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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ມອບລາງວັນ Purple Heart ໃຫ້ແກ່ ຈ່າເອກ ທີ່ບາດເຈັບ ຢູ່ອັຟການິສຖານ

ປ. ທຣຳ ມອບລາງວັນ Purple Heart ໃຫ້ແກ່ຈ່າເອກ Alvaro Barrientos ພ້ອມພັນລະຍາຂອງລາວ ນາງ Tammy Barrientos (ຂວາ) ທີ່ສູນກາງການແພດແຫ່ງຊາດກອງທັບ Walter Reed. (ເມສາ 22,​ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ໂຮງໝໍ​ທະຫານ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດພ້ອມກັບ​ພັນ
​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ທ່ານ​ນາງ Melania ​ເພື່ອ​ມອບ​ລາງວັນ Purple Heart ​ໃຫ້​ແກ່​ຈ່າ​
ເອກ​ຄົນ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ທຣຳກ່າວ​ວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ​ສົນໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຈ່າ​ເອກ Alvaro Barrientos
ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ພິທີ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວລາ​ສັ້ນໆ ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ກາງ​ການແພດ
ແຫ່ງ​ຊາດກອງທັບ Walter Reed ​ຢູ່​ເມືອງ Bethesda ​ລັດ Maryland ນັ້ນວ່າ “​ເວ
ລາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ນີ້....ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ.”

ຈ່າ​ເອກ Barrientos ທີ່​ແຂ່ງ​ເບື້ອງຂວາ​ຂອງ​ລາວ​ຖືກ​ຕັດ​ຖິ້ມນັ້ນ ​ໄດ້​ຖືກຍູ້ໄປ​ຍັງ​ຫ້ອງ
​ໂຖງ​ຂອງ​ໂຮງໝໍ ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ນາງ Tammy. ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ​ໄດ້
​ຈູບ​ແກ້ມ​ພັນ​ລະ​ຍາ ​ຂອງ​ຈ່າ​ເອກ Barrientos ກ່ອນ​ທີ່ຈະ​ປັກເຂັມ​ລາງ ວັນ​ອັນ​ມີ​ກຽດ​
ດັ່ງກ່າວໃສ່​ຄໍ​ເສື້ອກ້ຳ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ລາວ.

Purple Heart ​ເປັນລາງວັນ​ທີ່​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ກອງທັບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ
ຫຼື​ເສຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ ​ພວກ​ທະຫານ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກສິບ
​ກວ່າ​ຄົນ ທີ່​ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ການ​ແພດ​ດັ່ງກ່າວ.

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