ທ່ານ Trump ຕິດຕໍ່ ທາງຈົດໝາຍ ກັບທ່ານ Xi ຫາທາງ ສ້າງສາຍພົວພັນ ແບບສ້າງສັນ

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ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ທີ່ຈະ
ເສີມສ້າງ “ສາຍສຳພັນແບບສ້າງສັນ ທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທັງ ສະ ຫະລັດ ແລະ
ຈີນ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ສົ່ງໄປເຖິງປະທານປະເທດຈີນ
ທ່ານ Xi Jinping.
ຖະແຫລງການ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂອບໃຈ ທ່ານ ສີ ສຳລັບ ຈົດໝາຍສະແດງ ຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງທ່ານ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສືບຕໍ່ອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນຈີນ ຈົ່ງ “ມີແຕ່ຄວາມສຸກ ໃນງານບຸນໂຄມໄຟ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນປີລະກາ” ນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານ Lu Kang ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະ ຫັດມື້ນີ້
ວ່າ ຈີນ ມີຄວາມຍິນດີ ນຳຈົດໝາຍຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະເສີມຂະຫຍາຍ ສາຍສຳພັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ບໍ່ໄດ້ລົມກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າ ຮັບຕຳແໜ່ງ
ເປັນປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ທ່ານ Kang ໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ຮັກສາ “ການຕິດ
ຕໍ່ສື່ສານນຳກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ.”
ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຕຳນິຈີນຢູ່ເລື້ອຍໆ
ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາການຄ້າ ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານ ໄດ້ໂຄສະນາສົ່ງເສີມວິໄສ
ທັດທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ວຽກງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຈີນ ໂມໂຫ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ລົມໂທລະສັບ ກັບ ປະທານາທິບໍດີ
ຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ Tsai Ing-wen ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບ “ນະໂຍບາຍ
ຈີນດຽວ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງ ທ່າທີທີ່ເປັນທາງການຂອງຈີນ
ທີ່ວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖາມວ່າເປັນຫຍັງ ສະຫະລັດ ຄວນຜູກມັດດ້ວຍ ນະໂຍ
ບາຍນັ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຈີນ ຈະຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວດ້ານການຄ້າໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ.
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