ປ. ທຣຳ ມອບລາງວັນ Purple Heart ໃຫ້ແກ່ ຈ່າເອກ ທີ່ບາດເຈັບ ຢູ່ອັຟການິສຖານ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປຢ້ຽມໂຮງໝໍທະຫານເປັນເທື່ອທຳອິດພ້ອມກັບພັນ
ລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ Melania ເພື່ອມອບລາງວັນ Purple Heart ໃຫ້ແກ່ຈ່າ
ເອກຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງຈ່າເອກ Alvaro Barrientos
ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາສັ້ນໆ ຢູ່ທີ່ສູນກາງການແພດ
ແຫ່ງຊາດກອງທັບ Walter Reed ຢູ່ເມືອງ Bethesda ລັດ Maryland ນັ້ນວ່າ “ເວ
ລາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນເລື່ອງນີ້....ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຮັດດ້ວຍມືຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.”
ຈ່າເອກ Barrientos ທີ່ແຂ່ງເບື້ອງຂວາຂອງລາວຖືກຕັດຖິ້ມນັ້ນ ໄດ້ຖືກຍູ້ໄປຍັງຫ້ອງ
ໂຖງຂອງໂຮງໝໍ ດ້ວຍພັນລະຍາຂອງຜູ້ກ່ຽວ ນາງ Tammy. ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້
ຈູບແກ້ມພັນລະຍາ ຂອງຈ່າເອກ Barrientos ກ່ອນທີ່ຈະປັກເຂັມລາງ ວັນອັນມີກຽດ
ດັ່ງກ່າວໃສ່ຄໍເສື້ອກ້ຳຊ້າຍຂອງລາວ.
Purple Heart ເປັນລາງວັນທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງກອງທັບທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຫຼືເສຍຊີວິດ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
ມີລາຍງານວ່າ ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບ ພວກທະຫານຄົນອື່ນໆອີກສິບ
ກວ່າຄົນ ທີ່ພວມໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສູນກາງການແພດດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ