິມະສິດ “ໃນການເປີດໂອກາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະປົກປ້ອງ ຊາວອາເມຣິກັນ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໄດ້ກ່າວໄວ້.
ໃນຂະນະທີ່ມີນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ນຳຂຶ້ນມາກ່າວເຖິງ ໃນຖະແຫຼງການ
ທີ່ກ່າວມານີ້ ທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ພວກຕົນຈະບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ
ສະເພາະບັນດາປະເທດ ທີ່ຖືກນຳມາກ່າວເຖິງ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານ Trump ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ເຫດຜົນ ວ່າເປັນຫຍັງທີ່ດຶງເອົາບັນດາ 12 ປະເທດ ໃນຂົງເຂດປາຊະຟິກ ຄືກໍຄ້າຂ້າມມະຫາສໝຸກປາຊິຟິກ ນັ້ນ ຍັງບໍ່ທົນໄດ້ຮັບຜ່ານຈາກທາງລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາເປັນປີໆ ທີ່ຈະເຈລະຈາແລະ ເປັນການນຳພາ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ ວໍຊີງຕັນ ແລະໂຕກຽວ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການຖະແຫຼງ ການຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ໂດຍລວມໆແລ້ວ ການຖະແຫຼງການຮ່ວມ.”
ທ່ານ Spicer ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈະໄດ້ຮັບ “ການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ໄດ້ຮັບການຕົບມືສັນລະເສີນ” ໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງຮວມທັງ ຈາກພັກ Democrats.
“ພວກທ່ານຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເລື່ອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນແລງວັນອັງຄານ ມື້ນີ້,” ຊຶ່ງທ່ານ Spicer ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຕົວແທນຂອງພັກ Democrats 2 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ຟັງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ພວກເຂົາຈະນັ່ງທັບມືຂອງພວກທ່ານໄວ້ ໃນຕະຫຼອດດວລາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າທີ່ພວກທ່ານໄດ້ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້.
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